Первый светодиодный микро-дисплей LG определяет новые технологические стандарты для коммерческих дисплеев

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Потрясающее качество изображения с глубокими оттенками черного и аутентичными цветами, простая настройка и повышенная износоустойчивость в новом LG MAGNIT.
Сеул, 10 сентября, 2020 г. — LG MAGNIT - новое решение для светодиодных дисплеев LG Electronics (LG), представленное на этой неделе на ключевых рынках Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Ближнего Востока - обеспечивает превосходное качество изображения и повышенную долгосрочность благодаря фирменной технологии - LG Black Coating и более легкому процессу установки с помощью умной сборочной конструкции из блоков.
Micro LED - эволюционный прорыв в технологии дисплеев, использует самоподсвечивающиеся пиксели микрометрового масштаба, которые нанесены непосредственно на плату-подложку для получения более четкого изображения повышенной контрастности и более широкого угла обзора. Новая технология LG Black Coating, применяемая для передней панели дисплеев, предназначена для более детальной и точной цветопередачи, помогает защитить крошечные светодиодные пиксели от влаги, пыли и воздействия внешних факторов. Покрытие LG Black с антибликовым покрытием и защитой от отпечатков пальцев сводит к минимуму количество отвлекающих внимание отражений и упрощает удаление пятен с поверхности дисплея.
Универсальный LG MAGNIT прекрасно подойдет тем потребителям, которые предпочтут большой дисплей премиум-класса с разрешением 163 дюйма и разрешением 4K для просмотра любимых фильмов, сериалов и спортивных состязаний дома. Благодаря использованию интеллектуальной платформы LG webOS пользователи получат возможность простого, интуитивного управления множеством полезных функций дисплея, включая различные опции и предустановки, а высочайшее качество изображения LG MAGNIT обеспечит процессор α (Alpha) с помощью системы искусственного интеллекта, установленной в новейших телевизорах LG, которые не только анализируют контент и источник, а и автоматически оптимизируют вывод изображения в режиме реального времени.
В дополнение к великолепному качеству изображений, LG MAGNIT предлагает также удобные установку и настройку. Каждый блок Micro LED имеет размеры 600 мм (Ш) x 337,5 мм (В) x 44,9 мм (Г) и легко подключается к другим блокам, что позволяет техническим специалистам быстро и легко установить крупномасштабный дисплей. Возможность беспрепятственной передачи и приема сигналов по беспроводной сети обеспечивается благодаря технологии бесконтактных разъемов LG. Блочная конструкция LG также позволяет подавать питание для каждого блока через штыревые разъемы, которые расположены по краям центрального узла светодиодного дисплея. LG MAGNIT экономит время, необходимое для прокладки кабелей благодаря нескольким проводам для подключения блоков к системным контроллерам и электросети, расположенным на задней панели дисплея.
«Всегда волнительно презентовать инновации в сфере светодиодных дисплеев и мы особенно рады представить нашу линейку LG MAGNIT именно сейчас», - сообщил Пайк Ки-мун, старший вице-президент и руководитель подразделения информационных дисплеев LG Electronics Business Solutions Company. «Благодаря сочетанию превосходного качества изображения, легкости в установке и удобному процессу настройки, LG MAGNIT станет отличным решением в сфере светодиодных дисплеев для использования в широком спектре коммерческих и общественных помещений, включая корпоративные и конференц-залы, гостиничные холлы, роскошные бутики, студии звукозаписи, диспетчерские центры, выставочные залы и музеи».