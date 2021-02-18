LG ОБЪЯВЛЯЕТ О ГЛОБАЛЬНОМ ВЫХОДЕ НА РЫНОК ТЕЛЕВИЗОРОВ 2021 ГОДА ВО ГЛАВЕ С НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМИ ТЕЛЕВИЗОРАМИ OLED

Превосходные впечатления от просмотра, расширенный ассортимент LG включает новые телевизоры QNEDMiniLED и модернизированные телевизоры NanoCell

СЕУЛ, 18 февраля 2021 года— LG Electronics (LG) объявляет о глобальном запуске на рынок линейки телевизоров 2021 года. Потребителям будет предоставлен еще больший выбор продуктов. Расширенная линейка включает новые телевизоры OLED, QNED Mini LED и NanoCell. Каждый из этих телевизоров обеспечивает невероятно высокое качество домашних развлечений. Широкий диапазон размеров экрана – от самого компактного 43 дюйма до нового для рынка размера 83 дюйма и 88 дюймов – клиенты смогут выбрать идеальный телевизор LG для любой комнаты и потребностей.





Телевизоры LG OLED 2021 года (серии Z1, G1, C1, B1, A1) могут похвастаться самосветящимися панелями, которые обеспечивают сверхчеткое, ультра-реалистичное качество изображения и плавные естественные движения на экране, а также изящным дизайном, который дополнит любой интерьер. Все модели серии G1 оснащены новой технологией OLED evo, являющейся следующим шагом в эволюции телевизоров OLED, которая обеспечивает лучшую яркость и четкость изображения, детализацию и реалистичность. Серия C1, самая популярная линейка телевизоров LG OLED, предлагает несколько вариантов размеров экрана для удовлетворения любых потребностей пользователей и комфортного размещения в пространствах разных масштабов – от компактных 48-дюймовых до широких 83-дюймовых. Для клиентов, которые хотят более конкурентоспособную цену, серии LG B1 и A1 могут стать именно тем, что они ищут.







Телевизоры QNED Mini LED – это идеальное дополнение к моделям 2021 года. Качество изображения этих ЖК-телевизоров доведено до совершенно нового уровня. Доступные в вариантах 8K (модели QNED99, QNED95) и 4K (модели QNED90, QNED85) телевизоры оснащены технологией LG Quantum Dot NanoCell и мини-светодиодной подсветкой для достижения более глубокого черного, а также более ярких и точных других цветов, и большей контрастности, чем у обычных ЖК-телевизоров.











LG QNED Mini LED TV устанавливает новый стандарт для категории ЖК-телевизоров, позволяя пользователям наслаждаться превосходным качеством изображения HDR и получать более захватывающие впечатления от просмотра, благодаря объединенной мощности новой технологии NanoCell Plus и квантовых точек, обеспечивающих усовершенствованные красный и зеленый цвета, в то время как синяя волна излучается светодиодом.







Из всей линейки телевизоров LG 2021 новые предложения NanoCell предоставляют наибольшее количество опций с выбором моделей 8K (NANO99, NANO 95) и 4K (модели NANO90, NANO85, NANO80, NANO77, NANO75). Все модели оснащены дисплеями с технологией LG NanoCell, в которых используются нано-частицы для фильтрации цветовых примесей, чтобы обеспечивать более реалистичное изображение, которое сделает фильмы, спортивные трансляции и шоу еще более привлекательными для зрителя.







Помимо превосходного качества изображения, все телевизоры LG премиум-класса 2021 года предлагают захватывающие домашние развлечения благодаря совместимости с последними стандартами и форматами контента, а также совершенно новым функциям и сервисам, которые увеличивают их ценность для потребителя. Новые художественные и документальные фильмы и сериалы оживают благодаря изображению и звуку высочайшего качества и поддержке Dolby Vision IQ, Dolby Atmos®, HDR10 PRO и Filmmaker Mode™ телевизорами этого года.











Международное агентство по тестированию продуктов Intertek сертифицировало телевизоры LG OLED как имеющие 100-процентную точность цветопередачи – для зрителей это совершенно новый уровень.1 Телевизоры LG OLED обеспечивают максимальный комфорт для глаз, благодаря сертификации TÜV Rheinland в области минимального синего света и сертификации защиты от мерцания Underwriters Laboratories.

Новый Game Optimizer автоматически применяет лучшие настройки изображения в соответствии с типом игры, в которую играет пользователь: шутер от первого лица, ролевая игра или стратегия в реальном времени. А спортивным фанатам станет гораздо проще следить за выступлением своих любимых лиг и команд с помощью телевизора LG с функцией Sports Alert, а OLED Motion Pro отображает каждый волнующий момент и ключевую игру с невероятной четкостью. Благодаря поддержке Bluetooth Surround Ready телевизоры LG могут подключаться по беспроводной сети к нескольким динамикам Bluetooth для передачи мощного, детализированного звука, который точно передаст каждый шум с поля, чтобы создать ощущение пребывания на стадионе.

Каждая модель в линейке телевизоров LG 2021 года поддерживает расширенную функцию HDMI 2.1, улучшенный канал возврата звука (eARC), что упрощает процесс подключения телевизора к звуковой системе, а также оптимизирует звук. Все они снабжены автоматическим режимом с малой задержкой (ALLM), который обеспечивает плавную игру и просмотр практически без задержек. Некоторые модели телевизоров LG также поддерживают ряд других функций HDMI 2.1.

В большинстве телевизоров LG этого года установлен новейший интеллектуальный процессор α (Alpha) 9 Gen 4 AI.2 Благодаря улучшенному глубокому обучению обновленный процессор повышает производительность масштабирования, чтобы контент любого качества выглядел четким и детализированным на новых экранах с высоким разрешением. α9 Gen 4 дополнительно оптимизирует визуальный сигнал, подключая точные настройки в соответствии с количеством света в каждой сцене, жанром воспроизводимого контента и окружающими условиями в среде просмотра.

Качество изображения становится еще лучше с помощью LG AI Picture Pro, который распознает объекты на экране и обрабатывает их независимо, придавая каждой сцене трехмерность и глубину. Кроме того, AI Sound Pro повышает микширование двухканального звука до виртуального объемного звука 5.1.2, в то время как автоматическое выравнивание громкости обеспечивает постоянную громкость при переключении между каналами или потоковыми приложениями.

Пользовательский интерфейс новейших телевизоров LG стал удобнее, благодаря webOS 6.0, последней версии интуитивно понятной платформы Smart TV. Обновленный и доработанный к 2021 году новый пользовательский интерфейс webOS обеспечивает более быстрый доступ к приложениям и упрощенное обнаружение контента с точно настроенными персонализированными рекомендациями. А в обновленном пульте Magic Remote появились специальные «горячие» клавиши для популярных поставщиков контента, что позволяет пользователям переходить к своим любимым службам одним быстрым нажатием кнопки.

Некоторые серии, модели и размеры телевизоров начнут распространятся через розничных продавцов в первом квартале 2021 года. Точные даты выпуска на рынок конкретных моделей будут объявляться на локальном уровне.





# # #

1 Стороннее тестирование, проведенное Intertek, показало, что точность цветопередачи дисплея составляет 100 процентов на основе метрики цветового различия CIEdE 2000, рассчитанной для 125 цветовых участков, распределенных по всему цветовому объему. Значение цветовой разницы (Delta-E) было меньше 2 для каждого из 125 цветовых участков.

2 Процессор представлен в следующих сериях телевизоров LG: OLEDZ1, OLEDG1, OLEDC1, QNEDMiniLEDQNED99, QNEDMiniLEDQNED95, NanoCellNano99, NanoCellNano95.