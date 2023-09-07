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Принципиальные различия
Core Tech, сердце и душа всей бытовой техники LG,
создается за счет инновационных технологий.
В основе наших изделий лежат инновационные технологии, определяющие производительность: линейный инверторный компрессор Inverter Linear Compressor™ в холодильниках, двигатель Inverter DirectDrive™ в стиральных машинах и двойной инверторный компрессор DUAL Inverter Compressor™ в кондиционерах.
Речь идет не только об основных технологиях и компонентах.
Это то, чему LG неуклонно следует ради наших клиентов.
Это то, что мы создали с нуля, чтобы отличаться от других.
Это то, что заслужило доверие наших клиентов на протяжении многих лет.
Сейчас, когда мы все переходим к устойчивому образу жизни,
LG Core Tech тоже развивается вместе с нами.
Core Tech — это основа наших технологий, представляющая собой
наши взгляды и философию
и нацеленная на развитие технологий, создающих более благоприятные условия для всех.
LG Inverter DirectDrive™ — инновации в области стирки
Компания LG стала пионером в области двигателей с прямым приводом, неизменно радуя потребителей и эволюционируя на протяжении трех поколений, сохраняя при этом свой авторитет. Теперь, объединив наши знания в области двигателестроения с искусственным интеллектом,
стремление LG к технологическому лидерству обеспечивает постоянное совершенствование инноваций.
В прачечной находится стиральная машина, а рядом с ней — двигатель Inverter DirectDrive.
Наше техническое превосходство
Компания LG произвела революцию в стиральных машинах с момента их появления в продаже
в 1998 г. и до настоящего времени. LG Inverter DirectDrive™ продолжает развиваться за счет использования технологий 6 Motion DD™ и Deep-learning AI DD™ благодаря непрерывным исследованиям и разработкам. В результате этих постоянных инноваций стиральные машины LG получили положительные отзывы ведущих журналов и торговых сетей, таких как Consumer Reports в США, Which в Великобритании и FNAC DARTY во Франции.
*По состоянию на конец февраля 2023 г.
**Результаты внутреннего исследования зарегистрированных патентов (по состоянию на 26 марта 2021 г.): зарегистрированные патенты, связанные с DD, среди заявок с 1997 по 2021 г. (сохранение прав + отказ от прав + истечение срока действия)
***На основе разработанных и произведенных компанией LG изделий (результаты внутреннего исследования)
Последовательно будут показаны разработки LG Inverter Direct Drive, 6Motion и AIDD.
Десятилетие спокойствия
Нужна стиральная машина, рассчитанная на долгую службу в вашей семье?
В отличие от двигателя LG Conventional, разделенного ремнями, упрощенная конструкция двигателя c прямым приводом с меньшим количеством деталей повышает его долговечность. На долговечную конструкцию LG предоставляет обширную 10-летнюю гарантию для обеспечения гарантированной работы. Мы позаботились о том, чтобы поломки не замедлили вашу работу.
Семья улыбается перед стиральной машиной, а вокруг стиральной машины — рисунок, выражающий блеск зеленой линией.
*10-летняя гарантия распространяется только на двигатель с прямым приводом.
Тихая магия уютной ночной стирки
Организуйте комфорт стирая одежду по собственному графику
Подключение двигателя к стиральной машине уменьшает количество деталей и снижает уровень шума. Такие компоненты, как пружины, фрикционные демпферы, балансировочные грузы и датчики вибрации, работают совместно для снижения вибрации и шума. Так что забудьте об отвлекающих факторах и получайте удовольствие, пока работает ваша стиральная машина.
За спиной у семьи, смотрящей телевизор, стоит стиральная машина.
*Протестировано на модели F4V9RWR2E.
**Протестировано во внутренней лаборатории LG в марте 2022 г. Результаты могут различаться в зависимости от условий окружающей среды.
***На основе уровня звукового давления.
****Источник: Национальная система информации о шуме (www.noiseinfo.or.kr).
Энергосбережение, вызывающее у вас улыбку
Часто стираете грязную футбольную форму, заляпанные джинсы и липкую детскую одежду?
Inverter DirectDrive™ обеспечивает легкий способ энергосбережения благодаря инверторной технологии точного управления. Модернизируйте свою стиральную машину, и у вас будет меньше расходов и стресса.
Отец толкает ребенка в корзине для белья. Вокруг них расположены лампочка, символизирующая энергосбережение, лист и цветок, символизирующие природу.
Большая загрузка, большая экономия, большой комфорт
Мечтаете вернуться обратно в те выходные дни, когда было меньше стирки?
Inverter DirectDrive™ увеличивает размер внутреннего барабана за счет прямого подключения питания к барабану, демпферов, балансировочных грузов и датчиков вибрации. Это позволяет экономить на счетах и сберегать воду за счет одновременной стирки большего количества одежды. Кипы белья исчезают быстрее, и у вас появляется больше свободного времени.
Ощущение ручной стирки с тщательной заботой
Хотите вести активный образ жизни вместе со своей семьей без забот о стирке?
В отличие от стиральных машин, выполняющих одно или два постоянных движения, 6 Motion DD™ точно регулирует скорость вращения двигателя, перемещая барабан в нескольких направлениях, чтобы повторить движение при ручной стирке. Теперь вы сможете с легкостью отстирать даже самую грязную детскую одежду с помощью шести уникальных движений.
Индивидуальный подход к вашим тканям
Нужно защитить любимые брюки для йоги и деликатное белье?
Технология Deep-learning AI DD™ LG определяет вес загружаемой одежды и мягкость тканей. Она определяет режимы оптимальной стирки из шести движений для индивидуальной очистки и защиты ткани на основе 20 000 точек больших данных с использованием технологии Deep-learning AI. Носите свои любимые вещи как новые гораздо дольше после каждой стирки.
Deep-learning AI DD™ позволяет добиться наилучших результатов в режиме оптимальной стирки, бережно относясь к деликатным тканям и более агрессивно — к сильно загрязненным или испачканным. За счет этого повреждение ткани снижается на 18%* для машин с фронтальной загрузкой и на 24%* для машин с верхней загрузкой. Впервые в отрасли бытовой электроники получен сертификат Deep Learning AI Verification от глобальной независимой компании UL****, занимающейся вопросами безопасности.
Каждая ткань выглядит увеличенной в следующем порядке: нижнее белье, рубашка, джинсы, и для каждой ткани рисуется два значка движения.
*F4V9RWP2W: модели шириной: 18%, протестировано компанией Intertek в марте 2019 г., цикл стирки «Хлопок (Обычный)» с опцией по умолчанию по сравнению с обычной стиральной машиной с опцией по умолчанию, с учетом загрузки 2 кг мягкого/деликатного белья, блузок и т. д.
**T13H7EHDSTP: 24%, протестировано компанией Intertek в мае 2022 г., цикл стирки с использованием технологии AI по сравнению с циклом «Обычный» с опцией по умолчанию, на основе 3 кг IEC.
***Результаты могут отличаться в зависимости от одежды и окружающей среды.
****FX23****, FX24****, FX25****, W20**** - 1-я звездочка * обозначает цвет наружной отделки и может быть от A до Z; - 2-я звездочка * обозначает характеристику (например, цвет, наличие или отсутствие функции пара) и может быть от A до Z; - 3-я и 4-я звездочки * обозначают место производства и могут быть от A до Z, от 0 до 9 или пустыми; WM6*00H*A, WM5500H*A, TS25****, TS24****, TA25*X***, TA24*X***, T25*X***, T24*X***, T**H*******, T23*X***, T21*X***, T19*X***, T18*X***, T**H*******, T17*X***, T**H*******, T**L******* -Звездочка * может иметь значения от 0 до 9, или от A до Z, в отношении внешних изменений и характеристик, не относящихся к эксплуатационным параметрам, рассматриваемым в данной оценке. *21****,F*19**** -Звездочка * может иметь значения от 0 до 9, или от A до Z, в отношении внешних изменений и характеристик, не относящихся к эксплуатационным параметрам, рассматриваемым в данной оценке.