Молодые артисты вместе создали красивую музыку при участии победительницы Грэмми

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Узнайте о финале проекта LG “Life’s good”
Трое победителей музыкального проекта LG Electronics (LG) “Life’s good” выпустили совместную песню под руководством наставницы – победительницы премии Грэмми, певицы H.E.R. Они вместе написали и спели воодушевляющую и вдохновляющую композицию, которая прославляет жизнь и несет всему миру доброе послание надежды в эти непростые времена.
Музыкальный проект, запущенный в августе в рамках кампании LG “Life’s Good” и направленный на поддержку молодых голосов, собрал более тысячи заявок от одаренных музыкантов из разных стран мира. Конкурс вызвал значительный резонанс в Интернете и в социальных сетях, а связанные с ним видео собрали около 60 миллионов просмотров.
Трое победителей – Клэр Эрнст (Claire Ernst) из Нэшвилла (Теннеси), Эндри Мьюзик Уильямс (Andrew Music Williams) из Лонг-Бич (Калифорния), Джейк Чепмен (Jake Chapman) из Лос-Анджелеса (Калифорния) – получили шанс создать песню под руководством известной 23-летней исполнительницы H.E.R.
Несмотря на невозможность встретиться и сотрудничать лично из-за правил социальной дистанции, четверо музыкантов быстро скооперировались, так как их объединяла невидимая связь, а именно: страсть к музыке и желание вдохновлять других. Даже вовремя совместных сеансов по видеоконференции можно было почувствовать эту энергию и гармонию, которые исполнители выплескивали через свой вокал и через игру на музыкальных инструментах. «В жизни могут быть препятствия, но не сдавайся (Life may come with some obstacles, but don’t you give up)» - поют они в своей песне. «Просто держись, потому что я верю, что ты справишься (Just keep holding on, because I believe you will make it)». Такая лирика поднимает настроение; сама песня напоминает слушателем, что жизнь продолжается и она по-прежнему хороша, - «живи с широко открытой дверью (living with the door wide open)» - поется в композиции.
«Эта кампания дала мне мотивацию вместе с надеждой и главное, - желание вдохновлять мир музыкой,» - сказал Эндрю Мьюзик Уильямс. «Как участник я осознал всю важность искренней веры в успех, а как победитель я могу ответить, что наш наставник, певица H.E.R., дала мне полезные и нужные советы, которые я в дальнейшем буду использовать для развития своей музыкальной карьеры».
«Этот опыт работы с LG и H.E.R. был абсолютно сюрреалистичным и сбывшейся мечтой,» - дополнила Клэр Эрнст. «Я получила массу положительных эмоций от сотрудничества с другими участниками и с командой LG. Для меня это большая честь быть выбранной для такой уникальной возможности. Жизнь действительно хороша!».
«Эта кампания была очень веселой! Я отлично провел время за записью песни, и я просто польщен, что я понравился певице H.E.R., и что она выбрала меня одним из победителей,» - сказал Джейк Чепмен. «Я никогда не забуду этого. Спасибо LG и H.E.R.!».
«[Данный проект] был чем-то особенным, вдохновляющий весь музыкальный мир. Я знаю, что все, кто принял участие, прекрасно провели время, занимаясь любимым делом,» - прокомментировала певица H.E.R. «Все проделали отличную работу. Каждый внес частичку себя в эту композицию».
«Мы очень рады выпустить фантастическую песню в качестве кульминации нашего глобального музыкального проекта “Life’s Good”», - сказал Ким Джин Хон (Kim Jin-hong), руководитель отдела глобального маркетинга LG. «Песня наших трех молодых победителей под руководством H.E.R. полна силы и страсти, и мы восхищаемся талантом и решимостью, которыми они все обладают».
Более подробную информацию о кампании “Life’s Good” можно найти на глобальном канале LG на YouTube и на странице в Instagram. Сама песня уже в открытом доступе: Claire, Andrew, and Jake (with H.E.R.) - Life's Good (Official Video Presented by LG).