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Узкая стиральная машина со встроенной функцией сушки, прямым приводом и технологией "6 движений заботы"

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Узкая стиральная машина со встроенной функцией сушки, прямым приводом и технологией "6 движений заботы"

F1296CDP3

Узкая стиральная машина со встроенной функцией сушки, прямым приводом и технологией "6 движений заботы"

6 движений заботы

В отличие от обычных стиральных машин, барабан LG обладает широким набором вариантов вращения, максимально адаптированных к различным типам ткани и степени загрязнения белья.

Система прямого привода

Мотор крепится напрямую к барабану, таким образом система прямого привода не имеет в своей конструкции легко изнашивающихся деталей, что обеспечивает высокую надежность и долговечность работы мотора.

Минимальный уровень шума

Система прямого привода не имеет в своей конструкции щеток и ремня, поэтому в процессе работы создает гораздо меньше шума. Поскольку ось вращения двигателя и барабана совпадает, уровень вибрации снижается до минимума.

ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ: СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА И СУШКА В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ

Стиральная машина со встроенной сушкой "2 в 1" позволяет с помощью нажатия одной кнопки постирать и высушить белье.

ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ: СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА И СУШКА В ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ

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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип стиральной машины

Мотор с прямым приводом

Цвет

Белый

Макс. допустимая загрузка (кг)

6

Емкость барабана (л)

58

Интеллектуальная система стирки

Автобалансировка

Детектор загрузки

Датчик пенообразования

Изменяемая скорость отжима

1200/800/400/Без отжима

Диапазон температур стирки

холодная/30/40/60/95 °C

Отсрочка стирки

Нулевое потребление энергии в режиме ожидания

Тип мотора

Inverter Direct Drive

Внутренний барабан

Пузырьковый

Размер двецы

300 мм

Угол открывания дверцы

180°

Технология 6 Motion

Mобильная диагностика Smart Diagnosis

Волнообразные захваты

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер отсрочки (ч)

3~19

Индикатор рабочего цикла

Индикатор “Пуск/Пауза”

Индикатор блокировки дверки

Индикатор ошибок

Вывод ошибок

ТЕХНОЛОГИИ

"6 Движений заботы"

Мобильная диагностика Smart Diagnosis

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление воды при стирке, л

56

Потребление воды при сушке, л

74

Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)

1.02 кВч

Класс энергопотребления

D

Класс стирки

A

Класс отжима

B

Интенсивность отжима

58%

Уровень шума во время стирки (дБ)

54 дБ

Уровень шума во время отжима (дБ)

69 дБ

ПРОГРАММЫ

Одежда малыша

Хлопок

Хлопок Эко

Синтетика (Лёгкий уход)

Смешанная стирка

Спортивная одежда

Бесшумная стирка

Ручная стирка / Шерсть

Быстро 30

Пуховое одеяло (объёмные вещи)

Стандартная сушка

Забота о здоровье

Полоскание+Отжим

Стирка+Сушка

ВЕС(КГ)

Нетто

64

Упаковка

68

РЕЖИМЫ

Предварительная стирка

Полоскание+

Интенсивная

Только отжим

Без отжима

Звуковой сигнал вкл/выкл

Отсрочка времени

Предпочитаемая

Суперполоскание

Очистка барабана

Сушка

Норма + Без слива

ГАБАРИТЫ(ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА, ММ)

Нетто

600 x 850 x 440

Упаковка

660x540x890

Регулируемые опоры (мм)

10

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F1296CDP3

Узкая стиральная машина со встроенной функцией сушки, прямым приводом и технологией "6 движений заботы"

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