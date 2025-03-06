3 необычных способа использовать LG StanbyMe

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LG StanbyMe – это не просто телевизор. Это целое мобильное мультимедийное устройство с сенсорным экраном, беспроводным подключением и стильным минималистичным дизайном. Благодаря встроенному аккумулятору и регулируемой стойке он может перемещаться по дому, подстраиваясь под нужды пользователя. Такой гаджет станет отличным подарком на 8 марта — стильным, функциональным и способным подчеркнуть индивидуальные интересы. В этой статье рассмотрим три нестандартных способа использовать LG StanbyMe, которые помогут раскрыть его потенциал на 100%.
Персональный тренер для домашних тренировок
Домашние тренировки становятся удобнее с LG StanbyMe. Устройство можно разместить в любом месте комнаты и настроить угол наклона так, чтобы экран был идеально виден во время занятий, будь то йога, пилатес или силовые упражнения.
Подключение к YouTube-тренировкам позволяет легко следовать инструкциям профессиональных тренеров.
Регулируемая высота помогает расположить экран на уровне глаз, будь то йога на коврике или кардиотренировка на беговой дорожке.
Благодаря функции NFC вы можете в беспроводном режиме отображать контент с вашего телефона, планшета или ноутбука: съемка на фронтальную камеру смартфона, подключенного к LG StanbyMe даст возможность следить за техникой выполнения упражнений, сравнивая себя с тренером.
При покупке LG StanbyMe в интернет-магазине вы получаете подписку FitStars на 12 месяцев бесплатно.
Портативная рабочая станция для удаленной работы
LG StanbyMe – это отличный инструмент для организации удаленной работы или учебы без привязки к одному месту.
Второй экран для ноутбука. Подключив LG StanbyMe по беспроводной сети, можно использовать его как дополнительный монитор, увеличивая продуктивность.
Видеозвонки на большом экране. Подключите устройство к Zoom, Google Meet или Microsoft Teams и получайте комфортный формат онлайн-общения, не завися от маленького экрана ноутбука.
Сенсорное управление и поддержка браузера позволяют работать с документами, делать заметки или быстро переключаться между задачами без использования мыши и клавиатуры. А когда экран далеко, вы можете сохранять контроль при помощи дистанционного управления.
Интерактивная кулинарная книга на кухне
С LG StanbyMe приготовление еды становится удобнее, а поиск рецептов – проще.
Просмотр кулинарных блогов и видео. Установите экран рядом с рабочей зоной и следите за пошаговыми инструкциями в режиме реального времени через онлайн-приложения.
Благодаря пяти колесикам, скрытым в опоре изделия, вы можете двигать экран между различными рабочими зонами и располагать его в удобном месте, следуя прогрессу при готовке: перемещайте LG StanbyMe от кухонного островка к плите, духовой печи и обратно.
Беспроводное подключение делает возможным зеркалирование экрана смартфона, что удобно для сохранения рецептов и управления плейлистами с музыкой, создающей приятный фон для готовки.
LG StanbyMe дарит свободу от проводов благодаря встроенному аккумулятору. Установите экран в любом удобном месте, не беспокоясь о розетках. Одного заряда хватает на 3 часа – этого достаточно, чтобы посмотреть фильм, провести тренировку или заняться делами. Это делает LG StanbyMe по-настоящему универсальным устройством, которое легко адаптируется к вашему ритму жизни – будь то спорт, работа или готовка. Попробуйте новые способы использования и откройте для себя все возможности LG StanbyMe!
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[1] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.
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