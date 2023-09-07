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Встраиваемый холодильник LG STUDIO, Инверторный Линейный компрессор, 10 лет гарантии, нулевой зазор
Встраиваемый холодильник LG STUDIO, Инверторный Линейный компрессор, 10 лет гарантии, нулевой зазор
*1 год гарантии на холодильник
*10 лет гарантии на инверторный компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)
*Мульти Эар Флоу.
*Фото может не соответствовать просматриваемой модели. Все параметры уточняйте в спецификациях.
ОПИСАНИЕ
Характеристики
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
554 x 1775 x 565
-
Экономия энергии (кВт/год)
-
260
-
Тип компрессора
-
Линейный инверторный компрессор
Все характеристики
-
УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
-
A+
-
Тип продукта
-
Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой
-
Общий объем морозильной камеры (л)
-
52
-
Общий объем холодильной камеры (л)
-
198
-
Масса упаковки (кг)
-
75
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
554 x 1775 x 565
-
Масса продукта (кг)
-
66
-
Ящик_морозильной камеры
-
3
-
Тип компрессора
-
Линейный инверторный компрессор
-
Экономия энергии (кВт/год)
-
260
-
Освещение холодильника
-
●
-
Овощной ящик
-
1
-
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