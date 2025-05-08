5 коротких сериалов для просмотра в майские выходные

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Долгие майские выходные – отличный повод сделать передышку, выбраться из привычного ритма и позволить себе ничего не делать хотя бы пару дней. А короткий сериал – идеальный формат для такого отдыха: он захватывает, и при этом не требует многонедельного вовлечения. Мы собрали пять мини-сериалов, которые можно полностью посмотреть за 1–2 дня. Все они завершённые, разноплановые и точно не разочаруют.
«Переходный возраст» (Adolescence)
Великобритания, 2025
Британский мини-сериал производства Netflix, состоящий из четырех эпизодов, каждый из которых снят одним единым планом. Сильный и захватывающий сериал, с первых кадров завораживающий как сюжетом, так и режиссёрской задумкой и операторской съёмкой, раскрывает проблему подростковой агрессии и заставляет задуматься о том, насколько пагубным может быть влияние онлайн-субкультур.
«Ты» (You)
США, 2018
Психологический триллер с элементами драмы и чёрной комедии, который быстро стал предметом обсуждения в интернете. Сериал рассказывает историю Джо Голдберга – обаятельного, но одержимого менеджера книжного магазина, который ради «любви» готов на всё. Игра Пенна Бэджли заставляет зрителя испытывать противоречивые чувства: от сочувствия до ужаса. С каждой серией напряжение нарастает, а граница между романтикой и манией стирается. «Ты» – это захватывающий взгляд на то, как технологии и социальные сети могут превратиться в инструмент слежки и манипуляции.
«Разделение» (Severance)
США, 2022
Американский научно-фантастический телевизионный сериал в жанре психологического триллера, созданный Дэном Эриксоном и снятый режиссёрами Беном Стиллером и Ифой Макардл. Сюжет рассказывает о Марке, сотруднике компании Lumon Industries, который соглашается на процедуру «разделения», в рамках которой его нерабочие воспоминания отделяются от рабочих. Оба сезона можно посмотреть за пару дней, а оставшееся время на выходных потратить на мысли о том, насколько важен баланс между работой и личной жизнью, сколько внимания мы отдаем работе, и насколько оно того стоит.
«Нулевой день» (Zero Day)
США, 2025
Любителям триллеров будет интересно посвятить день просмотру этого политического конспирологического триллера, в центре которого – разрушительная глобальная кибератака. Главные роли в шестисерийном телевизионном сериале от Netflix сыграли Роберт де Ниро и Лиззи Каплан.
«Ход королевы» (Queen’s Gambit)
США, 2020
История о гениальности, зависимости и внутренней силе, рассказанная через мир шахмат. Главная героиня – сирота Бет Хармон, которая в 1960-х годах проходит путь от тихой девочки до признанного гроссмейстера. Сериал удивительно точно передаёт психологическое напряжение и эстетически выстроен в каждом кадре: костюмы, музыка, ритм монтажа – всё работает на атмосферу.
Для полного погружения в атмосферу сериала важны не только сценарий и актёрская игра: отдельное внимание важно уделить тому, на каком экране вы это смотрите. Один из лучших вариантов для домашнего кинопросмотра – телевизор LG OLED65G4RLA, флагманская модель 2024 года с искусственным интеллектом на базе платформы α11 AI Processor.
OLED-панель с пиксельной подсветкой обеспечивает абсолютную чёрную глубину и кинематографическую точность цветопередачи.
AI Picture Pro автоматически анализирует жанр контента и адаптирует изображение под него: будь то историческая драма, фантастика или ночная сцена.
AI Sound Pro создаёт объёмное звучание без дополнительных колонок, усиливая голоса и передавая атмосферу происходящего.
webOS 24 предлагает быстрый доступ к популярным стриминг-сервисам — Netflix, Okko, IVI, Кинопоиск, YouTube и другим.
С диагональю 65 дюймов и почти безрамочным дизайном LG OLED65G4RLA превращает любой сериал в визуальное событие – особенно если вы полностью погружаетесь в происходящее на экран.
Выходные пройдут особенно приятно, если выбрать как хороший сериал, так и экран, на котором он заиграет по-настоящему. LG OLED65G4RLA – это та самая модель, которая способна превратить домашний просмотр в полноценный мини-кинотеатр, особенно если под рукой плед, кофе и немного свободного времени.
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