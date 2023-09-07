Big In. 12 кг. Самая большая загрузка в стандартных габаритах

В новом барабане тиснение имеет более глубокий рельеф, который представляет собой ряды пузырьков различного диаметра и степени выпуклости.



Отверстия в новом барабане уменьшены с целью предотвращения повреждений одежды.



Основными преимуществами применения новой конструкции являются стирка больших объемов одежды и бережное отношение к тканям при отжиме на высоких скоростях.