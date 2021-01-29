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КОМПАНИЯ LG ПРЕДСТАВИЛА В КАЗАХСТАНЕ НОВУЮ СУШИЛЬНУЮ МАШИНУ DUAL INVERTER HEAT PUMР
Алматы, 29 января 2021 г. – Домашняя стирка с появлением современных стиральных машин давно перестала быть сложной задачей, но вот сушка вещей для многих связана с определенными неудобствами. Как быстро высушить вещь? Где сушить одежду в непогоду? Как сушить вещи, если пространство ограничено?
Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump позволит решить все эти задачи и даже больше.
Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump класса энергоэффективности А⁺⁺⁺ работает практически бесшумно. Это стало возможным за счет установленного двухроторного инверторного компрессора. А технология Eco Hybrid позволяет экономить энергию или время в зависимости от поставленных задач.
Система автоматической очистки конденсатора обеспечивает высокую эффективность сушки и избавляет от регулярной чистки. Конденсатор промывается до 3 раз за цикл для устранения ворсовой пыли и поддержания работы сушильной машины. Вам больше не нужно беспокоиться о засорах и использовать специальные средства для очистки, сушильная машина сама позаботится обо всем без вашего участия. Двойной фильтр задерживает частицы ворса, и сушильная машина может работать без перебоев.
Уникальная технология Allergy Care заботится о вашем здоровье, удаляя в процессе сушки 99,9% пылевых клещей*, которые являются причиной аллергии и респираторных заболеваний. Достаточно просто включить программу «Гипоаллергенная» и сушильная машина продезинфицирует ваши вещи. Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump получила немало сертификатов по всему миру, основным из которых является сертификат от Allergy UK по заботе о здоровье.
Еще одно важное преимущество LG DUAL Inverter Heat Pump – технология сушки при низких температурах. Система бережно ухаживает даже за очень деликатными тканями и позволяет избежать усадки. С помощью сенсоров контроля влажности и температуры влажность каждой вещи определяется автоматически, чтобы оптимизировать время сушки. Обычная сушильная машина сушит при минимальной температуре 75°С, но не все ткани могут выдержать такую температуру. Благодаря тепловому насосу Dual Invertor сушильная машина LG снизила температуру сушки на 27%, то есть, до 55°С, что позволяет защитить вашу одежду от повреждений.
Контролировать процесс теперь можно дистанционно – от установки нужного цикла до загрузки новых программ. Управление по Wi-Fi позволит вам совмешать домашние заботы и другие дела. Вы можете дистанционно контролировать процесс сушки, а также объединить стиральную и сушильные машины LG с помощью LG ThinQ. Стиральная машина с Искусственным интеллектом определит тип ткани и передаст данные сушильной машине после окончания стирки, чтобы сушильная машина могла запустить правильный режим для определенного типа материала, после того как вы переложите белье и запустите сушку.
Еще один плюс – варианты установки в зависимости от интерьера. Если стандартное открывание двери сушильной машины не подходит, вы можете изменить его всего за 5 минут – дверь может быть установлена как с правой, так и с левой стороны. Сама дверь из закаленного стекла, что придает дизайну изящность и в то же время прочность.
Удобство сушильной машины LG DUAL Inverter Heat Pump очевидно: она не занимает много места в пространстве, вам больше не нужно использовать раскладную сушилку, которая портит эстетический вид комнаты или занимает место на балконе, время на сушку значительно сокращается, белье и одежда проходят гипоаллергенную обработку и получают дополнительный уход. Это как раз тот случай, когда можно полностью довериться современной технике.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип установки
Отдельностоящая
Инвертерный компрессор
● (Dual Inverter Compressor)
Объем барабана (л)
118
Подсветка барабана
●
Ребра барабана
3
Перенавешиваемая дверь
●
Инвертерный мотор
●
Самоочистка конденсатора
●
Управление
Переключатель + сенсорный дисплей
Интеллектуальная система стирки
●
ГАБАРИТЫ И ДИЗАЙН
Размеры (Ш × Г × В, мм)
600 × 690 × 850
Вес (кг)
58
Цвет
белый
Цвет дверцы
Хром / Чёрный
Глубина (мм)
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Энергопотребление (кВт/ч)
0.77 (частичная загрузка), 1.46 (полная загрузка)
Расход энергии в год (кВт)
175
Энергопотребление (сушка), (кВтч / цикл)
7.14
Класс энергоэффективности
A+++
Уровень шума при сушке (дБ)
62
ЗАГРУЗКА
Тип загрузки
Фронтальная
Максимальная загрузка при сушке (кг)
9
ТЕХНОЛОГИИ
Мобильная диагностика Smart Diagnosis
версия 3.0
Wi-Fi
●
Возможность управления через приложение LG ThinQ
●
Функция сушки EcoHybrid
●
Инверторный мотор с прямым приводом
●
ПРОГРАММЫ СУШКИ
Количество программ
14
Хлопок
●
Смешанные ткани
●
Повседневные вещи
●
Пуховые вещи
●
Полотенца
●
Гипоаллергенная
●
Быстро 30
●
Спортивная
●
Шерсть
●
Деликатная
●
Сушка на решетке
●
Холодный воздух
●
Теплый воздух
●
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ СУШКИ
Без складок
●
Сушка EcoHybrid Экономия энергии/Экономия времени
●
Экстра
●
Стандарт
●
Для глажки
●
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
Дисплей
LED
Сенсорный дисплей
●
Индикатор температуры
●
Индикатор Пуск/Пауза
●
Индикатор ошибок/Самодиагностика
●
Звуковой сигнал при ошибке
●
Режим таймера
3-19ч
Звуковой сигнал Вкл/Выкл
●
Избранная
●
Сохранить
●
Время+/Время-
●
ОСОБЕННОСТИ
Удаленный старт
●
Подсветка барабана
●
Перевешиваемая дверь
●
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ
Гарантия
12 месяцев
Гарантия 10 лет на компрессор
●
Гарантия 10 лет на мотор
●
###
* Удаление до 99,9% микроорганизмов и аллергенов подтверждено Британской организацией по борьбе с аллергией (BAF)
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https://www.lg.com/content/lge/kz/ru/about-lg/press-and-media/how-to-save-time-for-drying-clothes.html isCopied
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