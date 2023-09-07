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Big In. 12 кг. Самая большая загрузка в стандартных габаритах

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Big In. 12 кг. Самая большая загрузка в стандартных габаритах

F1495BDS7

Big In. 12 кг. Самая большая загрузка в стандартных габаритах

6 движений заботы

В отличие от обычных стиральных машин, барабан LG обладает широким набором вариантов вращения, максимально адаптированных к различным типам ткани и степени загрязнения белья.

Система прямого привода

Мотор крепится напрямую к барабану, таким образом система прямого привода не имеет в своей конструкции легко изнашивающихся деталей, что обеспечивает высокую надежность и долговечность работы мотора.

Функция пара TrueSteam

В процессе стирки горячий пар, смешиваясь с водой, мягко воздействует на ткань, полностью растворяет остатки моющих средств и удаляет все известные аллегрены. Специальный паровой режим «Освежить» позволяет устранить впитавшийся запах и разгладить легкие складки без применения моющих средств и воды.

Минимальный уровень шума

Система прямого привода не имеет в своей конструкции щеток и ремня, поэтому в процессе работы создает гораздо меньше шума. Поскольку ось вращения двигателя и барабана совпадает, уровень вибрации снижается до минимума.

Новая конструкция барабана

В новом барабане тиснение имеет более глубокий рельеф, который представляет собой ряды пузырьков различного диаметра и степени выпуклости.

Отверстия в новом барабане уменьшены с целью предотвращения повреждений одежды.

Основными преимуществами применения новой конструкции являются стирка больших объемов одежды и бережное отношение к тканям при отжиме на высоких скоростях.

Вместительность

Максимальная загрузка стиральной машины в своем классе. Стирайте без проблем больше белья или такие крупногабаритные вещи, как одеяла или шторы.
Печать

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. допустимая загрузка (кг)

12

Интеллектуальная система стирки

Автобалансировка

Детектор загрузки

Образование пены и удаление

Изменяемая скорость отжима

1400/1200/1000/800/600/400/Без отжима

Диапазон температур стирки

холодная/30/40/60/95 °C

Отсрочка стирки

0 ватт в режиме ожидания

Тип дверцы

Автодверца

Тип мотора

Inverter Direct Drive

Дисплей

Широкий LCD

Стирка паром

Внутренний барабан

Пузырьковый

Лифтеры бака

Волнистые лифтеры

Размер двецы

350 мм

Угол открывания дверцы

120°

Обрамление дверцы

Черное

Блокировка воды

Технология 6 Motion

Диагностика неисправностей

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LCD

Таймер отсрочки (ч)

3~19

Индикатор рабочего цикла

Индикатор “Пуск/Пауза”

Индикатор блокировки дверки

Индикатор ошибок

Вывод ошибок

ТЕХНОЛОГИИ

Сертификат "Wool Mark"

"6 Движений заботы"

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребление воды при стирке, л

77

Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)

1.43 кВт

Класс энергопотребления

A+++

Класс стирки

A

Класс отжима

A

ПРОГРАММЫ

Функция Освежить

Защита от аллергии

Хлопок

Хлопок Эко

Синтетика (Лёгкий уход)

Смешанная стирка

Тёмная одежда

Спортивная одежда

Бесшумная стирка

Деликатная

Ручная стирка / Шерсть

Быстро 30

Пуховое одеяло (объёмные вещи)

Интенсивно 60

ВЕС(КГ)

Нетто

71

Упаковка

75

РЕЖИМЫ

Предварительная стирка

Норма

Полоскание+

Полоскание++

Полоскание++Без слива

Стирка паром

Интенсивная

Только отжим

Без отжима

Блокировка от детей

Звуковой сигнал вкл/выкл

Предпочитаемая

Суперполоскание

Слив

Режим таймера

Очистка барабана

Сушка

Норма + Без слива

ГАБАРИТЫ(ШИРИНА X ВЫСОТА X ГЛУБИНА, ММ)

Нетто

600x850x640

Упаковка

645x705x860

Регулируемые опоры (мм)

10

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F1495BDS7

Big In. 12 кг. Самая большая загрузка в стандартных габаритах