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Стиральная машина LG 7 кг - DD™ | Steam™
Тщательно продуманный дизайн
Съемная верхняя крышка
Создан для ограниченного пространства.
6 Motion DD
Подстроена под тип ткани.
10-лет гарантии на мотор
Надежность гарантирована.
Allergy Care
Испарите пылевых клещей.
Создано для того, чтобы идеально вписываться даже в ограниченные пространства.
Идеально подходит для компактных помещений, легко снимается верхняя крышка для бесшовного встраиваемого вида.
*Изображения продукта приведены только для иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта.
Элегантный дизайн
Улучшите качество интерьера вашего дома
Выберите стиральную машину, которая соответствует вашему видению дизайна интерьера.
* Выберите стиральную машину, которая соответствует вашему видению дизайна интерьера.
6 Motion DD
Комбинации движений барабана, адаптированные под тип ткани
Инверторный мотор Direct Drive™ этой стиральной машины может создавать шесть различных движений стирки, обеспечивая правильный уход за тканями и безупречную чистоту.
*Изображения продукта приведены только для иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта.
Steam™
Гиппоаллергенная стирка с паром
Технология LG Steam™ удаляет до 99,9 % аллергенов, таких как пылевые клещи, вызывающих аллергию и респираторные заболевания.
*Гипоаллергенный цикл Allergy Care, одобренный BAF (Британским фондом аллергии), снижает аллерген пылевых клещей.
Очистка бака
Очистка изнутри
Поддерживайте стиральную машину в чистоте и обеспечьте гигиеничную стирку.
Добавляйте белье во время стирки
*Изображения продукта приведены только для иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта.
*10-летняя гарантия распространяется только на мотор Direct Drive.
Усовершенствуйте свой опыт стирки с помощью элегантного и простого дизайна стиральной машины.
*Изображения продукта приведены только для иллюстрации и могут отличаться от фактического продукта.
Характеристики
-
Макс. загрузка при стирке (кг)
7.0
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600x850x440
-
Функция «Пар» (Steam)
Да
Все характеристики
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
-
Добавление вещи
Нет
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
Нет
-
Замок от детей
Да
-
ColdWash
Нет
-
Отсрочка завершения стирки
Да
-
Уровень моющего средства
Нет
-
Подсветка барабана
Нет
-
Очистка ezDispense
Нет
-
Предварительная стирка
Да
-
Дистанционный пуск
Нет
-
Полоскание+
Да
-
Полоскание + Отжим
Да
-
Уровень кондиционера
Нет
-
Вращение
1200/1000/800/600/400/Без отжима
-
Функция «Пар» (Steam)
Нет
-
Температура
Холодная/20/30/40/60/95℃
-
Очистка барабана
Да
-
TurboWash
Нет
-
Отжим
Да
-
Wi-Fi
Нет
-
Простой уход за складками
Нет
ШТРИХКОД
-
Штрих-код
8806096026588
МОЩНОСТЬ
-
Макс. загрузка при стирке (кг)
7.0
УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ
-
Тип дисплея
Переключатель + Сенсорные кнопки + LED Дисплей
-
Таймер задержки
3-19 часов
-
Индикатор блокировки дверцы
Да
-
Значок индикатора
Нет
РАЗМЕРЫ И ВЕС
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
660x890x540
-
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
500
-
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
980
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600x850x440
-
Вес с упаковкой (кг)
63.0
-
Масса (кг)
59.0
ЭНЕРГИЯ
-
Класс энергоэффективности (стирка)
А
ФУНКЦИИ
-
Технология 6 Motion DD
Да
-
Добавление вещи
Нет
-
AI DD
Нет
-
Автоматический перезапуск
Нет
-
Centum System
Нет
-
Лифтеры
Пластиковый барабан
-
Подсветка барабана
Нет
-
Гофрирование внутри барабана
Да
-
Сигнал окончания цикла
Да
-
ezDispense
Нет
-
TurboWash
Нет
-
Система обнаружения пены
Да
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
Да
-
Ножки для регулировки уровня
Да
-
LoadSense
Да
-
Барабан из нержавеющей стали
Да
-
Функция «Пар» (Steam)
Да
-
Функция «Пар+» (Steam+)
Нет
-
TurboWash360˚
Нет
-
Тип
Стиральная машина с фронтальной загрузкой
-
Датчик вибраций
Нет
-
Подключение воды (горячая / холодная)
Только холодная
-
Уровень воды
Авто
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
-
Цвет корпуса
Полуматовый черный
-
Тип дверцы
Крышка из черного тонированного закаленного стекла
ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ
-
Совместимость с LG TWINWash
Нет
ПРОГРАММЫ
-
Детская одежда
Нет
-
Умная стирка
Нет
-
Гипоаллергенная (стирка)
Да
-
Автоматическая стирка
Нет
-
Одежда малыша
Нет
-
Одежда для малышей
Нет
-
Постельное белье
Нет
-
Холодная Стирка
Нет
-
Цветные ткани
Нет
-
Хлопок
Да
-
Хлопок+
Да
-
Темные ткани
Нет
-
Деликатная
Да
-
Моя программа
Нет
-
Пуховик
Нет
-
Пуховые вещи
Нет
-
Повседневная
Нет
-
Эко 40-60
Нет
-
Бережная
Нет
-
Гигиена
Нет
-
Интенсивно 60
Нет
-
Смешанная
Да
-
Верхняя одежда
Нет
-
Быстро 14
Нет
-
Быcтpо 30
Да
-
Быстрая стирка
Нет
-
Быстрая стирка+сушка
Нет
-
Освежить
Нет
-
Пoлocк.+Отжим
Да
-
Бecшyмнaя
Нет
-
Забота о здоровье
Нет
-
Рукава и воротники
Нет
-
Отжим
Нет
-
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
Нет
-
Удаление пятен
Нет
-
Освежение паром
Нет
-
Очистка барабана
Да
-
TurboWash 39
Нет
-
TurboWash 49
Нет
-
TurboWash 59
Нет
-
Стирка+сушка
Нет
-
Шерсть
Нет
СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ
-
Цикл загрузки
Нет
-
Мониторинг энергопотребления
Нет
-
Удаленный пуск и контроль цикла
Нет
-
Умная диагностика
Да
-
ThinQ(Wi-Fi)
Нет
-
Функция Tub Clean Coach
Нет
-
Умное сопряжение
Нет
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