Первая умная колонка от LG появилась в продаже в Казахстане 

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Аудиосистема с искусственным интеллектом LG XBOOM AI ThinQ WK7Y отличается высоким качеством звучания и оснащена голосовым помощником Алиса от компании «Яндекс»
Первая умная колонка от LG Electronics (LG) с голосовым помощником Алиса от Яндекс поступила в продажу в Казахстане. Новинка выходит в рамках серии аудиосистем LG XBOOM с суффиксом AI ThinQ, которым производитель обозначает оснащённость устройства искусственным интеллектом и возможность подключения к системе умного дома. Возможность подключения умного дома в скором времени будет доступна в Казахстане. Модель называется WK7Y и отличается от других умных колонок высоким качеством звучания.
Колонка воспроизводит звучание высокого разрешения (high resolution audio). Звук высокого разрешения — это живое и естественное звучание, словно в студии или на концерте рядом с любимыми музыкантами. Более того, LG объединила усилия с компанией MERIDAN, первопроходцем в разработке высококачественных аудиотехнологий. Благодаря этому сотрудничеству, большее количество людей по всему миру могут слушать музыку и фильмы во всей полноте чувств, какими их истинно задумывали с самого начала. Объединение усилий разработчиков MERIDIAN, имеющей 40-летнюю историю, и LG Audio с более чем 60-летним опытом, позволяет с гордостью продемонстрировать результаты совместного сотрудничества. Кроме LG WK7Y, технологии MERIDIAN также встроены в новые саундбары LG SL10Y, SL9Y, SL8Y и серию портативных колонок LG XBOOM Go.
LG XBOOM AI ThinQ WK7Y воспроизводит потоковое аудио напрямую с сервиса Яндекс.Музыка без подключения дополнительных устройств. Колонка может воспроизводить стереозвук без потерь с частотой дискретизации до 96 кГц и глубиной 24 бита, благодаря чему звук становится более четким, а впечатления от прослушивания доставляют ещё большее удовольствие.
Голосовой помощник Алиса поставит музыку, разбудит вас на работу, напомнит позвонить маме, а также ответит на миллионы вопросов. Алиса всегда готова поболтать и легко находит общий язык с детьми. Используйте свой голос, чтобы мгновенно получать информацию о погоде, новости спорта и многое другое.
Умная колонка LG WK7Y может выполнять поручения в рамках системы умного дома, например включить или выключить освещение, управлять умными розетками и другими домашними устройствами. В скором времени эта функция будет доступна в Казахстане.
Независимо от окружения, LG XBOOM AI ThinQ WK7Y будет выглядеть стильно. Цвет Titan Black и элегантный дизайн впишутся в любое интерьерное пространство.
Основные технические характеристики:
Выходная мощность (RMS) / Общая: 30 Вт, Широкополосный динамик 3,5 дюйма + Твиттер 0,8 дюйма
Сервисы потокового аудио: Яндекс.Музыка
Функции голосового помощника Алиса: погода, новости, будильник, таймер, управление голосом: поддерживаемый язык – русский
Функции устройства: Кнопка Reset (сброс настроек), отключение микрофона, воспроизведение/пауза, кнопка голосового помощника, громкость +/-, кнопка выбора функций, поддержка приложения Яндекс (iOS/Android)
Размеры (ШхВхГ, см): 13,5 х 21,1 х 13,5
Цвет: чёрный