Руководство по покупке холодильника LG: подберите идеальный холодильник для вашего дома

Подборка идеальных моделей на любой вкус

Холодильник является одним из ключевых элементов бытовой техники на кухне. Для каждой домохозяйки очень важно наличие эффективных и полезных функций, именно поэтому к выбору техники следует подходить со всей ответственностью. Компания LG Electronics (LG) занимает лидирующие позиции в создании передовых технологий и инноваций в технике для дома, завоевывая сердца миллионов покупателей по всему миру. Предлагаем Вам погрузиться в мир технологий и узнать больше о самых популярных моделях холодильников LG, которые были по достоинству оценены пользователями.

Холодильник LG DoorCooling+™ с нижней морозильной камерой

В прошлом году компания LG Electronics представила линейку холодильников с технологией охлаждения DoorCooling+™. Благодаря уникальной технологии охлаждения двери, на 32% быстрее и равномернее охлаждается внутреннее пространство холодильника, благодаря чему продукты хранятся еще дольше. Многие холодильники подают холодный воздух только с задней панели, температура варьируется по зонам: где-то выше, где-то ниже. В этом же холодильнике благодаря системе многопоточного охлаждения Multi Air Flow, поток холодного воздуха из задней стенки обеспечивает равномерное охлаждение на полках, а вместе с технологией DoorCooling+™ внутри холодильника создается правильная экосистема с постоянной температурой даже в дверном отсеке, благодаря чему продукты дольше остаются свежими. Оптимальный размер и минималистичный дизайн холодильника позволяют поставить его вплотную к стене или поместить в самое узкое кухонное пространство. При этом дверь будет открываться на 90 градусов, а ящики легко выдвигаться.

Холодильники LG DoorCooling+™ с верхней морозильной камерой

Холодильники LG позволяют хранить большее количество продуктов, при этом их можно сортировать по высоте, весу, объему, частоте использования. Для многочисленной семьи станет отличным выбором LG DoorCooling+™ с верхней морозильной камерой. Опытные хозяйки знают, что всегда следует учитывать совместимость продуктов при хранении. Для повышения удобства пользователей, холодильники оснащены очень просторными полками, на них поместится даже высокая и объемная посуда. А для более длительного и качественного хранения продуктов предусмотрена технология Hygiene Fresh+ - интеллектуальный воздушный фильтр, уничтожающий до 99,999% бактерий, а также нейтрализующий неприятные запахи в холодильнике. Большая морозильная камера с увеличенным объёмом, позволит Вам вместить все, что необходимо заморозить. А быстрое и удобное управление с LG ThinQ позволит контролировать температуру, активировать работу гигиенического фильтра и проводить диагностику холодильника при помощи смартфона, даже если Вы не находитесь дома.

Холодильник LG InstaView Door-in-Door

Модель LG InstaView Door-in-Door демонстрирует все преимущества современных технологий, именно поэтому она стала фаворитом более миллиона потребителей по всему миру. Безусловно, ключевыми преимуществами являются высокое качество материалов, надежность работы и стильный дизайн. С LG InstaView Door-in-Door больше не придется каждый раз открывать холодильник и проверять состояние продуктов и необходимость их покупки. Достаточно дважды постучать по его инновационной дверце и стекло станет прозрачным. Также модель оснащена инновационным интеллектуальным воздушным 5-этапным фильтром Hygiene Fresh+, который устраняет большинство причин порчи еды: пыль, грибковые споры, кислый, щелочной запах и бактерии.

Все эти функции разработаны с заботой о здоровье потребителей и для улучшения качества жизни.