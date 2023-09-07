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Стиральная машина LG 11 кг - AIDD™ | Steam™ | Элегантный дизайн
Стиральная машина LG 11 кг - AIDD™ | Steam™ | Элегантный дизайн
LG AI DD Стиральная машина нового поколения
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AI DD™
Умная забота и на 18% меньше повреждений ткани
Технологоия искусственного интеллекта AI DD™ подбирает самый оптимальный режим стирки для вашего белья, распознавая не только вес, но и тип ткани, определяя до 20,000 различных ее характеристик.
* Испытание проведено компанией Intertek. Цикл Хлопок с загрузкой 2 кг по стандарту IEC сравнивался с обычной программой стирки «Хлопок» (F4V9BWP2W c FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
* Технология AI DD доступна для трех режимов стирки («Хлопок», «Смешанная», «Повседневная»)
*Цикл гипоаллергенной обработки Allergy Care, одобренный Allergy UK (British Allergy Foundation), уничтожает 99,9% домашних пылевых клещей.
Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.
*Снижение на 99,99% концентрации Коронавируса человека 229Е на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чонбук, Март, 2020 г.
**Снижение на 99,99% концентрации вируса PEDV на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чоннам, Март, 2020 г.
***Снижение на 99,99% концентрации бактерий Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано под надзором TUV STD, Май, 2020 г.
Добавляйте белье во время стирки
Используйте специальную функцию "Добавить белье", чтобы догрузить забытые вещи после запуска программы стирки.
Добавляйте белье во время стирки
* В зависимости от загрузки стиральной машины и типа одежды, дверь может не разблокироваться. Если температура воды превышает 40˚С, дверь стиральной машины будет заблокирована из соображений безопасности.
**Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида.
*Испытание проведено компанией Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие доказано для бактерии P.aeruginosa на нержавеющей стали по сравнению с первоначальным количеством бактерий через 12 дней.
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
11
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 565
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Да
Все характеристики
-
Добавление вещи
-
Да
-
Звуковой сигнал вкл/выкл
-
Да
-
Замок от детей
-
Да
-
ColdWash
-
Нет
-
Отсрочка завершения стирки
-
Да
-
Уровень моющего средства
-
Нет
-
Подсветка барабана
-
Нет
-
Очистка ezDispense
-
Нет
-
Предварительная стирка
-
Да
-
Дистанционный пуск
-
Нет
-
Полоскание+
-
Да
-
Полоскание + Отжим
-
Нет
-
Уровень кондиционера
-
Нет
-
Вращение
-
1400/1200/1000/800/400/без отжима
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Да
-
Температура
-
Холодная/20/30/40/60/95℃
-
Очистка барабана
-
Да
-
TurboWash
-
Да
-
Отжим
-
Да
-
Wi-Fi
-
Нет
-
Простой уход за складками
-
Нет
-
Штрих-код
-
8806084112279
-
Макс. вес белья для стирки (кг)
-
11
-
Тип дисплея
-
механический + сенсорный
-
Таймер задержки
-
3-19 часов
-
Индикатор блокировки дверцы
-
Да
-
Значок индикатора
-
18:88
-
Размеры ящика (ШxВxГ мм)
-
660 x 890 x 660
-
Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)
-
620
-
Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)
-
1100
-
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
-
600 x 850 x 565
-
Вес с упаковкой (кг)
-
74.0
-
Масса (кг)
-
70.0
-
Класс энергоэффективности (стирка)
-
А
-
Технология 6 Motion DD
-
Да
-
Добавление вещи
-
Да
-
AI DD
-
Нет
-
Автоматический перезапуск
-
Да
-
Centum System
-
Нет
-
Лифтеры
-
Плоский стальной барабан из нержавеющей стали
-
Подсветка барабана
-
Нет
-
Двойная сушка
-
Нет
-
Гофрирование внутри барабана
-
Да
-
Сигнал окончания цикла
-
Да
-
ezDispense
-
Нет
-
TurboWash
-
Нет
-
Система обнаружения пены
-
Да
-
Инверторный двигатель с прямым приводом
-
Да
-
Ножки для регулировки уровня
-
Нет
-
LoadSense
-
Да
-
Барабан из нержавеющей стали
-
Да
-
Функция «Пар» (Steam)
-
Да
-
Функция «Пар+» (Steam+)
-
Нет
-
TurboWash360˚
-
Нет
-
Тип
-
Стиральная машина с фронтальной загрузкой
-
Датчик вибраций
-
Да
-
Подключение воды (горячая / холодная)
-
Только холодная
-
Уровень воды
-
Авто
-
Цвет корпуса
-
Серебристо-платиновый
-
Тип дверцы
-
Крышка из черного тонированного закаленного стекла
-
Совместимость с LG TWINWash
-
Да
-
Детская одежда
-
Нет
-
Гипоаллергенная (стирка)
-
Да
-
Автоматическая стирка
-
Нет
-
Одежда малыша
-
Нет
-
Одежда для малышей
-
Нет
-
Холодная Стирка
-
Нет
-
Цветные ткани
-
Нет
-
Хлопок
-
Да
-
Хлопок+
-
Нет
-
Темные ткани
-
Нет
-
Деликатная
-
Да
-
Моя программа
-
Нет
-
Слив + отжим
-
Нет
-
Пуховые вещи
-
Да
-
Повседневная
-
Нет
-
Эко 40-60
-
Да
-
Бережная
-
Нет
-
Гигиена
-
Нет
-
Интенсивно 60
-
Нет
-
Смешанная
-
Да
-
Верхняя одежда
-
Нет
-
Быcтpо 30
-
Нет
-
Быстрая стирка
-
Нет
-
Освежить
-
Нет
-
Пoлocк.+Отжим
-
Нет
-
Бecшyмнaя
-
Нет
-
Забота о здоровье
-
Нет
-
Быстро 14
-
Да
-
Быстрая стирка+сушка
-
Нет
-
Спортивная одежда (Для активного отдыха)
-
Да
-
Удаление пятен
-
Нет
-
Освежение паром
-
Нет
-
Очистка барабана
-
Да
-
TurboWash 39
-
Нет
-
TurboWash 49
-
Нет
-
TurboWash 59
-
Нет
-
Хлопок 20°C
-
Нет
-
Ручная стирка
-
Нет
-
Стирка джинсов/ Темных тканей
-
Нет
-
Предварительная стирка + Хлопок
-
Нет
-
Быстрая стирка 12
-
Нет
-
Быстрая стирка 60
-
Нет
-
Полоскание
-
Нет
-
Отжим+слив
-
Нет
-
Стирка+сушка
-
Нет
-
Шерсть
-
Да
-
Цикл загрузки
-
Нет
-
Мониторинг энергопотребления
-
Нет
-
Удаленный пуск и контроль цикла
-
Нет
-
Умная диагностика
-
Нет
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Нет
-
Функция Tub Clean Coach
-
Нет
-
Умное сопряжение
-
Нет
-
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F4V3ES6S
Стиральная машина LG 11 кг - AIDD™ | Steam™ | Элегантный дизайн