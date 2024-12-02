10 быстрых и вкусных рецептов приготовления в микроволновой печи

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Современная жизнь диктует свои правила: у многих из нас просто нет времени на долгую готовку и сложные рецепты. Микроволновая печь — это отличный способ быстро приготовить аппетитные блюда, сэкономив время. Она подходит как для разогрева готовой еды, так и для полноценного приготовления завтраков, обедов, ужинов и десертов. Используйте микроволновую печь LG MH6565DIS с инфракрасным разогревом LG Infrared Heating™, чтобы приготовить максимально здоровые и вкусные блюда.
В данной статье мы собрали 10 простых рецептов, которые вы сможете приготовить в микроволновой печи всего за несколько минут.
Омлет в кружке
Ингредиенты:
2 яйца
2 ст. л. молока
Щепотка соли и перца
1 ст. л. мелко нарезанных овощей (по желанию)
Немного тёртого сыра (по желанию)
Шаги приготовления:
Разбейте яйца в кружку, добавьте молоко, соль, перец и хорошо перемешайте.
Добавьте нарезанные овощи и сыр, перемешайте ещё раз.
Поставьте кружку в микроволновку на 2 минуты на средней мощности. Проверьте готовность омлета, при необходимости поставьте готовиться ещё 30 секунд.
Готовится за: 5 минут.
Совет: Используйте высокую кружку, чтобы омлет не "убежал". Омлет в микроволновой печи избавит вас от необходимости мыть много посуды – весь процесс приготовления проходит в одной кружке.
Макароны с сыром
Ингредиенты:
1/2 стакана макарон
1/2 стакана воды
1/4 стакана молока
1/4 стакана тёртого сыра
Рецепт:
В миске смешайте макароны с водой.
Поставьте в микроволновку на 5 минут, периодически перемешивая.
Когда макароны станут мягкими, добавьте молоко и сыр. Готовьте ещё 2–3 минуты, пока сыр не расплавится.
Время: 10 минут.
Совет: Используйте сыр с насыщенным вкусом, например, чеддер. Это популярное блюдо просто в приготовлении и очень сытно.
Картофель в микроволновке
Ингредиенты:
1 крупный картофель
Соль, перец, специи по вкусу
Немного сливочного масла или оливкового масла
Шаги:
Хорошо вымойте картофель, проколите его вилкой в нескольких местах.
Заверните картофель в бумажное полотенце, смоченное водой.
Готовьте на максимальной мощности 7 минут. Проверьте готовность ножом, при необходимости добавьте ещё 1–2 минуты.
После готовности разрежьте картофель пополам, добавьте масло, соль и специи.
Как долго готовить: 7 минут.
Совет: Попробуйте добавить свежие травы или тёртый сыр для улучшения вкуса.
Пицца на лаваше
Ингредиенты:
1 лист лаваша
2 ст. л. томатного соуса
50 г тёртого сыра
Начинка по вкусу (колбаса, овощи, грибы)
Шаги приготовления:
Выложите лаваш на тарелку, смажьте томатным соусом.
Равномерно распределите начинку и посыпьте сыром.
Поставьте в микроволновку на 2–3 минуты, пока сыр не расплавится.
Время приготовления: 10 минут.
Совет: Экспериментируйте с начинками: вы можете добавить оливки, курицу или даже ананасы.
Кукуруза в початках
Ингредиенты:
1 початок кукурузы
Щепотка соли
Рецепт:
Поместите початок кукурузы с листьями в микроволновую печь. Готовьте 6 минут на максимальной мощности.
Очистите початок от листьев и посыпьте кукурузу солью.
Как долго готовить: 6 минут.
Совет: Готовьте кукурузу в початках для сохранения вкуса. Для усиления вкуса смажьте кукурузу сливочным маслом.
Шоколадный маффин в кружке
Ингредиенты:
3 ст. л. муки
2 ст. л. сахара
1 ст. л. какао
1 яйцо
2 ст. л. молока
1 ст. л. растительного масла
Шаги:
Смешайте все ингредиенты в кружке.
Готовьте 1,5–2 минуты на максимальной мощности.
На готовку уйдет: 5 минут.
Совет: Подавайте с шариком мороженого. Такой десерт очень легко приготовить в микроволновой печи, когда после ужина хочется перекусить чем-то сладким.
Рыба с овощами
Ингредиенты:
1 филе рыбы (треска, сёмга)
Овощи (брокколи, морковь, кабачки)
Соль, специи по вкусу
Как приготовить:
Выложите рыбу и овощи в глубокую тарелку.
Посыпьте солью и специями, добавьте немного воды.
Накройте крышкой и готовьте 8 минут на средней мощности.
Время: 8 минут.
Совет: Используйте замороженные овощи для удобства.
Каша из овсянки
Ингредиенты:
1/2 стакана овсяных хлопьев
1 стакан молока или воды
Сахар, мёд, фрукты по вкусу
Шаги приготовления:
Смешайте овсянку с водой или молоком в глубокой миске.
Готовьте 2 минуты на максимальной мощности, перемешайте и готовьте ещё минуту.
Время приготовления: 3 минуты.
Совет: Добавьте корицу или орехи для аромата. Каша – полезное блюдо, которое можно приготовить очень быстро и легко, не переживая о времени, затраченном на готовку с утра.
Яблоко с корицей
Ингредиенты:
1 яблоко
1/2 ч. л. корицы
1 ч. л. мёда
Что сделать:
Нарежьте яблоко ломтиками, посыпьте корицей и полейте мёдом.
Готовьте 2–3 минуты на максимальной мощности.
Как долго готовить: 4 минуты.
Совет: Подайте с йогуртом для полноценного домашнего десерта. Это более полезная и здоровая альтернатива другим сладостям.
Творожная запеканка
Ингредиенты:
100 г творога
1 яйцо
1 ст. л. манки
1 ст. л. сахара
Необходимые шаги:
Смешайте все ингредиенты до однородной массы.
Выложите в форму, подходящую для микроволновой печи.
Готовьте 5–6 минут на средней мощности.
Время приготовления: 6 минут.
Совет: Добавьте изюм или ягоды для разнообразия вкуса.
Приготовить что-то вкусное в микроволновой печи — проще простого! Экспериментируйте, добавляйте свои ингредиенты, и наслаждайтесь быстрыми и полезными блюдами.
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