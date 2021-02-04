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КОМПАНИЯ LG ОГЛАСИЛА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2020 ГОД
Самый высокий объем продаж и операционной прибыли за четвертый квартал в истории LG, прибыль в 2020 году также устанавливает новый рекорд компании
СЕУЛ, 2021 год– LG Electronics Inc. (LG) объявила, что 2020 год был очень успешным для компании: выручка за прошедший год составила 63,26 трлн вон (56,45 млрд долларов США), а операционная прибыль – 3,20 трлн вон (2,85 млрд долларов США), что на 31,1% больше, чем в 2019 году. Такой рост произошел в основном за счет увеличения продаж бытовой техники премиум-класса, телевизоров OLED, а также деталей для автомобилей.
Продажи в четвертом квартале 2020 года составили 18,78 трлн вон (16,76 млрд долларов США), и выросли на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, и стали выше на 11%, чем в предыдущем квартале. Ситуация с пандемией COVID-19 во всем мире не отразилась на прибыли компании негативным образом, наоборот – операционная прибыль за квартал в размере 650,20 млрд вон (580,19 млн долларов США), значительно увеличилась (на 539% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года).
Ситуация с COVID-19 и медленное восстановление экономики по-прежнему вызывают озабоченность. Компания LG ожидает, что мировая экономика нормализуется при разумной фискальной политике правительств стран мира и успешном проведении вакцинации. В 2021 году основные технологии, такие как AI, 5G, IoT и мобильные технологии будут широко применяться в различных бизнес-сферах LG.
Компания LG Home Appliance & Air Solution завершила еще один успешный год с рекордной выручкой 22,27 триллиона вон (19,87 миллиарда долларов США), что на 3,5% больше, чем в 2019 году, а операционная прибыль в 2020 году составила 2,35 триллиона вон (2,10 миллиарда долларов США) – еще один рекорд. Результаты указывают на рост продаж новых категорий бытовой техники и бизнеса, связанного с арендой бытовой техники в Южной Корее. Выручка за четвертый квартал в размере 5,54 триллиона вон (4,94 миллиарда долларов США) – это самый высокий показатель за четвертый квартал в истории компании, прибыль увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Южной Корее, Северной Америке и Европе.
Компания LGHomeEntertainment также сообщила о высокой выручке в 2020 году – 13,18 триллиона вон (11,76 миллиарда долларов США), а операционная прибыль составила 969,70 миллиарда вон (865,29 миллиона долларов США), что на 22,9% больше, чем в предыдущем году. Продажи в четвертом квартале 2020 года составили 4,28 триллиона вон (3,82 миллиарда долларов США), что на 7,9% выше, чем в четвертом квартале 2019 года, и на 16,7% больше, чем в предыдущем квартале. Квартальная операционная прибыль в размере 204,50 миллиарда вон (182,48 миллиона долларов США), подтверждает рост продаж в Северной Америке и Европе.
Компания LGMobileCommunications объявила о выручке за 2020 год в размере 5,22 триллиона вон (4,66 миллиарда долларов США). Продажи в четвертом квартале в размере 1,39 триллиона вон (1,24 миллиарда долларов США), стали на 4,9% выше, чем в том же квартале 2019 года. Этот показатель на 9,2% ниже, чем в предыдущем квартале из-за нехватки чипсетов 4G и низких продаж смартфонов премиум-класса на зарубежных рынках. Операционные убытки за весь год составили 841,20 миллиарда вон (750,63 миллиона долларов США), что отражает увеличение маркетинговых инвестиций в поддержку флагманских устройств, частично компенсированное сокращением фиксированных затрат за счет повышения эффективности производства.
Компания LGVehicleComponentSolutions сообщила о продажах в 2020 году в размере 5,80 триллиона вон (5,18 миллиарда долларов США) – это на 6,1% больше, чем в 2019 году. Выручка в четвертом квартале в размере 1,91 триллиона вон (1,71 миллиарда долларов США), была на 41,3% выше, чем за тот же квартал в предыдущем году. Это связано с восстановлением спроса на ключевых автомобильных рынках, включая Северную Америку и Европу, а также увеличением продаж в рамках новых проектов. Скромные операционные убытки – всего 2 млрд вон (1,78 млн долларов США), в четвертом квартале – показали улучшение ситуации по сравнению с предыдущим кварталом и аналогичным периодом 2019 года, благодаря увеличению продаж, чему способствовало восстановление рыночного спроса во втором полугодии, а также лучшему управлению расходами компании.
Компания LGBusinessSolutions достигла в 2020 году выручки в размере 6,01 триллиона вон (5,36 миллиарда долларов США), с операционной прибылью в размере 457,88 миллиарда вон (408,51 миллиона долларов США), благодаря росту спроса на IT-продукты, связанные с удаленной работой и онлайн-обучением. Объем продаж в четвертом квартале составил 1,51 триллиона вон (1,35 миллиарда долларов США), что на 4,8% выше, чем в 2019 году за тот же период. А квартальная операционная прибыль немного сократилась – 70,30 миллиарда вон (62,73 миллиона долларов США), это связывают с увеличением цен на основные детали для производства и глобальными логистическими затратами. Ожидается, что рынок информационных дисплеев будет развиваться по мере восстановления глобального спроса. Спрос на IT-продукты продолжает расти. Также предполагается, что ситуация с производством солнечных модулей улучшится в ближайшее время, так как прогнозируется увеличение спроса на возобновляемые источники энергии на основных развитых рынках.
Разъяснения по обменным курсам за 4 квартал 2020 года
Неаудированные квартальные результаты LG Electronics основаны на МСФО (Международных стандартах финансовой отчетности) за трехмесячный период, который завершился 31 декабря 2020 года. Суммы в корейских вонах (KRW) переводятся в доллары США (USD) по среднему курсу за трехмесячный период соответствующего квартала – 1 120,66 вон за доллар США.
https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/lg-electronics-4q-2020-financial-results.html isCopied
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