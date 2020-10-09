Первый светодиодный микро-дисплей LG определяет новые технологические стандарты для коммерческих дисплеев

Micro LED - эволюционный прорыв в технологии дисплеев, использует самоподсвечивающиеся пиксели микрометрового масштаба, которые нанесены непосредственно на плату-подложку для получения более четкого изображения повышенной контрастности и более широкого угла обзора. Новая технология LG Black Coating, применяемая для передней панели дисплеев, предназначена для более детальной и точной цветопередачи, помогает защитить крошечные светодиодные пиксели от влаги, пыли и воздействия внешних факторов. Покрытие LG Black с антибликовым покрытием и защитой от отпечатков пальцев сводит к минимуму количество отвлекающих внимание отражений и упрощает удаление пятен с поверхности дисплея.

Универсальный LG MAGNIT прекрасно подойдет тем потребителям, которые предпочтут большой дисплей премиум-класса с разрешением 163 дюйма и разрешением 4K для просмотра любимых фильмов, сериалов и спортивных состязаний дома. Благодаря использованию интеллектуальной платформы LG webOS пользователи получат возможность простого, интуитивного управления множеством полезных функций дисплея, включая различные опции и предустановки, а высочайшее качество изображения LG MAGNIT обеспечит процессор α (Alpha) с помощью системы искусственного интеллекта, установленной в новейших телевизорах LG, которые не только анализируют контент и источник, а и автоматически оптимизируют вывод изображения в режиме реального времени.