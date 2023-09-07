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Встраиваемый холодильник LG STUDIO, Инверторный Линейный компрессор, 10 лет гарантии, нулевой зазор

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Встраиваемый холодильник LG STUDIO, Инверторный Линейный компрессор, 10 лет гарантии, нулевой зазор

GR-N266LLD

Встраиваемый холодильник LG STUDIO, Инверторный Линейный компрессор, 10 лет гарантии, нулевой зазор

ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК LG STUDIO1

ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК LG STUDIO

Инновационные технологии сохранения свежести продуктов
10 лет гарантии на Линейный Компрессор<br>1
Инверторный Линейный Компрессор

10 лет гарантии на Линейный Компрессор

Инверторный Линейный компресор LG издает меньше шума, чем обычный компрессор, благодаря передовой технологии LG. Он также экономит больше энергии и обеспечивает более высокую надежность и долговечность, что подтверждено 10-летней гарантией на компрессор.

*1 год гарантии на холодильник
*10 лет гарантии на инверторный компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)

Total No Frost

Total No Frost

Холодильники с технологией LG Total No Frost больше не требуют разморозки морозильной камеры, благодаря принудительному обдуву холодным воздухом.

Total No Frost

Многопоточное
охлаждение
Multi Air Flow*

Система многопоточного охлаждения
(Multi Air Flow) равномерно распределяет холодный
воздух для того, чтобы продукты оставались
свежими дольше даже на верхних
полках холодильника.

*Мульти Эар Флоу.
*Фото может не соответствовать просматриваемой модели. Все параметры уточняйте в спецификациях.

Smart Diagnosis™1

Smart Diagnosis™

Функция Smart Diagnosis™ от LG — это быстрый и легкий способ выявить и устранить неполадки. Просто позвоните на горячую линию поддержки клиентов LG и поместите телефон на холодильник. После этого холодильник установит соединение с компьютером, который выполнит диагностику в считанные секунды и предоставит мгновенное решение.

 

 

Светодиодная подсветка холодильной камеры1

Светодиодная подсветка холодильной камеры

Энергосберегающая с увеличенным
сроком службы.

ОПИСАНИЕ

Печать
ОБЪЁМ (Л)
250
Размеры (Ш х В х Г), мм
554 х 565 х 1775
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Инверторный Линейный компрессор
ОСОБЕННОСТИ
Total No Frost

Характеристики

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

554 x 1775 x 565

Экономия энергии (кВт/год)

260

Тип компрессора

Линейный инверторный компрессор

Все характеристики

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A+

Тип продукта

Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой

ОБЪЕМ

Общий объем морозильной камеры (л)

52

Общий объем холодильной камеры (л)

198

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Масса упаковки (кг)

75

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

554 x 1775 x 565

Масса продукта (кг)

66

ОТСЕК ДЛЯ ЗАМОРОЗКИ

Ящик_морозильной камеры

3

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тип компрессора

Линейный инверторный компрессор

Экономия энергии (кВт/год)

260

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

Освещение холодильника

Овощной ящик

1

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GR-N266LLD

Встраиваемый холодильник LG STUDIO, Инверторный Линейный компрессор, 10 лет гарантии, нулевой зазор

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