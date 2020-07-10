Новый саундбар LG GX обеспечивает превосходное качество звучания и отлично сочетается с OLED-телевизорами GX Gallery

Компания LG Electronics (LG) объявляет о выпуске новейшего саундбара, предоставляющего исключительные возможности для просмотра фильмов и прослушивания музыки, а также предлагает новый уровень пространственной и стилистической интеграции с телевизорами премиум-класса, от LG. Звуковая панель LG GX отличается превосходным качеством звучания, продвинутой функциональностью и утонченной эстетикой. Все эти возможности - отличное дополнение к OLED-телевизорам серии LG GX Gallery, которые были удостоены множества наград.

Дизайн саундбара LG GX идеально сочетается с OLED-телевизорами LG серии Gallery, на создание которой вдохновили произведения искусства. Возможности крепления или установки максимально универсальны: саундбар можно крепить как вплотную к стене непосредственно под телевизором, так и установить на стальной подставке, которая входит в комплект. Размеры саундбара GX ⸺ ширина 1446 мм, высота 150 мм, толщина в месте прилегания к телевизору 19,9 мм, толщина в основной части саундбара 32 мм, что подходит по ширине и дизайну к 65-дюймовому телевизору серии LG GX Gallery. В основе стиля лежит философия, которую дизайнеры LG называют «расширение масштаба пространства»: создание единой телевизионной системы, и она гармонично выглядит в интерьере.

Саундбар LG GX воспроизводит превосходное трехмерное звучание благодаря Dolby Atmos и DTX:S. Устройство совместим с Dolby Vision через 4K pass-through, обеспечивая наилучшее качество изображения и звука, создавая настоящий эффект присутствия как в кинотеатре у Вас дома. Входящий в комплект сабвуфер отвечает за низкочастотные басы. Его можно поставить в любой части комнаты, потому что он подключается к саундбару беспроводным способом. Общую выходную мощность можно увеличить, добавив беспроводные тыловые динамики LG (модель SPK8, продается отдельно) что еще больше усилит эффект присутствия.

Саундбар оснащён обновленными возможностями для удобства пользователей, а также разнообразными и при этом простыми вариантами подключения. Благодаря большему диапазону частот, расширенный реверсивный звуковой канал eARC обеспечивает огромный выбор аудио форматов высокого разрешения, таких как Dolby True HD и DTS Master Audio, при этом, технология Bluetooth дает возможность плавной, высококачественной потоковой передаче со смартфона или планшета.

Кроме того, саундбар LG GX сертифицирован как устройство с Hi-Res звуком, что подтверждает высокое качество воспроизведения, включая улучшенную передачу всех деталей звука без потерь с частотой 24 бит/96 кГц. Динамики воспроизводят четкое, естественное звучание, как при воспроизведении аудиофайлов высокого разрешения, так и при конвертировании обычных аудио форматов с повышением частоты. Встроенная функция LG AI Sound Pro анализирует контент и автоматически применяет наиболее подходящие настройки звучания независимо, каждый раз обеспечивая максимальное качество звука.

Продажи новой звуковой панели LG GX начнутся в этом месяце в Европе, Северной Америке, Азии, а также на других ключевых рынках. Цену и точную дату продаж пользователи смогут уточнить в местных розничных магазинах.