10 быстрых и вкусных рецептов приготовления в микроволновой печи

Современная жизнь диктует свои правила: у многих из нас просто нет времени на долгую готовку и сложные рецепты. Микроволновая печь — это отличный способ быстро приготовить аппетитные блюда, сэкономив время. Она подходит как для разогрева готовой еды, так и для полноценного приготовления завтраков, обедов, ужинов и десертов. Используйте микроволновую печь LG MH6565DIS с инфракрасным разогревом LG Infrared Heating™, чтобы приготовить максимально здоровые и вкусные блюда.

В данной статье мы собрали 10 простых рецептов, которые вы сможете приготовить в микроволновой печи всего за несколько минут.

Омлет в кружке

Ингредиенты:

2 яйца

2 ст. л. молока

Щепотка соли и перца

1 ст. л. мелко нарезанных овощей (по желанию)

Немного тёртого сыра (по желанию)

Шаги приготовления:

Разбейте яйца в кружку, добавьте молоко, соль, перец и хорошо перемешайте.

Добавьте нарезанные овощи и сыр, перемешайте ещё раз.

Поставьте кружку в микроволновку на 2 минуты на средней мощности. Проверьте готовность омлета, при необходимости поставьте готовиться ещё 30 секунд.

Готовится за: 5 минут.

Совет: Используйте высокую кружку, чтобы омлет не "убежал". Омлет в микроволновой печи избавит вас от необходимости мыть много посуды – весь процесс приготовления проходит в одной кружке.

Макароны с сыром

Ингредиенты:

1/2 стакана макарон

1/2 стакана воды

1/4 стакана молока

1/4 стакана тёртого сыра

Рецепт:

В миске смешайте макароны с водой.

Поставьте в микроволновку на 5 минут, периодически перемешивая.

Когда макароны станут мягкими, добавьте молоко и сыр. Готовьте ещё 2–3 минуты, пока сыр не расплавится.

Время: 10 минут.

Совет: Используйте сыр с насыщенным вкусом, например, чеддер. Это популярное блюдо просто в приготовлении и очень сытно.

Картофель в микроволновке

Ингредиенты:

1 крупный картофель

Соль, перец, специи по вкусу

Немного сливочного масла или оливкового масла

Шаги:

Хорошо вымойте картофель, проколите его вилкой в нескольких местах.

Заверните картофель в бумажное полотенце, смоченное водой.

Готовьте на максимальной мощности 7 минут. Проверьте готовность ножом, при необходимости добавьте ещё 1–2 минуты.

После готовности разрежьте картофель пополам, добавьте масло, соль и специи.

Как долго готовить: 7 минут.

Совет: Попробуйте добавить свежие травы или тёртый сыр для улучшения вкуса.

Пицца на лаваше

Ингредиенты:

1 лист лаваша

2 ст. л. томатного соуса

50 г тёртого сыра

Начинка по вкусу (колбаса, овощи, грибы)

Шаги приготовления:

Выложите лаваш на тарелку, смажьте томатным соусом.

Равномерно распределите начинку и посыпьте сыром.

Поставьте в микроволновку на 2–3 минуты, пока сыр не расплавится.

Время приготовления: 10 минут.

Совет: Экспериментируйте с начинками: вы можете добавить оливки, курицу или даже ананасы.

Кукуруза в початках

Ингредиенты:

1 початок кукурузы

Щепотка соли

Рецепт:

Поместите початок кукурузы с листьями в микроволновую печь. Готовьте 6 минут на максимальной мощности.

Очистите початок от листьев и посыпьте кукурузу солью.

Как долго готовить: 6 минут.

Совет: Готовьте кукурузу в початках для сохранения вкуса. Для усиления вкуса смажьте кукурузу сливочным маслом.

Шоколадный маффин в кружке

Ингредиенты:

3 ст. л. муки

2 ст. л. сахара

1 ст. л. какао

1 яйцо

2 ст. л. молока

1 ст. л. растительного масла

Шаги:

Смешайте все ингредиенты в кружке.

Готовьте 1,5–2 минуты на максимальной мощности.

На готовку уйдет: 5 минут.

Совет: Подавайте с шариком мороженого. Такой десерт очень легко приготовить в микроволновой печи, когда после ужина хочется перекусить чем-то сладким.

Рыба с овощами

Ингредиенты:

1 филе рыбы (треска, сёмга)

Овощи (брокколи, морковь, кабачки)

Соль, специи по вкусу

Как приготовить:

Выложите рыбу и овощи в глубокую тарелку.

Посыпьте солью и специями, добавьте немного воды.

Накройте крышкой и готовьте 8 минут на средней мощности.

Время: 8 минут.

Совет: Используйте замороженные овощи для удобства.

Каша из овсянки

Ингредиенты:

1/2 стакана овсяных хлопьев

1 стакан молока или воды

Сахар, мёд, фрукты по вкусу

Шаги приготовления:

Смешайте овсянку с водой или молоком в глубокой миске.

Готовьте 2 минуты на максимальной мощности, перемешайте и готовьте ещё минуту.

Время приготовления: 3 минуты.

Совет: Добавьте корицу или орехи для аромата. Каша – полезное блюдо, которое можно приготовить очень быстро и легко, не переживая о времени, затраченном на готовку с утра.

Яблоко с корицей

Ингредиенты:

1 яблоко

1/2 ч. л. корицы

1 ч. л. мёда

Что сделать:

Нарежьте яблоко ломтиками, посыпьте корицей и полейте мёдом.

Готовьте 2–3 минуты на максимальной мощности.

Как долго готовить: 4 минуты.

Совет: Подайте с йогуртом для полноценного домашнего десерта. Это более полезная и здоровая альтернатива другим сладостям.

Творожная запеканка

Ингредиенты:

100 г творога

1 яйцо

1 ст. л. манки

1 ст. л. сахара

Необходимые шаги:

Смешайте все ингредиенты до однородной массы.

Выложите в форму, подходящую для микроволновой печи.

Готовьте 5–6 минут на средней мощности.

Время приготовления: 6 минут.

Совет: Добавьте изюм или ягоды для разнообразия вкуса.

Приготовить что-то вкусное в микроволновой печи — проще простого! Экспериментируйте, добавляйте свои ингредиенты, и наслаждайтесь быстрыми и полезными блюдами.

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