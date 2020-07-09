LG удостоена наград AHRI Performance Award третий год подряд

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73 модели из комплексных систем ОВиК от LG получили награды за превосходную производительность
Решения ОВиК от LG Electronics (LG) третий год подряд отмечены Институтом кондиционирования, отопления и охлаждения (AHRI), получив награды за производительность сразу 73 моделей, которые успешно прошли тестирование.
Награда за производительность – это признание, которое сложно получить, так как все продукты из каждой категории, которые случайным образом выбираются AHRI, должны успешно проходить тест на производительность в течение трех лет подряд. LG впервые получила эту награду в 2017 году, после ежегодного успешного прохождения тестирований с 2015 года.
С 2017 по 2019 год, в общей сложности 73 модели из систем кондиционирования воздуха LG, которые были представлены в семи различных категориях, успешно прошли тестирования. В их число вошли система с переменным потоком хладагента (VRF), автономный промышленный кондиционер (PTAC), блочный тепловой насос (PTHP), автономное малое оборудование для кондиционирования воздуха (VMAC), многоступенчатый насос высокого давления (VMHP), системы охлаждения и нагрева воды с тепловым насосом, использующие цикл сжатия пара (WCCL), а также установка с воздушным охлаждением воды (ACCL).
Для ежегодного тестирования, AHRI случайным образом выбирает минимум 20 процентов всех продуктов из каждой категории. Затем тестовые образцы отправляются в Intertek – ведущую организацию по сертификации стандартов и независимую лабораторию, аккредитованную AHRI, для проверки того, работают ли продукты в соответствии со своими спецификациями.
AHRI, торговая ассоциация, основанная в 1953 году, представляет производителей оборудования для систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и водонагревательного оборудования со всего мира и включает в себя более чем 350 компаний-участниц. Ассоциация известна тем, что проводит строгую оценку производительности, укрепляя доверие со стороны потребителей.
Среди моделей, отмеченных наградами, оказался и Multi V - флагманский большой наружный блок LG. Инверторный компрессор Ultimate Inverter Compressor – оригинальная разработка LG, обеспечивает повышенную производительность и энергоэффективность, выделяя Multi V среди остальных коммерческих систем кондиционирования воздуха. Устройство также демонстрирует отличные характеристики нагрева в экстремальных условиях - минус 30° по Цельсию (минус 22° по Фаренгейту), что объясняет его популярность, особенно в Северной Америке, где зимой температура опускается до очень низкой отметки.
Multi V S, флагманское устройство малой и средней мощности - предназначено для домашнего использования. К одному наружному блоку можно подключить до 16 внутренних блоков, что делает его подходящим даже для больших жилых помещений. Внутренние блоки представлены в различных вариациях - от настенной конфигурации и потолочной кассеты, до канального типа – это дает возможность потребителям выбрать нужную модель исходя из собственных предпочтений.
PTAC, еще одно сертифицированное устройство, представляет собой отдельный автономный блок, который чаще всего используют в отелях. Кондиционеры LG PTAC обладают исключительной прочностью и имеют специальное покрытие, которое предотвращает коррозию теплообменника.
Позиции LG в отрасли кондиционирования воздуха в Северной Америке укрепляются в течении 11 лет подряд, благодаря выдающимся достижениям и компетенции компании в сфере технологий. По данным прошлого года - продажи бизнес-подразделения LG Air Solution выросли более чем в два раза по сравнению с пятью годами ранее.
«LG, как производитель комплексных решений для систем ОВиК и энергетики, направленных на сохранение природных ресурсов и улучшение жизни человека, будет стремиться к дальнейшему укреплению конкурентоспособных позиций на глобальном рынке с помощью передовых характеристик и уникальных технологий», - сказал Ли Кам-Гю, исполнительный вице-президент бизнес-подразделения LG Home Appliance & Air Solution Company.