LG ДЕЛАЕТ ПЛАТФОРМУ WEBOS SMART TV ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ БРЕНДА

LG открывает для производителей популярную платформу и интегрированные сервисы по работе с контентом, чтобы улучшить качество просмотра ТВ для еще большего количества потребителей

СЕУЛ, 24 февраля 2021 года— LG Electronics (LG) объявляет о том, что популярная экосистема телевизионной платформы webOS теперь доступна для телевизионных брендов-партнеров, что изменяет статус-кво в отрасли, известной своими проприетарными операционными системами различных производителей. В настоящее время LG расширяет свои бизнес-границы, охватывая помимо производства телевизоров разработку и внедрение программной платформы webOS TV в другие телевизионные бренды. Это может полностью изменить телевизионный бизнес, как для поставщиков технологий, так и для поставщиков контента, значительно увеличив присутствие и укрепив положение LG на мировом рынке домашних развлечений.





webOS – неотъемлемый компонент выдающейся экосистемы домашних развлечений LG. С 2014 года платформа обеспечивает исключительную простоту использования телевизоров LG благодаря интуитивно понятному дизайну интерфейса. Лицензиаты webOS TV имеют узнаваемый и получивший много восторженных отзывов UX дизайн (User experience design – дизайн, основанный на опыте пользователя), дополненный широким спектром функций: голосовой поиск, управление, интегрированные алгоритмы искусственного интеллекта и простота подключения. Все эти функции принесли webOS положительные оценки экспертов индустрии и потребителей.









Благодаря LG webOS TV партнеры также получат возможности использования контента, включая доступ к приложениям глобальных сервисов, таких как Netflix, YouTube, Amazon Prime Video и спортивному стриминговому сервису DAZN, а также к LG Channels, бесплатному сервису потокового контента премиум-класса*. Совместимые с платформой модели телевизоров также будут оснащены специальным пультом дистанционного управления Magic Motion.

Более двадцати производителей телевизоров из разных стран уже стали партнерами LG webOS. Среди них такие бренды, как RCA, Ayonz и Konka, и ожидается, что в будущем к ним присоединятся и другие партнеры. Экосистема webOS уже поддерживается Realtek, Nuance, Gracenote, CEVA, Universal Electronics и многими другими.

«Платформа webOS – один из самых простых и удобных способов получить доступ к миллионам часов фильмов и телешоу», - сказал Пак Хён-сэй, президент компании LG Home Entertainment. «Приглашая других производителей присоединиться к экосистеме webOS TV, мы ступаем на новый путь, который позволит многим владельцам телевизоров испытать удовольствие от UX и функций, которые доступны на телевизорах LG. Мы с нетерпением ждем возможности привлечь новых клиентов в невероятный мир webOS TV».

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* Доступность приложения для контента зависит от региона.