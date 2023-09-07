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LG Direct Drive - Прямой привод. Технология надёжности на все времена.
LG Direct Drive - Прямой привод. Технология надёжности на все времена.
Очистка бака
для того, чтобы поддерживать бак машины в чистоте.
Она позволяет удалить из бака остатки моющего
средства и прочие потенциально опасные вещества,
чтобы ваши вещи и внутренние детали машины
оставались чистыми. Рекомендуем регулярно
использовать цикл очистки.
Система двойного впрыска
потребление воды и электроэнергии.
Эта система, во-первых, впрыскивает воду,
циркулирующую в нижней части барабана,
а во–вторых, распределяет пар, подаваемый
парогенератором.
13 дополнительных режимов
Легкая глажка,Чистка бака и барабана, Отжим, Блокировка от детей, Звуковой сигнал вкл./ выкл., Интенсивная, Без отжима
Избранные программы
собственные программы владельца.
Пользователи могут разработать свою собственную
программу стирки или последовательность режимов,
и сохранить ее как избранное.
Высокая эффективность стирки
управлением температурой воды способствуют высокому
качеству стирки. Пар при температуре 100ºC занимает
объем в 1600 раз больше, чем такое же количество воды при
температуре 25ºC. Пар также обладает большей тепловой
энергией и большей энергией свободного движения. Все это
приводит к улучшению качества стирки.
9 программ
6 Motion DD
Благодаря передовой технологии мотора с Прямым Приводом, его скорость и движение варьируются в зависимости от типа загруженного белья, позволяя достичь идеальной чистоты c заботой о вашей одежде.
6 Motion DD
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Функция Inverter Control
Функция Inverter Control
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Все характеристики
-
Детектор загрузки
-
●
-
Тип дисплея
-
LED
-
Таймер отсрочки (ч)
-
3~19
-
Индикатор рабочего цикла
-
●
-
Индикатор ошибок
-
●
-
Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)
-
1.02 кВч
-
Класс стирки
-
A
-
Функция Освежить
-
●
-
Защита от аллергии
-
●
-
Одежда малыша
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Хлопок Эко
-
●
-
Синтетика (Лёгкий уход)
-
●
-
Смешанная стирка
-
●
-
Тёмная одежда
-
●
-
Спортивная одежда
-
●
-
Предварительная стирка
-
●
-
Норма
-
●
-
Полоскание отсрочка
-
Есть
-
Норма+задержка
-
●
-
Полоскание+
-
●
-
Полоскание++
-
●
-
Полоскание+отсрочка
-
●
-
Полоскание+отжим
-
●
-
Стирка паром
-
●
-
Заботливая стирка
-
●
-
Интенсивная
-
●
-
Очистка бака
-
●
-
Только отжим
-
Есть
-
Нетто
-
600x590x850 мм
-
Регулируемые опоры (мм)
-
10
-
Нетто
-
63
-
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F1203NDP
LG Direct Drive - Прямой привод. Технология надёжности на все времена.