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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 9/6 кг, стирка и сушка, EcoHybrid, ThinQ

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Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 9/6 кг, стирка и сушка, EcoHybrid, ThinQ

F4V5VG2S

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 9/6 кг, стирка и сушка, EcoHybrid, ThinQ

Умная забота о ваших вещах3

Умная забота о ваших вещах

Технология AI DD™ (Искусственный Интеллект) подбирает самый оптимальный режим стирки для вашего белья, распознавая не только вес, но и тип ткани,определяя до 20 000 различных ее характеристик.

*Испытание проведено компанией Intertek в марте 2019 г. Цикл стирки хлопка с 2 кг нижнего белья по сравнению с обычным циклом стирки хлопка LG (сравните модели F4V9RWP2W и FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.V

Экономьте воду и время с функцией EcoHybrid

Экономьте воду и время с функцией EcoHybrid

Технология EcoHybrid позволяет экономить воду или сократить цикл сушки. Выберите либо режим экономичной сушки без использования воды для конденсации, либо стандартный режим сушки, который сокращает общий цикл сушки и снижает энергопотребление.
Машина-универсал

Стирка и сушка в одной машине

Универсальная стиральная машина LG с функцией сушки – еще один лидер на рынке технологий для дома. Сэкономьте место дома, применив его с пользой для семьи.
Функция «Пара» (Steam)

Более гигиеничная стирка

Технология LG Steam ™ удалает количество аллергенов на 99,9% , такие как пылевые клещи, вызывающих аллергию.

*Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF)
*Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий.
*Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.

Устранение аллергенов на 99,9%

При помощи функции пара Steam
Увеличенный срок службы3
Срок службы

Увеличенный срок службы

Элегантная дверь из закаленного стекла более устойчива к внешним воздействиям. Лифтеры из прочного и гигиенически чистого материала - нержавеюшей стали.

* Испытание проведено компанией Intertek в июле 2013 г. Бактерицидное действие доказано для бактерии P.aeruginosa на нержавеющей стали по сравнению с первоначальным количеством бактерий через 12 дней.

Более элегантный дизайн

Улучшенный дисплей и увеличенная ручка управления с металлическим покрытием.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

Загрузка
Стирка 9 кг<br>Сушка 6 кг
Размеры (Ш х Г х В)
600 x 565 x 850
Основная технология
Искусственный Интеллект AI DD
ОСОБЕННОСТИ
Мобильная диагностика, функция "добавить белье", низкий уровень шума

Характеристики

Макс. вес белья для стирки (кг)

9

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 560

Функция «Пар» (Steam)

Все характеристики

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Цвет корпуса

Темно-серебристый

МОЩНОСТЬ

Макс. вес белья для сушки (кг)

5

Макс. вес белья для стирки (кг)

9

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЯ

Умная диагностика

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LED

Таймер задержки

Индикатор блокировки дверцы

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Размеры продукта (ШxВxГ мм)

600 x 850 x 560

Масса (кг)

67

Размеры ящика (ШxВxГ мм)

645 x 885 x 645

Вес с упаковкой (кг)

69

Глубина продукта от задней крышки до двери (Г'мм)

590

Глубина продукта с открытой дверью 90˚ (Г' мм)

1100

ЭНЕРГИЯ

Energy Efficiency Class (Wash)

А

ФУНКЦИИ

Инверторный двигатель с прямым приводом

Функция «Пар» (Steam)

Технология 6 Motion DD

AI DD

Автоматический перезапуск

Сигнал окончания цикла

Система обнаружения пены

ПРОГРАММЫ

Гипоаллергенная (стирка)

Одежда для малышей

Хлопок

Деликатная

Очистка барабана

Хлопок+

Смешанная

Быcтpо 30

Шерсть

Бecшyмнaя

Стирка+сушка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Звуковой сигнал вкл/выкл

Дистанционный пуск

Блокировка от детей

Предварительная стирка

Вращение

Функция «Пар» (Steam)

Температура

Холодная/20/30/40/60/95

Очистка барабана

Простой уход за складками

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F4V5VG2S

Стиральная машина с искусственным интеллектом LG AI DD, 9/6 кг, стирка и сушка, EcoHybrid, ThinQ

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