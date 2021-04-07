LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ С NeON H

Новые улучшенные солнечные панели с половинными ячейками N-типа обеспечивают выдающуюся в отрасли выходную мощность и долговечность

СЕУЛ, 7 апреля 2021 г.– Новая усовершенствованная солнечная панель от LG Electronics (LG) оснащена инновационными половинными ячейками N-типа, которые создают высокую выходную мощность и имеют 25-летнюю гарантию. Солнечную панель LG NeON H можно назвать универсальной, так как она подходит и для жилого, и для коммерческого применения, поскольку предлагает безуглеродную энергию, долговечность корпуса и обеспечивает повышенную производительность в сравнении с предыдущей моделью.





1 Двусторонняя клеточная структура N-типа позволяет поглощать солнечный свет как с передней, так и с задней стороны. В результате панель обеспечивает выдающуюся мощность, генерируя максимум 390 Вт из 120 ячеек, одновременно минимизируя потери мощности.2 Это высокоустойчивое энергетическое решение может выдерживать суровые погодные условия, а также оно устойчиво к световой деградации (LID) – потере рабочих характеристик, из-за воздействия солнечного света в первые часы после установки.3





В большинстве солнечных панелей, которые сегодня можно встретить на рынке, используются элементы положительного типа, в LG NeON H используются сложные элементы отрицательного типа N с температурным коэффициентом -.33% на градус Цельсия.Двусторонняя клеточная структура N-типа позволяет поглощать солнечный свет как с передней, так и с задней стороны. В результате панель обеспечивает выдающуюся мощность, генерируя максимум 390 Вт из 120 ячеек, одновременно минимизируя потери мощности.Это высокоустойчивое энергетическое решение может выдерживать суровые погодные условия, а также оно устойчиво к световой деградации (LID) – потере рабочих характеристик, из-за воздействия солнечного света в первые часы после установки.

LG – первый в мире производитель, у которого есть собственные солнечные испытательные установки, они были сертифицированы двумя крупными международными органами по инспекции и сертификации – UL и TÜV Rheinland. Панели LG NeON H, отвечающие критериям тестирования отраслевых стандартов, будут гарантированно работать на уровне 90,6% от исходной производительности даже после 25 лет непрерывного использования.4

«Наша новая солнечная панель NeON H – это самое надежное и эффективное решение для возобновляемых источников энергии, которое когда-либо создавала LG», – сказал Кевин Ким, вице-президент и глава энергетического бизнес-подразделения LG Electronics Business Solutions Company. «Как один из немногих производителей, которые с уверенностью могут предложить четверть века гарантии на свои солнечные продукты, LG продолжает свои обязательства по предоставлению эффективных и действенных решений, которые выдерживают испытание временем».

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1 Температурный коэффициент подтвержден на основании данных внутренних ускоренных испытаний.

2 Сертифицировано CSAGroup, январь 2021 г.

3 Первоначальная производительность подтверждена на основании данных внутреннего ускоренного тестирования.

4 25-летняя производительность проверена на основе данных внутренних ускоренных испытаний. Фактическая производительность может варьироваться в зависимости от окружающей среды или условий использования.