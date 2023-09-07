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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, Steam, дверь из закаленного стекла, ThinQ

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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, Steam, дверь из закаленного стекла, ThinQ

F2V5HS0W

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, Steam, дверь из закаленного стекла, ThinQ

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Умная забота о ваших вещах

Умная забота о ваших вещах

Технология AI DD™ (Искусственный Интеллект) подбирает самый оптимальный режим стирки для вашего белья, распознавая не только вес, но и тип ткани,определяя до 20 000 различных ее характеристик.

*Испытание проведено компанией Intertek в марте 2019 г. Цикл стирки хлопка с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG (сравните модели F4V9RWP2W и FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.

Что такое AI DD™?

Что такое AI DD™?

Технология AI DD™ определяет не только вес, но и мягкость ткани, и выбирает оптимальный режим движения барабана специально для этой ткани.
Более гигиеничная стирка
Функция «Пара» (Steam)

Более гигиеничная стирка

Технология LG Steam ™ удалает количество аллергенов на 99,9% , такие как пылевые клещи, вызывающих аллергию.

*Цикл гипоаллергенной обработки Allergy Care, одобренный Allergy UK (British Allergy Foundation), уничтожает 99,9% домашних пылевых клещей.
Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.

Устранение аллергенов на 99,9%

При помощи функции пара Steam
Увеличенный срок службы<br>3
Срок службы

Увеличенный срок службы

Элегантная дверь из закаленного стекла более устойчива к внешним воздействиям. Лифтеры из прочного и гигиенически чистого материала - нержавеюшей стали.

Более элегантный дизайн

Более заметный дисплей и увеличенный размер ручки управления с металлическим покрытием.

* Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида.

ThinQ

Технология ThinQ™ позволяет вам управлять и следить за процессом стирки в любом месте и в любое время. Вы можете отслеживать энергопотребление или использовать функцию «Загрузить цикл», чтобы добавлять новые циклы стирки на протяжении всего срока службы стиральной машины.

* Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

10 лет Гарантии

Инверторный мотор с системой прямого привода повышает качество стирки, является более долговечным и в то же время не издает шума и не вибрирует. Кроме того затрачивает меньше энергии, сокращая энергопотребление.

*1 год гарантии на стиральную машину
*10 лет гарантии на инверторный прямой привод(работа и выезд оплачивается потребителем)

Функция «Добавить белье»

Если вы забыли положить вещь в стирку, вы можете добавить ее даже после начала цикла. Стиральная машина LG оснащена кнопкой «Добавить белье», которая позволяет открыть дверцу в процессе стирки и добавить забытое белье.

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Загрузка
7 кг
Размеры (Ш х Г х В)
600 x 455 x 850
Основная технология
Искусственный Интеллект AI DD
ОСОБЕННОСТИ
Мобильная диагностика, функция "добавить белье", низкий уровень шума

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

7

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 455

Функция «Пар» (Steam)

Все характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Белый

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Дистанционный пуск

Блокировка от детей

Предварительная стирка

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/30/40/60/95

Очистка барабана

Простой уход за складками

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

7

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 455

Масса (кг)

62

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

645 x 885 x 530

Вес с упаковкой (кг)

65

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

480

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)

1010

ЭНЕРГИЯ

Energy Efficiency Class (Wash)

А

ФУНКЦИИ

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

Технология 6 Motion DD

AI DD

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

Система обнаружения пены

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Одежда для малышей

Хлопок

Деликатная

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Очистка барабана

Хлопок+

Смешанная

Быcтpо 30

Шерсть

Бecшyмнaя

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F2V5HS0W

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 7 кг, Steam, дверь из закаленного стекла, ThinQ

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