КОМПАНИЯ LG ПРЕДСТАВИЛА В КАЗАХСТАНЕ НОВУЮ СУШИЛЬНУЮ МАШИНУ DUAL INVERTER HEAT PUMР

Алматы, 29 января 2021 г. – Домашняя стирка с появлением современных стиральных машин давно перестала быть сложной задачей, но вот сушка вещей для многих связана с определенными неудобствами. Как быстро высушить вещь? Где сушить одежду в непогоду? Как сушить вещи, если пространство ограничено?

Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump позволит решить все эти задачи и даже больше.





Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump класса энергоэффективности А⁺⁺⁺ работает практически бесшумно. Это стало возможным за счет установленного двухроторного инверторного компрессора. А технология Eco Hybrid позволяет экономить энергию или время в зависимости от поставленных задач.

Система автоматической очистки конденсатора обеспечивает высокую эффективность сушки и избавляет от регулярной чистки. Конденсатор промывается до 3 раз за цикл для устранения ворсовой пыли и поддержания работы сушильной машины. Вам больше не нужно беспокоиться о засорах и использовать специальные средства для очистки, сушильная машина сама позаботится обо всем без вашего участия. Двойной фильтр задерживает частицы ворса, и сушильная машина может работать без перебоев.

Уникальная технология Allergy Care заботится о вашем здоровье, удаляя в процессе сушки 99,9% пылевых клещей*, которые являются причиной аллергии и респираторных заболеваний. Достаточно просто включить программу «Гипоаллергенная» и сушильная машина продезинфицирует ваши вещи. Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump получила немало сертификатов по всему миру, основным из которых является сертификат от Allergy UK по заботе о здоровье.

Еще одно важное преимущество LG DUAL Inverter Heat Pump – технология сушки при низких температурах. Система бережно ухаживает даже за очень деликатными тканями и позволяет избежать усадки. С помощью сенсоров контроля влажности и температуры влажность каждой вещи определяется автоматически, чтобы оптимизировать время сушки. Обычная сушильная машина сушит при минимальной температуре 75°С, но не все ткани могут выдержать такую температуру. Благодаря тепловому насосу Dual Invertor сушильная машина LG снизила температуру сушки на 27%, то есть, до 55°С, что позволяет защитить вашу одежду от повреждений.

Контролировать процесс теперь можно дистанционно – от установки нужного цикла до загрузки новых программ. Управление по Wi-Fi позволит вам совмешать домашние заботы и другие дела. Вы можете дистанционно контролировать процесс сушки, а также объединить стиральную и сушильные машины LG с помощью LG ThinQ. Стиральная машина с Искусственным интеллектом определит тип ткани и передаст данные сушильной машине после окончания стирки, чтобы сушильная машина могла запустить правильный режим для определенного типа материала, после того как вы переложите белье и запустите сушку.

Еще один плюс – варианты установки в зависимости от интерьера. Если стандартное открывание двери сушильной машины не подходит, вы можете изменить его всего за 5 минут – дверь может быть установлена как с правой, так и с левой стороны. Сама дверь из закаленного стекла, что придает дизайну изящность и в то же время прочность.

Удобство сушильной машины LG DUAL Inverter Heat Pump очевидно: она не занимает много места в пространстве, вам больше не нужно использовать раскладную сушилку, которая портит эстетический вид комнаты или занимает место на балконе, время на сушку значительно сокращается, белье и одежда проходят гипоаллергенную обработку и получают дополнительный уход. Это как раз тот случай, когда можно полностью довериться современной технике.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки Отдельностоящая Инвертерный компрессор ● (Dual Inverter Compressor) Объем барабана (л) 118 Подсветка барабана ● Ребра барабана 3 Перенавешиваемая дверь ● Инвертерный мотор ● Самоочистка конденсатора ● Управление Переключатель + сенсорный дисплей Интеллектуальная система стирки ● ГАБАРИТЫ И ДИЗАЙН Размеры (Ш × Г × В, мм) 600 × 690 × 850 Вес (кг) 58 Цвет белый Цвет дверцы Хром / Чёрный Глубина (мм)

690 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ Энергопотребление (кВт/ч) 0.77 (частичная загрузка), 1.46 (полная загрузка) Расход энергии в год (кВт) 175 Энергопотребление (сушка), (кВтч / цикл) 7.14 Класс энергоэффективности A+++ Уровень шума при сушке (дБ) 62 ЗАГРУЗКА Тип загрузки Фронтальная Максимальная загрузка при сушке (кг) 9 ТЕХНОЛОГИИ Мобильная диагностика Smart Diagnosis версия 3.0 Wi-Fi ● Возможность управления через приложение LG ThinQ ● Функция сушки EcoHybrid ● Инверторный мотор с прямым приводом ● ПРОГРАММЫ СУШКИ Количество программ 14 Хлопок ● Смешанные ткани ● Повседневные вещи ● Пуховые вещи ● Полотенца ● Гипоаллергенная ● Быстро 30 ● Спортивная ● Шерсть ● Деликатная ● Сушка на решетке ● Холодный воздух ● Теплый воздух ● ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ СУШКИ Без складок ● Сушка EcoHybrid Экономия энергии/Экономия времени ● Экстра ● Стандарт ● Для глажки ● УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ Дисплей LED Сенсорный дисплей ● Индикатор температуры ● Индикатор Пуск/Пауза ● Индикатор ошибок/Самодиагностика ● Звуковой сигнал при ошибке ● Режим таймера 3-19ч Звуковой сигнал Вкл/Выкл ● Избранная ● Сохранить ● Время+/Время- ● ОСОБЕННОСТИ Удаленный старт ● Подсветка барабана ● Перевешиваемая дверь ● ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ Гарантия 12 месяцев Гарантия 10 лет на компрессор ● Гарантия 10 лет на мотор ●





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* Удаление до 99,9% микроорганизмов и аллергенов подтверждено Британской организацией по борьбе с аллергией (BAF)