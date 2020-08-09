Приложение LG ThinQ открывает новые пути к комфортной жизни

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Умный домашний помощник - ваш ключ к "простому и комфортному" выполнению повседневных домашних задач
Компания LG Electronics (LG) с помощью своего мобильного приложения LG ThinQ избавляет пользователей от излишнего беспокойства, повышая комфорт и принося дополнительные удовольствия в их жизни. Домашний ассистент, следующий за вами повсюду, - приложение для умного дома LG ThinQ, оснащено интуитивно понятным интерфейсом и интеллектуальными функциями, обеспечивая домочадцам максимальный комфорт.
Впервые представленное в ноябре 2015 года приложение на сегодняшний день доступно в более чем 150 странах мира, объединяя обширный спектр ИИ-устройств на базе технологии LG ThinQ с разнообразными гаджетами, подключенными по сети Wi-Fi. И компания LG продолжает расширять перечень совместимых с приложением устройств умного дома. На сегодняшний день в нем уже представлены ряд продуктов LG, включая стиральные машины, кондиционеры и очистители воздуха, телевизоры и холодильники.
Интерактивный мониторинг для комфортной жизни
Функция мониторинга в режиме реального времени посредством приложения LG ThinQ позволяет с легкостью проверять состояние всех совместимых устройств LG в доме. Вне зависимости от того, где находится пользователь, с помощью мобильного приложения в своем смартфоне он может оперативно получить информацию о том, сколько времени осталось до окончания цикла стирки и сушки белья, или же настроить опцию уведомлений об окончании процесса. Чтобы контролировать работу бытовых приборов, больше не нужно постоянно наведываться в прачечную или на кухню.
Техническая поддержка без проблем
Опция Smart Diagnosis™ в приложении LG ThinQ позволяет выполнять "профосмотры" устройств LG и дает полезные советы по их техническому обслуживанию. К примеру, если температура в холодильной камере поднялась выше нормальной отметки, приложение проверит настройки устройства и даст простые инструкции по внесению необходимых корректировок. Smart Diagnosis™ - это ваш личный технический помощник, всегда готовый прийти на помощь и обеспечить максимально эффективную работу техники.
Не забудьте: регистрация продукта служит залогом получения надлежащего гарантийного обслуживания и оперативной технической поддержки.
Дистанционное управление - дополнительная свобода действий
Приложение LG ThinQ позволяет с удобством управлять домашней техникой из любой точки земного шара: вы можете дистанционно включать, выключать, запускать, останавливать или настраивать все совместимые с приложением устройства. В число дополнительных возможностей приложения входит загрузка новых специализированных программ стирки и сушки белья, настройка параметров температуры кондиционера воздуха, а также выполнение других бытовых задач, не вставая с дивана и не отвлекаясь от любимого телесериала. Столь комплексные функции управления оставляют вам больше времени на отдых и развлечения.
Не просто приложение - настоящая революция в бытовой технике
Приложение LG ThinQ наглядно демонстрирует основную цель бренда: упрощать управление, обеспечивать индивидуальную настройку, и гарантировать энергоэффективность устройств. Расширяя возможности приложения, LG создает комплексную платформу управления умным домом и обеспечивает получение круглосуточной клиентской поддержки одним нажатием пальца. Приложение - ключевой элемент текущей экосистемы LG ThinQ и будущей концепции универсального бытового решения, позволяющего пользователям по всему миру получать больше удовольствия от жизни.