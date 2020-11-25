Молодые артисты вместе создали красивую музыку при участии победительницы Грэмми

Узнайте о финале проекта LG “Life’s good”



Трое победителей музыкального проекта LG Electronics (LG) “Life’s good” выпустили совместную песню под руководством наставницы – победительницы премии Грэмми, певицы H.E.R. Они вместе написали и спели воодушевляющую и вдохновляющую композицию, которая прославляет жизнь и несет всему миру доброе послание надежды в эти непростые времена.

Музыкальный проект, запущенный в августе в рамках кампании LG “Life’s Good” и направленный на поддержку молодых голосов, собрал более тысячи заявок от одаренных музыкантов из разных стран мира. Конкурс вызвал значительный резонанс в Интернете и в социальных сетях, а связанные с ним видео собрали около 60 миллионов просмотров.

Трое победителей – Клэр Эрнст (Claire Ernst) из Нэшвилла (Теннеси), Эндри Мьюзик Уильямс (Andrew Music Williams) из Лонг-Бич (Калифорния), Джейк Чепмен (Jake Chapman) из Лос-Анджелеса (Калифорния) – получили шанс создать песню под руководством известной 23-летней исполнительницы H.E.R.





Несмотря на невозможность встретиться и сотрудничать лично из-за правил социальной дистанции, четверо музыкантов быстро скооперировались, так как их объединяла невидимая связь, а именно: страсть к музыке и желание вдохновлять других. Даже вовремя совместных сеансов по видеоконференции можно было почувствовать эту энергию и гармонию, которые исполнители выплескивали через свой вокал и через игру на музыкальных инструментах. «В жизни могут быть препятствия, но не сдавайся (Life may come with some obstacles, but don’t you give up)» - поют они в своей песне. «Просто держись, потому что я верю, что ты справишься (Just keep holding on, because I believe you will make it)». Такая лирика поднимает настроение; сама песня напоминает слушателем, что жизнь продолжается и она по-прежнему хороша, - «живи с широко открытой дверью (living with the door wide open)» - поется в композиции.

«Эта кампания дала мне мотивацию вместе с надеждой и главное, - желание вдохновлять мир музыкой,» - сказал Эндрю Мьюзик Уильямс. «Как участник я осознал всю важность искренней веры в успех, а как победитель я могу ответить, что наш наставник, певица H.E.R., дала мне полезные и нужные советы, которые я в дальнейшем буду использовать для развития своей музыкальной карьеры».

«Этот опыт работы с LG и H.E.R. был абсолютно сюрреалистичным и сбывшейся мечтой,» - дополнила Клэр Эрнст. «Я получила массу положительных эмоций от сотрудничества с другими участниками и с командой LG. Для меня это большая честь быть выбранной для такой уникальной возможности. Жизнь действительно хороша!».





«Эта кампания была очень веселой! Я отлично провел время за записью песни, и я просто польщен, что я понравился певице H.E.R., и что она выбрала меня одним из победителей,» - сказал Джейк Чепмен. «Я никогда не забуду этого. Спасибо LG и H.E.R.!».

«[Данный проект] был чем-то особенным, вдохновляющий весь музыкальный мир. Я знаю, что все, кто принял участие, прекрасно провели время, занимаясь любимым делом,» - прокомментировала певица H.E.R. «Все проделали отличную работу. Каждый внес частичку себя в эту композицию».

«Мы очень рады выпустить фантастическую песню в качестве кульминации нашего глобального музыкального проекта “Life’s Good”», - сказал Ким Джин Хон (Kim Jin-hong), руководитель отдела глобального маркетинга LG. «Песня наших трех молодых победителей под руководством H.E.R. полна силы и страсти, и мы восхищаемся талантом и решимостью, которыми они все обладают».

Более подробную информацию о кампании “Life’s Good” можно найти на глобальном канале LG на YouTube и на странице в Instagram. Сама песня уже в открытом доступе: Claire, Andrew, and Jake (with H.E.R.) - Life's Good (Official Video Presented by LG).