Новый проектор LG CINEBEAM выводит просмотр фильмов в домашнем кинотеатре на новый уровень

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Вне зависимости от яркого света в комнате или темных сцен на экране телевизора, лазерный проектор LG CineBeam 4K UHD обеспечит непревзойденные впечатления от просмотра фильмов в домашнем кинотеатре
Сеул, 4 сентября, 2020 г. — Новый лазерный проектор LG CineBeam 4K UHD (модель HU810P) от LG Electronics (LG) создан для того, чтобы пользователи могли почувствовать себя сидящими в зале кинотеатра, не выходя при этом из собственных домов. Инновационная модель в популярной линейке проекторов LG с высоким разрешением, предлагает функции и технологии, которые сделают такой проектор идеальным выбором не только для любителей кино, а и для семей, которые проводят время дома. В дополнение к изображению кинематографического качества, проектор предлагает простой и удобный доступ к фильмам, представленным на стриминговых сервисах, благодаря совместимости с популярными приложениями для потоковой передачи контента.
Лазерный проектор LG CineBeam 4K UHD обеспечивает великолепное качество изображения с разрешением 4K (3840 x 2160), диагональю до 300 дюймов и ослепительной яркостью до 2700 ANSI-люменов, охватывающей 97 процентов цветового пространства DCI-P3 благодаря двойной лазерной системе. Источник света в лазерном проекторе особенно надежен и долговечен, срок его службы составляет около 20 000 часов.
Вне зависимости от того, насколько ярко освещена комната или насколько темна сцена на экране, проектор создаёт яркие, кристально чистые изображения с помощью новой технологии LG Adaptive Picture Pro. Режим диафрагмы предложит пользователям две предустановки на выбор - режим светлой или темной комнаты, которые определят количество света в помещении для создания наилучшего изображения, создавая атмосферу присутствия в настоящем кинотеатре. А Adaptive Contrast автоматически настроит каждый кадр для достижения оптимальной контрастности в темных сценах.
Благодаря поддержке режимов Real Cinema и TruMotion, новый LG CineBeam покажет фильмы так, как режиссеры хотели бы показать их зрителям, регулируя частоту кадров проецируемого изображения для соответствия исходнику с частотой 24 Гц. TruMotion от LG особенно хорошо подойдет для просмотра боевиков, обеспечит плавную и естественную передачу стремительных движений и захватывающих сцен. Проектор поддерживает множество популярных форматов HDR, включая HDR10 и HLG, а также Dynamic Tone Mapping.
Для максимального удобства, лазерный проектор LG CineBeam 4K UHD поддерживает беспроводное соединение с аудиосистемами домашних кинотеатров через WiSA и Bluetooth. При подключении через HDMI 2.1 с улучшенным возвратным каналом звука (eARC), проектор передает изображения в разрешении 4K в 10-битном цвете практически без потери качества звучания. Благодаря 1,6-кратному зуму, а также горизонтальному и вертикальному сдвигам объектива - можно будет с легкостью установить CineBeam в любой точке помещения.
В проекторе используется новейшая платформа LG webOS 5.0 для комфортного, интуитивного управления и навигации, а также для быстрого доступа к популярным стриминговым сервисам, таким, как Disney + и YouTube. Проектор совместим с Apple AirPlay 2 и Screen Share, что дает зрителям возможность обмениваться мультимедийным контентом со смартфонов и планшетов с кинематографическим размахом. Благодаря программному обеспечению Auto Calibration II пользователи могут получить результат, который ранее был возможен только при профессиональной калибровке изображения.
«Новейший проектор CineBeam одинаково хорошо работает как с яркими, так и с темными сценами на экране, повышая качество изображения и выводя впечатления от просмотра на совершенно новый уровень», - сообщил Чан Ик-хван, старший вице-президент и руководитель IT-подразделения LG Electronics Business Solutions. «В настоящее время данная модель не имеет аналогов на рынке и это является демонстрацией того, как LG продолжает внедрять инновации, которые улучшают жизнь».
В сентябре компания LG принимает участие в виртуальной выставке IFA по адресу http://www.lg.com/exhibition, в рамках которой будут представлены все новейшие модели включая новый лазерный проектор LG CineBeam 4K UHD. Посетите http://www.lg.com/exhibition для получения более подробной информации.
Основные характеристики:
HU810P
Проекционная система
DLP
Заводские настройки разрешения
4K UHD (3,840 x 2,160)
HDR
HDR10, HLG, Dynamic Tone Mapping
Тип источника света
Dual Laser (R/B)
Срок службы источника света
(высокая яркость)
20,000 часов
Яркость
2,700 ANSI-люменов
Коэффициент контрастности
(полное включение / полное выключение)
1,000,000:1
Шум
(Стандартный)
Высокий / средний /
низкий
30 / 28 / 26 dB
Проекционный объектив
Сдвиг объектива
Вертикальl + - 55%, Горизонталь + - 22%
Увеличить масштаб
x 1.6
Размер экрана
40-300 дюймов
Проекционное cоотношение
1.3 - 2.08
Звук
Выходы на динамик
5W + 5W Stereo
Готовность к WiSA
Yes
Bluetooth
Yes
Dolby ATMOS Compatible
Yes
Net Size (W x D x H)
337 x 410 x 145mm
Вес
11kg
HDMI
1 HDMI 2.1 / 2 HDMI 2.0
USB Type-A
2 USB 2.0
Платформа
webOS 5.0