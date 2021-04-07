About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help

LG ПРЕДСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ С NeON H

О бренде 04/07/2021
Print
Новые улучшенные солнечные панели с половинными ячейками N-типа обеспечивают выдающуюся в отрасли выходную мощность и долговечность

 

СЕУЛ, 7 апреля 2021 г.– Новая усовершенствованная солнечная панель от LG Electronics (LG) оснащена инновационными половинными ячейками N-типа, которые создают высокую выходную мощность и имеют 25-летнюю гарантию. Солнечную панель LG NeON H можно назвать универсальной, так как она подходит и для жилого, и для коммерческого применения, поскольку предлагает безуглеродную энергию, долговечность корпуса и обеспечивает повышенную производительность в сравнении с предыдущей моделью.

 

В большинстве солнечных панелей, которые сегодня можно встретить на рынке, используются элементы положительного типа, в LG NeON H используются сложные элементы отрицательного типа N с температурным коэффициентом -.33% на градус Цельсия.1 Двусторонняя клеточная структура N-типа позволяет поглощать солнечный свет как с передней, так и с задней стороны. В результате панель обеспечивает выдающуюся мощность, генерируя максимум 390 Вт из 120 ячеек, одновременно минимизируя потери мощности.2 Это высокоустойчивое энергетическое решение может выдерживать суровые погодные условия, а также оно устойчиво к световой деградации (LID) – потере рабочих характеристик, из-за воздействия солнечного света в первые часы после установки.3


 

LG – первый в мире производитель, у которого есть собственные солнечные испытательные установки, они были сертифицированы двумя крупными международными органами по инспекции и сертификации – UL и TÜV Rheinland. Панели LG NeON H, отвечающие критериям тестирования отраслевых стандартов, будут гарантированно работать на уровне 90,6% от исходной производительности даже после 25 лет непрерывного использования.4

 

«Наша новая солнечная панель NeON H – это самое надежное и эффективное решение для возобновляемых источников энергии, которое когда-либо создавала LG», – сказал Кевин Ким, вице-президент и глава энергетического бизнес-подразделения LG Electronics Business Solutions Company. «Как один из немногих производителей, которые с уверенностью могут предложить четверть века гарантии на свои солнечные продукты, LG продолжает свои обязательства по предоставлению эффективных и действенных решений, которые выдерживают испытание временем».

 

###

 

1 Температурный коэффициент подтвержден на основании данных внутренних ускоренных испытаний.

2 Сертифицировано CSAGroup, январь 2021 г.

3 Первоначальная производительность подтверждена на основании данных внутреннего ускоренного тестирования.

4 25-летняя производительность проверена на основе данных внутренних ускоренных испытаний. Фактическая производительность может варьироваться в зависимости от окружающей среды или условий использования.

ТІЗІМГЕ ОРАЛУ