Новый проектор LG CINEBEAM выводит просмотр фильмов в домашнем кинотеатре на новый уровень

Вне зависимости от яркого света в комнате или темных сцен на экране телевизора, лазерный проектор LG CineBeam 4K UHD обеспечит непревзойденные впечатления от просмотра фильмов в домашнем кинотеатре

Сеул, 4 сентября, 2020 г. — Новый лазерный проектор LG CineBeam 4K UHD (модель HU810P) от LG Electronics (LG) создан для того, чтобы пользователи могли почувствовать себя сидящими в зале кинотеатра, не выходя при этом из собственных домов. Инновационная модель в популярной линейке проекторов LG с высоким разрешением, предлагает функции и технологии, которые сделают такой проектор идеальным выбором не только для любителей кино, а и для семей, которые проводят время дома. В дополнение к изображению кинематографического качества, проектор предлагает простой и удобный доступ к фильмам, представленным на стриминговых сервисах, благодаря совместимости с популярными приложениями для потоковой передачи контента.

Лазерный проектор LG CineBeam 4K UHD обеспечивает великолепное качество изображения с разрешением 4K (3840 x 2160), диагональю до 300 дюймов и ослепительной яркостью до 2700 ANSI-люменов, охватывающей 97 процентов цветового пространства DCI-P3 благодаря двойной лазерной системе. Источник света в лазерном проекторе особенно надежен и долговечен, срок его службы составляет около 20 000 часов.

Вне зависимости от того, насколько ярко освещена комната или насколько темна сцена на экране, проектор создаёт яркие, кристально чистые изображения с помощью новой технологии LG Adaptive Picture Pro. Режим диафрагмы предложит пользователям две предустановки на выбор - режим светлой или темной комнаты, которые определят количество света в помещении для создания наилучшего изображения, создавая атмосферу присутствия в настоящем кинотеатре. А Adaptive Contrast автоматически настроит каждый кадр для достижения оптимальной контрастности в темных сценах.

Благодаря поддержке режимов Real Cinema и TruMotion, новый LG CineBeam покажет фильмы так, как режиссеры хотели бы показать их зрителям, регулируя частоту кадров проецируемого изображения для соответствия исходнику с частотой 24 Гц. TruMotion от LG особенно хорошо подойдет для просмотра боевиков, обеспечит плавную и естественную передачу стремительных движений и захватывающих сцен. Проектор поддерживает множество популярных форматов HDR, включая HDR10 и HLG, а также Dynamic Tone Mapping.

Для максимального удобства, лазерный проектор LG CineBeam 4K UHD поддерживает беспроводное соединение с аудиосистемами домашних кинотеатров через WiSA и Bluetooth. При подключении через HDMI 2.1 с улучшенным возвратным каналом звука (eARC), проектор передает изображения в разрешении 4K в 10-битном цвете практически без потери качества звучания. Благодаря 1,6-кратному зуму, а также горизонтальному и вертикальному сдвигам объектива - можно будет с легкостью установить CineBeam в любой точке помещения.

В проекторе используется новейшая платформа LG webOS 5.0 для комфортного, интуитивного управления и навигации, а также для быстрого доступа к популярным стриминговым сервисам, таким, как Disney + и YouTube. Проектор совместим с Apple AirPlay 2 и Screen Share, что дает зрителям возможность обмениваться мультимедийным контентом со смартфонов и планшетов с кинематографическим размахом. Благодаря программному обеспечению Auto Calibration II пользователи могут получить результат, который ранее был возможен только при профессиональной калибровке изображения.

«Новейший проектор CineBeam одинаково хорошо работает как с яркими, так и с темными сценами на экране, повышая качество изображения и выводя впечатления от просмотра на совершенно новый уровень», - сообщил Чан Ик-хван, старший вице-президент и руководитель IT-подразделения LG Electronics Business Solutions. «В настоящее время данная модель не имеет аналогов на рынке и это является демонстрацией того, как LG продолжает внедрять инновации, которые улучшают жизнь».

В сентябре компания LG принимает участие в виртуальной выставке IFA по адресу http://www.lg.com/exhibition, в рамках которой будут представлены все новейшие модели включая новый лазерный проектор LG CineBeam 4K UHD. Посетите http://www.lg.com/exhibition для получения более подробной информации.

Основные характеристики: