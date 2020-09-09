ТОП-7 полезных советов от Сервисной службы LG для того, чтобы Ваша техника работала как можно дольше

При покупке техники, потребители обращают пристальное внимание не только на качество товара, но и на сервисное обслуживание. Для того, чтобы техника служила как можно дольше, компания LG Electronics (LG) разработала для своих клиентов основные рекомендации.



Всем известно, что сегодня холодильник, телевизор, пылесос или стиральная машина – это домашние помощники, которые стали незаменимыми для более комфортной жизни. Для того, чтобы техника служила дольше, сервисная служба LG советует придерживаться следующих рекомендаций:

Холодильники

Для более долгого срока службы холодильника не стоит выставлять максимальное или минимальное значение температуры — это приведет к повышенной нагрузке на двигатель, поэтому лучше всего оставлять регулятор на средних показателях.

Для наилучшего охлаждения продуктов и экономии электроэнергии, следует выбирать модели с режимом автоматической разморозки. Это позволит осуществлять разморозку всего лишь один раз в год для того, чтобы помыть холодильник.

Стиральные машины

Очень важно позаботится о защите электрического нагревателя от образования накипи. Для этого, в регионах, где жесткость воды повышена, рекомендуется использовать полифосфатные фильтры.

Еще одной рекомендацией является загрузка оптимального количества порошка в лоток для загрузки моющих средств – заполнение должно быть не более чем на 70%, это позволит воде не переливаться, не приведет к загрязнению или коррозии.

Пылесосы

При попадании воды в пылесос, не следует использовать его до проведения ремонта. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению техники. В данном случае обратитесь в фирменный сервис LG за консультацией специалиста.

Духовые шкафы

Для того, чтобы покрытие не повреждалось, не стоит использовать духовой шкаф для хранения посуды или ставить посторонние предметы на открытую дверцу, так как она не рассчитана для подобных нагрузок.

Рекомендуется следить и за состоянием уплотнительных резинок – это позволит технике не выходить из строя и сохранять заданный температурный режим.

Кондиционер

Самой главной рекомендацией является частая мойка фильтра, поскольку из-за пыли кондиционер не сможет прокачивать необходимый объем воздуха через радиатор, что, в свою очередь, проводит к сбоям в работе и его поломке.

Оптимальная температура охлаждения - комфортной для человека температурой является около 24 градусов по Цельсию. Правильное использование режимов температуры кондиционера экономит электроэнергию и позволяет защищать здоровье пользователей.

Телевизор OLED

Не рекомендуется размещать телевизор вблизи источников тепла, таких как батареи, обогреватели и камины - это может привести к неправильной работе или деформации устройства.

Рекомендуется с особой осторожностью перемещать телевизор, чтобы избежать повреждений. Именно поэтому установка флагманских моделей телевизоров LG осуществляется сервисной службой бесплатно –при установке специалисты обязательно поделятся с Вами рекомендациями по бережной эксплуатации техники.

Микроволновая печь

Для того, чтобы микроволновая печь служила как можно дольше, рекомендуется перед открытием дверцы дождаться окончания программы или остановить программу соответствующей кнопкой.

При готовке рекомендуется накрывать продукты крышкой или полиэтиленовой пленкой. Открытые продукты могут оставить на стенках камеры частицы, которые со временем будут пригорать и могут повредить защитную поверхность корпуса.

Если по какой-либо причине, Ваша техника всё же вышла из строя, Вы всегда можете воспользоваться услугами сервисной службы LG. В самые краткие сроки будут устранены все неполадки благодаря профессионализму мастеров и собственному складу запасных частей.



Сервисная служба LG Electronics (LG) работает в Казахстане более 20 лет и с каждым годом совершенствует свою работу, отдавая приоритет высококачественному обслуживанию клиентов.

По всем вопросам касательно настройки, эксплуатации, ремонта и технического обслуживания, пожалуйста, обращайтесь в Службу сервисной поддержки LG: 2255 (для звонков с мобильного телефона) или 8 8000 805 805.