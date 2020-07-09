LG удостоена наград AHRI Performance Award третий год подряд

73 модели из комплексных систем ОВиК от LG получили награды за превосходную производительность

Решения ОВиК от LG Electronics (LG) третий год подряд отмечены Институтом кондиционирования, отопления и охлаждения (AHRI), получив награды за производительность сразу 73 моделей, которые успешно прошли тестирование.

Награда за производительность – это признание, которое сложно получить, так как все продукты из каждой категории, которые случайным образом выбираются AHRI, должны успешно проходить тест на производительность в течение трех лет подряд. LG впервые получила эту награду в 2017 году, после ежегодного успешного прохождения тестирований с 2015 года.

С 2017 по 2019 год, в общей сложности 73 модели из систем кондиционирования воздуха LG, которые были представлены в семи различных категориях, успешно прошли тестирования. В их число вошли система с переменным потоком хладагента (VRF), автономный промышленный кондиционер (PTAC), блочный тепловой насос (PTHP), автономное малое оборудование для кондиционирования воздуха (VMAC), многоступенчатый насос высокого давления (VMHP), системы охлаждения и нагрева воды с тепловым насосом, использующие цикл сжатия пара (WCCL), а также установка с воздушным охлаждением воды (ACCL).

Для ежегодного тестирования, AHRI случайным образом выбирает минимум 20 процентов всех продуктов из каждой категории. Затем тестовые образцы отправляются в Intertek – ведущую организацию по сертификации стандартов и независимую лабораторию, аккредитованную AHRI, для проверки того, работают ли продукты в соответствии со своими спецификациями.

AHRI, торговая ассоциация, основанная в 1953 году, представляет производителей оборудования для систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и водонагревательного оборудования со всего мира и включает в себя более чем 350 компаний-участниц. Ассоциация известна тем, что проводит строгую оценку производительности, укрепляя доверие со стороны потребителей.

Среди моделей, отмеченных наградами, оказался и Multi V - флагманский большой наружный блок LG. Инверторный компрессор Ultimate Inverter Compressor – оригинальная разработка LG, обеспечивает повышенную производительность и энергоэффективность, выделяя Multi V среди остальных коммерческих систем кондиционирования воздуха. Устройство также демонстрирует отличные характеристики нагрева в экстремальных условиях - минус 30° по Цельсию (минус 22° по Фаренгейту), что объясняет его популярность, особенно в Северной Америке, где зимой температура опускается до очень низкой отметки.







Multi V S, флагманское устройство малой и средней мощности - предназначено для домашнего использования. К одному наружному блоку можно подключить до 16 внутренних блоков, что делает его подходящим даже для больших жилых помещений. Внутренние блоки представлены в различных вариациях - от настенной конфигурации и потолочной кассеты, до канального типа – это дает возможность потребителям выбрать нужную модель исходя из собственных предпочтений.

PTAC, еще одно сертифицированное устройство, представляет собой отдельный автономный блок, который чаще всего используют в отелях. Кондиционеры LG PTAC обладают исключительной прочностью и имеют специальное покрытие, которое предотвращает коррозию теплообменника.

Позиции LG в отрасли кондиционирования воздуха в Северной Америке укрепляются в течении 11 лет подряд, благодаря выдающимся достижениям и компетенции компании в сфере технологий. По данным прошлого года - продажи бизнес-подразделения LG Air Solution выросли более чем в два раза по сравнению с пятью годами ранее.

«LG, как производитель комплексных решений для систем ОВиК и энергетики, направленных на сохранение природных ресурсов и улучшение жизни человека, будет стремиться к дальнейшему укреплению конкурентоспособных позиций на глобальном рынке с помощью передовых характеристик и уникальных технологий», - сказал Ли Кам-Гю, исполнительный вице-президент бизнес-подразделения LG Home Appliance & Air Solution Company.