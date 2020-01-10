Смартфон LG WING – невиданное ранее удобство в использовании

Для создания нового смартфона LG объединила все усилия в сфере разработок и презентовала новые, захватывающие возможности мобильных телефонов.

LG Electronics (LG) представила LG WING, первое устройство в рамках нового исследовательского проекта, на онлайн-мероприятии которое транслировалось по всему миру из штаб-квартиры в Сеуле. Воплощая цель проекта по изучению еще неисследованных концепций для повышения удобства пользователей мобильной индустрии, LG WING может похвастаться уникальными параметрами, которые предоставят потребителям разнообразные мобильные возможности.

Скрытый второй экран предлагает пользователям новый уровень взаимодействия

LG WING полностью отличается от какого-либо другого смартфона на рынке. Пользователи этого смартфона в любое время могут легко переключить основной режим на режим поворота, для того чтобы насладиться расширенным и действительно дифференцированным пользовательским интерфейсом. В режиме поворота вся лицевая часть телефона оборачивается по часовой стрелке на 90 градусов, ориентируя главный экран в ландшафтном режиме, чтобы открыть второй 3,9-дюймовый дисплей, который обеспечивает новые возможности использования и просмотра, когда в режиме поворота одно приложение может быть расширено на оба экрана или два приложения могут отображаться одновременно на одном экране.

Просмотр платформ обмена видео и потоковой передачи в режиме поворота позволяет пользователям взаимодействовать со вторым экраном, в то время как контент непрерывно воспроизводится на основном экране. Чтобы предложить пользователям все преимущества уникального форм-фактора LG WING, компания LG сотрудничала с ведущими в отрасли партнерами. При просмотре YouTube или Tubi в предварительно установленном браузере NAVER Whale видео воспроизводится на главном экране, а на втором экране отображаются комментарии или строка поиска. Партнерство LG с другими потоковыми платформами, такими как Rave и Ficto, означает, что владельцы LG WING могут просматривать видео в полноэкранном режиме, при этом одновременно взаимодействуя с другими зрителями через второй экран.

Два дисплея LG WING и революционный форм-фактор позволяют по-новому использовать определенные приложения и функции, что значительно упрощает выполнение нескольких задач одновременно. Пользователи могут смотреть свои любимые фильмы во всей их широкоэкранной красе, и при этом искать информацию о своих любимых актерах или обсуждать фильм в чате с друзьями. Для дополнительного удобства функция нескольких приложений позволяет пользователям создавать ярлыки для двух приложений, которые они обычно используют вместе. Режим поворота также может оказаться полезным при вождении, позволяя пользователям следовать указаниям карты на главном экране, оставляя второй экран для телефонных вызовов, которые на других телефонах закрывают карту. Поворот ориентации LG WING открывает множество новых возможностей в целях многозадачности и просмотра контента.

Захватывающий просмотр без отвлекающих факторов

Поскольку в наши дни количество пользователей, которые просматривают контент на своих смартфонах значительно увеличилось, LG предлагает в WING различные функции для улучшения качества просмотра на мобильных устройствах. Главный экран LG WING – это безупречный 6,8-дюймовый дисплей P-OLED FullVision с соотношением сторон 20,5: 9, обеспечивающий исключительные впечатления от просмотра и игр. Второй экран не только расширяет видимую область на устройстве, а и выполняет функцию захвата, когда главный экран находится в ландшафтном режиме. При активированной блокировке захвата второй экран отображает полезную информацию, такую как время и дата, и игнорирует случайные прикосновения.

В приложениях для видеоплатформы, оптимизированных для его уникального форм-фактора, второй экран LG WING выполняет роль медиа-контроллера. При активации, в правом верхнем углу второго экрана появляется плавающий значок, который дает пользователям возможность изменять настройки видео и звука без необходимости приостановки воспроизведения видео или переключения его в другое окно. А чтобы устранить любые потенциальные визуальные отвлекающие факторы, которые могут помешать зрителю, LG внедрила 32-мегапиксельную фронтальную всплывающую камеру, которая при необходимости выдвигается из корпуса устройства для сохранения площади экрана устройства.

Первая в мире функция подвески в телефоне с превосходной записью видео

Для пользователей, которые обычно записывают видео и делятся своей повседневной жизнью с помощью смартфонов, LG оснастила свой инновационный телефон передовыми функциями камеры и эксклюзивными для нового форм-фактора технологиями. LG WING может похвастаться тремя задними камерами - 64-мегапиксельной со сверхвысокой разрешающей способностью OIS Wide, 12-мегапиксельной Ultra Wide Big Pixel и 13-мегапиксельной Wide. Включите двойную запись в поворотном режиме, используя всплывающую 32-мегапиксельную камеру и одну из задних камер телефона одновременно. Результаты можно сохранить вместе в одном файле или в двух отдельных файлах с соотношением сторон 1: 1 или 16: 9. Более того, второй экран можно использовать как специальную палитру редактирования, в то время как видео или фото отображаются на главном экране. LG WING также поставляется с LG Creator’s Kit, набором передовых решений для обработки изображений, включая управление интервальной съемкой, голосовое боке и запись ASMR.

Камера Gimbal Motion, первая в мире камера в смартфонах, превращает второй экран LG WING в удобную рукоятку, обеспечивая стабильность, необходимую для получения более четких снимков и для плавной видеосъемки в горизонтальном режиме одной рукой, что обычно трудно сделать с помощью обычных смартфонов. LG WING предлагает функции, которые обычно присутствуют только на настоящем подвесе, например, джойстик для управления углом наклона камеры, блокировку для уменьшения дрожания и размытия, режим слежения для более плавного видео при движении, слежение за панорамированием при горизонтальном движении с минимальным дрожанием вверх и вниз, и режим просмотра от первого лица для записи ритмичных и динамических движений.

Легче, но прочнее для надежного использования

Даже с двумя экранами LG WING остается относительно легким гаджетом, поэтому его легко держать и удобно носить с собой. Используя тонкие, но прочные композитные материалы и специальную технику перфорации, инженеры LG смогли снизить вес смартфона всего до 260 граммов, что сделало LG WING не тяжелее многих современных смартфонов с большим дисплеем. А эргономичный дизайн устройства обеспечивает удобный захват без напряжения как в режиме поворота, так и в базовом режиме.

Инженеры LG WING приняли во внимание дополнительные движущиеся части смартфона, чтобы использовать функции, повышающие его долговечность и надежность. При съемке селфи акселерометр распознает, упал ли телефон, и мгновенно убирает выдвижной объектив камеры, чтобы предотвратить любые повреждения. Другой пример качественной инженерии – это модуль петель с гидравлическим демпфером, который снижает нагрузку на механизм при повороте главного экрана. Термопластичный полиоксиметилен нанесен на заднюю часть основного экрана для облегчения более плавного поворота и предотвращения царапин на втором экране. Шарнирный механизм LG WING доказал свою надежность даже после 200 000 поворотов.



Чтобы оправдать ожидания клиентов в отношении услуг 5G, инженеры оснастили LG WING мобильной платформой Qualcomm® Snapdragon ™ 765G 5G с модемно-радиочастотной системой Snapdragon X52 5G. Являясь первой мобильной платформой Qualcomm, объединяющей процессор приложений и радиочастотную модемную систему 5G, этот набор микросхем обеспечивает лучшую в своем классе производительность искусственного интеллекта, молниеносную связь 5G, интеллектуальные возможности работы с несколькими камерами, а также сохраняет время автономной работы. Отчасти благодаря функциям Qualcomm Snapdragon Elite Gaming ™, LG WING обеспечивает поистине уникальные возможности развлечений с мгновенным временем отклика, графикой кинематографического качества и невероятным звуком.

«Поздравляю всю команду LG с анонсированием LG WING, действительно инновационного устройства на базе мобильной платформы Snapdragon 765G 5G, которое идеально отражает видение нового проекта LG Explorer», - сказал Джим Тран, старший вице-президент и генеральный менеджер линии мобильных телефонов компании Qualcomm Technologies, Inc. «Qualcomm Technologies активно сотрудничала с LG Mobile в поиске способов оптимизации производительности продуктов проекта Explorer, которые принесут потребителям новые и отличные возможности».

«LG WING запускает новую эру мобильных открытий и является захватывающим началом нашей инициативы Explorer Project», - сказал Моррис Ли, президент компании LG Mobile Communications. «В отличие от всех остальных гаджетов на рынке, это инновационное устройство бросает вызов отраслевому статус-кво и предоставляет потребителям новый опыт работы с мобильными устройствами, который откроет новые способы восприятия смартфона».

Продажи LG WING первоначально начнутся в Южной Корее, а затем на ключевых рынках Северной Америки и Европы.

Потребителям рекомендуется посетить http://lgwing.me/Virtual_Unboxing, чтобы ознакомиться с LG WING. Заинтересованные разработчики могут посетить http://mobile.developer.lge.com, чтобы узнать больше о создании уникальных приложений для LG WING.

Основные характеристики: 1

LG WING

Набор микросхем: мобильная платформа Qualcomm® Snapdragon ™ 765G 5G, интегрированная с радиочастотной модемом Snapdragon X52 5G

Дисплей:

- Главный экран: 6,8-дюймовый FHD + P-OLED FullVision с соотношением сторон 20,5: 9 (2460 x 1080/395 пикселей на дюйм)

- Второй экран: 3,9 дюйма, 1,15: 1 G-OLED (1,240 x 1,080 / 419ppi)

Память: 8 ГБ RAM / 128 или 256 ГБ ROM / microSD (до 2 ТБ)

Камера:

- Задняя панель: сверхвысокое разрешение (64MP OIS Wide 2 (F1,8 / 78 ° / 0,8 мкм) / 13MP Ultra Wide (F1,9 / 117 ° / 1,0 мкм) / 12MP Ultra Wide Big Pixel (F2,2 / 120 °) / 1,4 мкм)

- Фронтальная: 32MP Wide 3 (F1,9 / 79,6 ° / 0,8 мкм)

Аккумулятор: 4000 мАч

Операционная система: Android0 (Q OS)

Размер: 169,5 x 74,5 x 10,9 мм.

Вес: 260 г

Сеть: 3G / 4G LTE-A / 5G

Возможности подключения: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (совместим с USB 3.1 Gen 1)

Цвета: Aurora Grey / Illusion Sky.

Прочее: камера с подвесом / выдвижная передняя камера / шестигранный стабилизатор движения /

LG Creator’s Kit / LG Pay / Dual Recording / Black Stabilizer / LG 3D Sound Engine /

AI CAM / Q Lens / Google Lens / Google Assistant / In-Display Fingerprint Sensor / Защита от воды и пыли IP54 / Технология Qualcomm® Quick Charge ™ 4.0+ / Беспроводная зарядка / Соответствие MIL-STD 810G 4