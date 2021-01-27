ТЕЛЕВИЗОР LG OLED ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ НА 72-ОЙ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ EMMY® В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖЕНЕРИИ

Ведущие режиссеры Голливуда выбирают телевизор LG OLED, благодаря самосветящимся пикселям, точной цветопередаче и уникальным функциям для создания контента

СЕУЛ, 27 января 2021 года– Телевизор LG OLED получил награду 72-ой ежегодной премии «Эмми» (Emmy®) в области технологий и инженерии. Эта престижная премия была учреждена Национальной академией телевизионных искусств и наук США в 1948 году. С тех пор каждый год ее вручают за инновации в области технологий вещания, поощряют новаторов и их вклад в развитие телевизионной инженерии.





Полученная награда свидетельствует о том, что инновации LG, направленные на улучшение и развитие телевизоров, соответствуют спецификациям ведущих студий телеиндустрии. Телевизоры LG OLED высоко ценятся многими известными производственными студиями и авторитетными разработчиками за их исключительно точную цветопередачу и непревзойденную контрастность. Телевизоры LG OLED обеспечивают оптимизированную обработку видео, лучшую в своем классе калибровку, высокую степень совместимости с поддержкой большого количества видео и аудиоформатов, другие функции, разработанные специально для профессиональных создателей контента. Телевизоры LG OLED часто используются в качестве эталонных дисплеев крупными голливудскими киностудиями, а также разработчиками и дистрибьюторами контента по всему миру.

LG OLED, способный точно передавать творческий замысел режиссера, раскрывая каждую деталь и нюанс, благодаря точности своих самосветящихся пикселей, соответствует самым высоким стандартам качества профессиональных сообществ создателей контента. А возможность телевизора передавать движение так же точно, как и воспроизводить цвета, способствовала тому, что LG OLED стали использовать создатели спортивного контента по всему миру.

Телевизор LG OLED получил восторженные отзывы экспертов отрасли и потребителей – они высоко оценили превосходное качество изображения, которое обеспечивает технология самосветящихся пикселей, структура без задней подсветки и независимое регулирование яркости пикселей. Впечатляющая контрастность, более глубокий черный цвет, широкий угол обзора и быстрое время отклика – это лишь некоторые из причин, благодаря которым LG OLED продолжает лидировать в категории телевизоров премиум-класса.

«Мы очень гордимся тем, что телевизор LG OLED был удостоен одной из самых престижных наград в индустрии телевидения и радиовещания», – сказал Нам Хо-джун, старший вице-президент по исследованиям и разработкам компании LG Electronics Home Entertainment. «Эта награда является свидетельством того, что наши телевизоры OLED обеспечивают невероятные впечатления от домашнего просмотра, позволяя нашим клиентам наслаждаться любимыми шоу именно так, как мечтали их создатели».

LG часто получает награды в быстро развивающейся области интеллектуальных, подключенных к сети телевизоров сверхвысокой четкости. Недавно LG Electronics была отмечена премией Technical Emmy за разработку и развертывание HTML5 для полноценного телепросмотра, а также наградой Engineering Excellence Award от Hollywood Professional Association (HPA) за разработку и развертывание калибровки CalMAN на аппаратном уровне на основе 1D и 3D LUT с телевизорами OLED. Также стоит отметить, что ранее дочерняя компания LG по исследованиям и разработкам в США – Zenith Electronics LLC – была удостоена премии Technical Emmy Awards за такие новаторские разработки, как первый беспроводной пульт дистанционного управления телевизором, отраслевые стандарты для HDTV и стереотелевизоров и дисплеи с плоским экраном.

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