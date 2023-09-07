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Стиральная машина LG 11 кг - AIDD™ | Steam™ | Элегантный дизайн

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Стиральная машина LG 11 кг - AIDD™ | Steam™ | Элегантный дизайн

F4V3ES6W

Стиральная машина LG 11 кг - AIDD™ | Steam™ | Элегантный дизайн

  • Интеллектуальная система определения типа ткани

    Интеллектуальная система определения типа ткани

  • Функция пара Steam

    Функция пара Steam

  • Инверторный мотор с системой прямого привода

    Инверторный мотор с системой прямого привода

  • 10 лет гарантии

    10 лет гарантии

LG AI DD Стиральная машина нового поколения

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AI DD™ 

Умная забота и на 18% меньше повреждений ткани 

Технологоия искусственного интеллекта AI DD™ подбирает самый оптимальный режим стирки для вашего белья, распознавая не только вес, но и тип ткани, определяя до 20,000 различных ее характеристик. 

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* Испытание проведено компанией Intertek. Цикл Хлопок с загрузкой 2 кг по стандарту IEC сравнивался с обычной программой стирки «Хлопок» (F4V9BWP2W c FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
* Технология AI DD доступна для трех режимов стирки («Хлопок», «Смешанная», «Повседневная»)

Что такое AI DD™?

Что такое AI DD™?

Интеллектуальная система определения типа ткани AI DD™ способна распознавать не только вес, но и характеристики ткани, такие как плотность и мягкость, с точностью подбирая оптимальный алгоритм стирки.
Более гигиеничная стирка

Функция «Пара» (Steam)

Более гигиеничная стирка

Технология LG Steam ™ удалает количество аллергенов на 99,9% , такие как пылевые клещи, вызывающих аллергию.
Гиппоаллергенная стирка с паром

*Цикл гипоаллергенной обработки Allergy Care, одобренный Allergy UK (British Allergy Foundation), уничтожает 99,9% домашних пылевых клещей.
Результаты могут отличаться в зависимости от окружающих условий.
*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.

Устранение аллергенов до 99,9 %

Устранение аллергенов до 99,9 %

При помощи пара с функцией Steam

*Снижение на 99,99% концентрации Коронавируса человека 229Е на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чонбук, Март, 2020 г.
**Снижение на 99,99% концентрации вируса PEDV на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано Национальным институтом Чоннам, Март, 2020 г.
***Снижение на 99,99% концентрации бактерий Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae на цикле «Гипоаллергенная». Протестировано под надзором TUV STD, Май, 2020 г.

Добавляйте белье во время стирки

Если вы забыли положить какие-то вещи в барабан - не беда!
Используйте специальную функцию "Добавить белье", чтобы догрузить забытые вещи после запуска программы стирки.

Добавляйте белье во время стирки

* В зависимости от загрузки стиральной машины и типа одежды, дверь может не разблокироваться. Если температура воды превышает 40˚С, дверь стиральной машины будет заблокирована из соображений безопасности.
**Изображение товара на сайте может отличаться от фактического внешнего вида.

Больше загрузка, тот же размер
Увеличенная загрузка

Больше загрузка, тот же размер

Улучшенная система амортизаторов снижает уровень вибраций во время стирки. Это позволяет увеличить объем барабана, не увеличивая размеры корпуса стиральной машины.
Больше загрузка, тот же размер
Улучшенный срок службы

Долговечность

Улучшенный срок службы

Элегантная дверь из закаленного стекла более устойчива к внешним воздействиям. Лифтеры из прочного и гигиенически чистого материала - нержавеюшей стали.

*Испытание проведено компанией Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие доказано для бактерии P.aeruginosa на нержавеющей стали по сравнению с первоначальным количеством бактерий через 12 дней.

Более современный и элегантный
Дизайн

Более современный и элегантный

Улучшенный дисплей и увеличенная ручка управления с металлическим покрытием. 

LG AI DD

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

Макс. вес белья для стирки (кг)
11
Размеры продукта (ШxВxГ мм)
600 x 850 x 565
Основная технология
Искусственный интеллект AIDD™
Особенности
Steam™

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

11

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 565

Функция «Пар» (Steam)

Да

Все характеристики

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Добавление вещи

Да

Звуковой сигнал вкл/выкл

Да

Замок от детей

Да

ColdWash

Нет

Отсрочка завершения стирки

Да

Уровень моющего средства

Нет

Подсветка барабана

Нет

Очистка ezDispense

Нет

Предварительная стирка

Да

Дистанционный пуск

Нет

Полоскание+

Да

Полоскание + Отжим

Нет

Уровень кондиционера

Нет

Вращение

1400/1200/1000/800/400/без отжима

Функция «Пар» (Steam)

Нет

Температура

Холодная/20/30/40/60/95℃

Очистка барабана

Да

TurboWash

Нет

Отжим

Нет

Wi-Fi

Нет

Простой уход за складками

Нет

ШТРИХКОД

Штрих-код

8806084112286

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для стирки (кг)

11

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

Регуляторы + cенсорный LED

Таймер задержки

3-19 часов

Индикатор блокировки дверцы

Да

Значок индикатора

18:88

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

660 x 890 x 660

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

620

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г'' мм)

1100

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 565

Вес с упаковкой (кг)

74.0

Масса (кг)

70.0

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности (стирка)

А

ФУНКЦИИ

Технология 6 Motion DD

Да

Добавление вещи

Да

AI DD

Нет

Автоматический перезапуск

Да

Centum System

Нет

Лифтеры

Плоский стальной барабан из нержавеющей стали

Подсветка барабана

Нет

Двойная сушка

Нет

Гофрирование внутри барабана

Да

Сигнал окончания цикла

Да

ezDispense

Нет

TurboWash

Нет

Система обнаружения пены

Да

Инверторный двигатель с прямым приводом

Да

Ножки для регулировки уровня

Да

LoadSense

Да

Барабан из нержавеющей стали

Да

Функция «Пар» (Steam)

Да

Функция «Пар+» (Steam+)

Нет

TurboWash360˚

Нет

Тип

Стиральная машина с фронтальной загрузкой

Датчик вибраций

Да

Подключение воды (горячая / холодная)

Только холодная

Уровень воды

Авто

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Белый

Тип дверцы

Крышка из черного тонированного закаленного стекла

ОПЦИИ/АКСЕССУАРЫ

Совместимость с LG TWINWash

Да

ПРОГРАММЫ

Детская одежда

Нет

Гипоаллергенная (стирка)

Да

Автоматическая стирка

Нет

Одежда малыша

Нет

Одежда для малышей

Нет

Холодная Стирка

Нет

Цветные ткани

Нет

Хлопок

Да

Хлопок+

Нет

Темные ткани

Нет

Деликатная

Да

Моя программа

Нет

Слив + отжим

Нет

Пуховые вещи

Да

Повседневная

Да

Эко 40-60

Да

Бережная

Нет

Гигиена

Нет

Интенсивно 60

Нет

Смешанная

Да

Верхняя одежда

Нет

Быcтpо 30

Нет

Быстрая стирка

Нет

Освежить

Нет

Пoлocк.+Отжим

Да

Бecшyмнaя

Нет

Забота о здоровье

Нет

Быстро 14

Да

Быстрая стирка+сушка

Нет

Спортивная одежда (Для активного отдыха)

Да

Удаление пятен

Нет

Освежение паром

Нет

Очистка барабана

Да

TurboWash 39

Нет

TurboWash 49

Нет

TurboWash 59

Нет

Хлопок 20°C

Нет

Ручная стирка

Нет

Стирка джинсов/ Темных тканей

Нет

Предварительная стирка + Хлопок

Нет

Быстрая стирка 12

Нет

Быстрая стирка 60

Нет

Полоскание

Нет

Отжим+слив

Нет

Стирка+сушка

Нет

Шерсть

Нет

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Цикл загрузки

Нет

Мониторинг энергопотребления

Нет

Удаленный пуск и контроль цикла

Нет

Умная диагностика

Нет

ThinQ(Wi-Fi)

Нет

Функция Tub Clean Coach

Нет

Умное сопряжение

Нет

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F4V3ES6W

Стиральная машина LG 11 кг - AIDD™ | Steam™ | Элегантный дизайн