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LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ С NeON H
СЕУЛ, 7 апреля 2021 г.– Новая усовершенствованная солнечная панель от LG Electronics (LG) оснащена инновационными половинными ячейками N-типа, которые создают высокую выходную мощность и имеют 25-летнюю гарантию. Солнечную панель LG NeON H можно назвать универсальной, так как она подходит и для жилого, и для коммерческого применения, поскольку предлагает безуглеродную энергию, долговечность корпуса и обеспечивает повышенную производительность в сравнении с предыдущей моделью.
LG – первый в мире производитель, у которого есть собственные солнечные испытательные установки, они были сертифицированы двумя крупными международными органами по инспекции и сертификации – UL и TÜV Rheinland. Панели LG NeON H, отвечающие критериям тестирования отраслевых стандартов, будут гарантированно работать на уровне 90,6% от исходной производительности даже после 25 лет непрерывного использования.4
«Наша новая солнечная панель NeON H – это самое надежное и эффективное решение для возобновляемых источников энергии, которое когда-либо создавала LG», – сказал Кевин Ким, вице-президент и глава энергетического бизнес-подразделения LG Electronics Business Solutions Company. «Как один из немногих производителей, которые с уверенностью могут предложить четверть века гарантии на свои солнечные продукты, LG продолжает свои обязательства по предоставлению эффективных и действенных решений, которые выдерживают испытание временем».
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1 Температурный коэффициент подтвержден на основании данных внутренних ускоренных испытаний.
2 Сертифицировано CSAGroup, январь 2021 г.
3 Первоначальная производительность подтверждена на основании данных внутреннего ускоренного тестирования.
4 25-летняя производительность проверена на основе данных внутренних ускоренных испытаний. Фактическая производительность может варьироваться в зависимости от окружающей среды или условий использования.
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