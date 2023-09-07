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Стандартная сушильная машина c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг
Стандартная сушильная машина c тепловым насосом и автоочисткой конденсатора, 9кг
Энергоэффективность
Класс энергоэффективности А⁺⁺⁺
(Класс энергоэффективности A++ +) в соответствии со стандартом ЕС EN 61121 и регламентом ЕС № 392/2012
Eco Hybrid™
Eco Hybrid™
*Испытания проведены компанией Intertek в апреле 2018 г., загрузка 9 кг по стандарту IEC, цикл Хлопок, сравнение между режимами экономии энергии и времени.
Всегда готова к работе
Всегда готова к работе
*Периодичность работы «Автоматической очистки» может отличаться в зависимости от загрузки и изначального количества влаги в белье.
Одежда снова как новая
Умная сушка
*Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.
Варианты установки
Варианты установки
*Если у вас недотсаточно места для установки, вы можете поставить сушильную машину на стиральную при помощи специального устройста – полки, для установки 2в1. Она является и соединяющим две машины аксессуаром, а так же удобно полкой, которая может выдержать нагрузку до 16 кг.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Цвет корпуса
-
Белый
-
Макс. вес белья для сушки (кг)
-
9
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 690
-
Самоочищающийся конденсатор
-
●
-
Перенавешиваемая дверца
-
●
Все характеристики
-
Антискладки
-
●
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Подсветка барабана
-
●
-
Избранное
-
●
-
Дистанционный пуск
-
●
-
Wi-Fi
-
●
-
Цвет корпуса
-
Белый
-
Макс. вес белья для сушки (кг)
-
9
-
Тип дисплея
-
LED
-
Умная диагностика
-
● версия 3.0
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
●
-
Самоочищающийся конденсатор
-
●
-
Подсветка барабана
-
●
-
Гибридная сушка EcoHybrid
-
●
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
●
-
Инверторный мотор
-
●
-
Перенавешиваемая дверца
-
●
-
Холодный воздух
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Деликатная
-
●
-
Пуховые вещи
-
●
-
Пуховые вещи
-
●
-
Смешанная
-
●
-
Быстро 30
-
●
-
Сушка на решетке
-
●
-
Спортивная
-
●
-
Полотенца
-
●
-
Гипоаллергенная
-
●
-
Теплый воздух
-
●
-
Шерсть
-
●
-
Глубина с открытой на 90˚дверью (мм)
-
690
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 690
-
Масса (кг)
-
58
-
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