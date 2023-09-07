LG Direct Drive - Прямой привод. Технология надёжности на все времена.

Вращение барабана в сочетании с эффективным

управлением температурой воды способствуют высокому

качеству стирки. Пар при температуре 100ºC занимает

объем в 1600 раз больше, чем такое же количество воды при

температуре 25ºC. Пар также обладает большей тепловой

энергией и большей энергией свободного движения. Все это

приводит к улучшению качества стирки.