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Узкая стиральная машина 5 кг с прямым приводом и технологией "6 движений заботы"
Узкая стиральная машина 5 кг с прямым приводом и технологией "6 движений заботы"
Инверторный контроль мотора
Инверторный контроль мотора
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Все характеристики
-
Тип стиральной машины
-
Мотор с прямым приводом
-
Макс. допустимая загрузка (кг)
-
5
-
Интеллектуальная система стирки
-
●
-
Автобалансировка
-
●
-
Детектор загрузки
-
●
-
Образование пены и удаление
-
●
-
Изменяемая скорость отжима
-
1000/800/400/Без отжима
-
Диапазон температур стирки
-
холодная/30/40/60/95 °C
-
Тип дверцы
-
Автодверца
-
Тип мотора
-
Inverter Direct Drive
-
Внутренний барабан
-
Пузырьковый
-
Размер двецы
-
300 мм
-
Угол открывания дверцы
-
160°
-
Обрамление дверцы
-
Белое
-
Блокировка воды
-
●
-
Таймер отсрочки (ч)
-
3, 6, 9 часов
-
Индикатор рабочего цикла
-
●
-
Индикатор “Пуск/Пауза”
-
●
-
Индикатор блокировки дверки
-
●
-
Сертификат "Wool Mark"
-
●
-
"6 Движений заботы"
-
●
-
Мобильная диагностика Smart Diagnosis
-
●
-
Потребление воды при стирке, л
-
48
-
Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)
-
0.85 кВч
-
Класс энергопотребления
-
A+
-
Класс стирки
-
A
-
Класс отжима
-
B
-
Уровень шума во время отжима (дБ)
-
54 дБ
-
Уровень шума во время стирки (дБ)
-
69 дБ
-
Одежда малыша
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Хлопок быстро
-
●
-
Синтетика (Лёгкий уход)
-
●
-
Деликатная
-
●
-
Шерсть
-
●
-
Быстро 30
-
●
-
Пуховое одеяло (объёмные вещи)
-
●
-
Полоскание+Отжим
-
●
-
Нетто
-
59
-
Предварительная стирка
-
●
-
Интенсивная
-
●
-
Без отжима
-
●
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Отсрочка времени
-
●
-
Без складок
-
●
-
Суперполоскание
-
●
-
Выбор скорости отжима
-
●
-
Выбор температурного режима
-
●
-
Нетто
-
600 x 850 x 440
-
Регулируемые опоры (мм)
-
10
-
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F10B9LD
Узкая стиральная машина 5 кг с прямым приводом и технологией "6 движений заботы"