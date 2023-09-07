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LG ARTCOOL Mirror, кондиционер DUAL Inverter, до 54 м², экологически чистый R32, умный дом ThinQ

Характеристики

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LG ARTCOOL Mirror, кондиционер DUAL Inverter, до 54 м², экологически чистый R32, умный дом ThinQ

AC18BQ

LG ARTCOOL Mirror, кондиционер DUAL Inverter, до 54 м², экологически чистый R32, умный дом ThinQ

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

Площадь помещения
до 35 м²
Основная технология
Dual Inverter компресcoр
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Ш Х В Х Г)
998 x 345 x 210
Особенности
LG ThinQ, Самоочистка

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система Dual Inverter

Максимальная площадь охлаждения, м2

до 54

Мощность охлаждения, кВт

5.0

Мощность обогрева, кВт

5.8

Класс энергоэффективности (Охлаждение/Обогрев)

А/А

Диапазон рабочей температуры (при охлаждении)

-15 ~ 48

Диапазон рабочей температуры (при обогреве)

-15 ~ 24

ХЛАДАГЕНТ

Тип

R32

Количество, г

1000

Дополнительная заправка, г/м

20

Управление

Электронный расширительный клапан

Потенциал глобального потепления

675

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Уровень шума, охлаждение (Макс/Высокий/Средний/Низкий/Мин)

47 / 44 / 39 / 34 / 31

Уровень шума, обогрев (Макс/Высокий/Средний/Мин)

48 / 44 / 39 / 34

Габариты без упаковки (ШхВхГ)

998x345x210

Габариты в упаковке (ШхВхГ)

1053x424x278

Вес в упаковке

13.1

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Скорость вращения при охлаждении, об/мин (Мин ~ Макс)

200 ~ 900

Скорость вращения при обогреве, об/мин (Мин ~ Макс)

200 ~ 900

Уровень шума, охлаждение

53

Уровень шума, обогрев

55

Габариты в упаковке

919 x 599 x 392

Габариты без упаковки

770 × 545 × 288

Вес без упаковки

34.5

Вес в упаковке

37.3

ТРУБОПРОВОД

Жидкость (мм/[дюймы])

6.35 [1/4]

Газ (мм/[дюймы])

12.7 [1/2]

Дренажный шланг (внутренний/наружный), мм

16.0/21.5

Длина шлангов (мин ~ средняя ~ макс), м

3 ~ 7.5 ~ 20

Максимальный перепад по высоте (между внутренним и наружным блоками), м

10

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Wi-Fi

Ионизация

Автоматическая очистка

Антикоррозионное покрытие GoldFinTM

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Внутренний блок

Инструкция по монтажу

Инструкция по эксплуатации

Пульт управления

ГАРАНТИЯ

1 год

10 лет на компрессор

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