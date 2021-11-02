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Или как LG AI DD заботится о вещах?
LG представляет новое поколение стиральных машин с большей вместимостью, уменьшенным временем стирки и новой технологией AI DD. Впрочем, обо всем по порядку.
AI DD – это интеллектуальная система, которая автоматически определяет тип, плотность, вес и другие характеристики ткани, чтобы предложить наиболее подходящий режим. Как это работает: система анализирует сигналы от барабана с прямым приводом Direct Drive и подбирает оптимальный алгоритм стирки, основываясь на базе данных из 20 000 сочетания ткани. Результат – высокое качество стирки и на 18% меньше повреждений ткани1.
Как это работает:
Загрузка вещей теперь возможна до 8,5 кг при тех же габаритах стиральной машины – 47 сантиметров. Снижение уровня вибраций позволило увеличить объем барабана при сохранении размеров корпуса. Также в новом поколении стиральных машин появилась технология TurboWash 360˚, которая дает возможность провести полный цикл стирки за 39 минут без потери качества.
Теперь стиральная машинка очищает вещи от рядовых загрязнений, а также удаляет до 99,9% бытовых аллергенов2, благодаря технологии Steam+. А функция «Без складок» мягко воздействует на ткань с помощью пара и сокращает количество складок на 30%.
Чтобы стиральная машина не потеряла презентабельный внешний вид после нескольких месяцев эксплуатации, на дверце машинки установлено закаленное стекло, устойчивое к царапинам и высоким температурам.
Ну и в завершении этого краткого обзора, поделимся несколькими особенностями, которые упрощают жизнь и делают стирку легче и комфортнее. AI DD оснащена технологией LG ThinQ, которая позволяет управлять стиральной машиной через смартфон, пульт Smart-телевизора LG или голосом с помощью ассистента Алиса от Яндекс.
Представьте, положили вечером вещи в барабан, настроили нужный режим, а саму стирку включили на работе через смартфон, чтобы придя домой вещи осталось только развесить.
Доверьте чистоту умной технике LG.
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1 Протестировано Intertek в марте 2019 года, цикл Хлопок с 2кг нижнего белья. Результаты могут отличаться в зависимости от типа белья и других условий.
2 Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF).
Стиральные машины нового поколения AIDD
Умная забота о ваших вещах