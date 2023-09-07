About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
LG Direct Drive - Прямой привод. Технология надёжности на все времена.

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

LG Direct Drive - Прямой привод. Технология надёжности на все времена.

F1203NDP

LG Direct Drive - Прямой привод. Технология надёжности на все времена.

Очистка бака

Функция очистки бака была разработана специально
для того, чтобы поддерживать бак машины в чистоте.
Она позволяет удалить из бака остатки моющего
средства и прочие потенциально опасные вещества,
чтобы ваши вещи и внутренние детали машины
оставались чистыми. Рекомендуем регулярно
использовать цикл очистки.

Система двойного впрыска

Система двойного впрыска позволяет сократить
потребление воды и электроэнергии.
Эта система, во-первых, впрыскивает воду,
циркулирующую в нижней части барабана,
а во–вторых, распределяет пар, подаваемый
парогенератором.

13 дополнительных режимов

Предварительная стирка, Полоскание Пауза, Полоскание , Полоскание , Замачивание, Стирка с паром, Суперполоскание,
Легкая глажка,Чистка бака и барабана, Отжим, Блокировка от детей, Звуковой сигнал вкл./ выкл., Интенсивная, Без отжима

Избранные программы

Эта умная стиральная машина умеет запоминать
собственные программы владельца.
Пользователи могут разработать свою собственную
программу стирки или последовательность режимов,
и сохранить ее как избранное.

Высокая эффективность стирки

Вращение барабана в сочетании с эффективным
управлением температурой воды способствуют высокому
качеству стирки. Пар при температуре 100ºC занимает
объем в 1600 раз больше, чем такое же количество воды при
температуре 25ºC. Пар также обладает большей тепловой
энергией и большей энергией свободного движения. Все это
приводит к улучшению качества стирки.

9 программ

Освежить, Гипоаллергенность, Одежда малыша, Хлопок, Хлопок, Быстро, Синтетика, Деликатная, Ручная стирка/ Шерсть, Быстро 30

6 Motion DD

Технология "6 Движений заботы" с шестью уникальными алгоритмами вращения барабана обеспечивает оптимальную стирку для каждого вида ткани, эффективно и бережно отстирывает самые сложные загрязнения даже на деликатных тканях.
Благодаря передовой технологии мотора с Прямым Приводом, его скорость и движение варьируются в зависимости от типа загруженного белья, позволяя достичь идеальной чистоты c заботой о вашей одежде.

6 Motion DD

Alt text

Функция Inverter Control

Система управления инвертором потребляет точное количество электроэнергии, необходимой на каждом шагу. Это не только экономит воду и электроэнергию, но и обеспечивает оптимальную производительность стирки.

Функция Inverter Control

Alt text

Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Детектор загрузки

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер отсрочки (ч)

3~19

Индикатор рабочего цикла

Индикатор ошибок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)

1.02 кВч

Класс стирки

A

ПРОГРАММЫ

Функция Освежить

Защита от аллергии

Одежда малыша

Хлопок

Хлопок Эко

Синтетика (Лёгкий уход)

Смешанная стирка

Тёмная одежда

Спортивная одежда

РЕЖИМЫ

Предварительная стирка

Норма

Полоскание отсрочка

Есть

Норма+задержка

Полоскание+

Полоскание++

Полоскание+отсрочка

Полоскание+отжим

Стирка паром

Заботливая стирка

Интенсивная

Очистка бака

Только отжим

Есть

ГАБАРИТЫ(ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА, ММ)

Нетто

600x590x850 мм

Регулируемые опоры (мм)

10

ВЕС(КГ)

Нетто

63

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

F1203NDP

LG Direct Drive - Прямой привод. Технология надёжности на все времена.