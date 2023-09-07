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LG STYLER, Система по уходу за одеждой, 4 вещи, TrueSteam, удаление складок, гигиеническая обработка

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LG STYLER, Система по уходу за одеждой, 4 вещи, TrueSteam, удаление складок, гигиеническая обработка

S3WER

LG STYLER, Система по уходу за одеждой, 4 вещи, TrueSteam, удаление складок, гигиеническая обработка

Стайлер LG S3RERB

Верните одежде
первоначальный вид

Удаление складок на одежде без утюга

Пар, глубоко проникающий в ткани одежды, и плавно двигающиеся вешалки, обеспечивают эффективное устранение складок на вашей одежде. Теперь так просто придать своему внешнему виду свежий и аккуратный вид каждый день.

Устранение запахов
благодаря функции пара

Технология пара True Steam позволяет эффективно
и деликатно устранить запахи табака, пота или еды,
глубоко проникая в ткани одежды.

Бережная сушка деликатных тканей

Сушка деликатных вещей при низкой температуре
теперь занимает значительно меньше времени.

Придайте брюкам первоначальный вид

Специальный пресс для брюк,
расположенный на дверце,
помогает восстановить стрелки,
удалив при этом лишние складки.

Система бесконтактной коммуникации

Технология Tag On позволяет загружать новые циклы прямо с вашего телефона.
Просто скачайте необходимый режим на смартфон и нажмите метку,
чтобы перенести его на устройство.
Эффективная защита от вирусов, бактерий и аллергенов
Гигиена

Эффективная защита от вирусов, бактерий и аллергенов

Уникальная технология обработки паром TrueSteam™ бережно воздействует на материал и удаляет до 99,9%­ опасных вирусов, бытовых аллергенов и бактерий.
Технология TrueSteam™ абсолютно
безопасна — пар на 100% состоит из воды
и не содержит химических добавок.

* Устраняет 99,99% коронавирусов PEDV / MHV с использованием режима «Гигиена»(интенсивная). Протестировано Национальным университетом Чоннам / Чунгнам, Республика Корея, в 2020 году.
* Устраняет 99,9% коронавирусов hCoV-229E с использованием режима «Гигиена»(интенсивная). Протестировано Национальным университетом Чонбук, Республика Корея, в 2020 году.

LG Styler — как это работает?

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Загрузка
3 вещи + 1 брюки
Размеры (Ш х Г х В)
445 x 1850 x 585
Основная технология
Освежение, Гигиена, Сушка
ОСОБЕННОСТИ
Есть

Все характеристики

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

Сенсорный

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ

Drip Tray (Qty)

2

Pants Hanger (Qty)

1

Shelf (Qty)

3 + 1 (пресс для брюк)

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

445 x 1850 x 585

Вес с упаковкой (кг)

86

ФУНКЦИИ

Макс. об/мин подвижного крепления

180

TrueSteam

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

[Styler] Body Color

Белый

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Стайлер LG S3RERB

S3WER

LG STYLER, Система по уходу за одеждой, 4 вещи, TrueSteam, удаление складок, гигиеническая обработка

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