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Big In. 12 кг. Самая большая загрузка в стандартных габаритах
Big In. 12 кг. Самая большая загрузка в стандартных габаритах
Все характеристики
-
Макс. допустимая загрузка (кг)
-
12
-
Интеллектуальная система стирки
-
●
-
Автобалансировка
-
●
-
Детектор загрузки
-
●
-
Образование пены и удаление
-
●
-
Изменяемая скорость отжима
-
1400/1200/1000/800/600/400/Без отжима
-
Диапазон температур стирки
-
холодная/30/40/60/95 °C
-
Отсрочка стирки
-
●
-
0 ватт в режиме ожидания
-
●
-
Тип дверцы
-
Автодверца
-
Тип мотора
-
Inverter Direct Drive
-
Дисплей
-
Широкий LCD
-
Стирка паром
-
●
-
Внутренний барабан
-
Пузырьковый
-
Лифтеры бака
-
Волнистые лифтеры
-
Размер двецы
-
350 мм
-
Угол открывания дверцы
-
120°
-
Обрамление дверцы
-
Черное
-
Блокировка воды
-
●
-
Технология 6 Motion
-
●
-
Диагностика неисправностей
-
●
-
Тип дисплея
-
LCD
-
Таймер отсрочки (ч)
-
3~19
-
Индикатор рабочего цикла
-
●
-
Индикатор “Пуск/Пауза”
-
●
-
Индикатор блокировки дверки
-
●
-
Индикатор ошибок
-
●
-
Вывод ошибок
-
●
-
Сертификат "Wool Mark"
-
●
-
"6 Движений заботы"
-
●
-
Потребление воды при стирке, л
-
77
-
Энергопотребление при стирке холодной водой (кВт/ч)
-
1.43 кВт
-
Класс энергопотребления
-
A+++
-
Класс стирки
-
A
-
Класс отжима
-
A
-
Функция Освежить
-
●
-
Защита от аллергии
-
●
-
Хлопок
-
●
-
Хлопок Эко
-
●
-
Синтетика (Лёгкий уход)
-
●
-
Смешанная стирка
-
●
-
Тёмная одежда
-
●
-
Спортивная одежда
-
●
-
Бесшумная стирка
-
●
-
Деликатная
-
●
-
Ручная стирка / Шерсть
-
●
-
Быстро 30
-
●
-
Пуховое одеяло (объёмные вещи)
-
●
-
Интенсивно 60
-
●
-
Нетто
-
71
-
Упаковка
-
75
-
Предварительная стирка
-
●
-
Норма
-
●
-
Полоскание+
-
●
-
Полоскание++
-
●
-
Полоскание++Без слива
-
●
-
Стирка паром
-
●
-
Интенсивная
-
●
-
Только отжим
-
●
-
Без отжима
-
●
-
Блокировка от детей
-
●
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
●
-
Предпочитаемая
-
●
-
Суперполоскание
-
●
-
Слив
-
●
-
Режим таймера
-
●
-
Очистка барабана
-
●
-
Сушка
-
●
-
Норма + Без слива
-
●
-
Нетто
-
600x850x640
-
Упаковка
-
645x705x860
-
Регулируемые опоры (мм)
-
10
-
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F1495BDS7
Big In. 12 кг. Самая большая загрузка в стандартных габаритах