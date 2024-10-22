Azure AI Day: LG представляет инновационные мониторы для работы и развлечений

Гости Azure AI Day смогли принять участие в конкурсе и выиграть Smart Monitor LG MyView 32" Full HD IPS

В Алматы прошло мероприятие Azure AI Day, которое собрало более 400 участников для обсуждения актуальных трендов в области данных, облачных технологий и искусственного интеллекта. Это событие стало площадкой для обмена знаниями, а также центром вдохновения благодаря выступлениям ведущих экспертов и практиков отрасли. Гости мероприятия смогли окунуться в мир инноваций, получить эксклюзивные инсайты и в интерактивных зонах, сделавших день насыщенным и запоминающимся.

Компания LG Electronics (LG), выступившая одним из партнеров мероприятия, привнесла свой вклад, создав особую атмосферу на своей бренд-зоне. В центре внимания оказался игровой монитор 27'' UltraGear™ OLED HDR400 LG 27GS95QE-B с частотой обновления 240Hz и временем отклика 0.03мс, который гости могли протестировать в любимых играх на приставке PlayStation 5. OLED-монитор выделяется как потрясающей яркостью и четкостью изображения, так и заботой о здоровье пользователей благодаря технологии Live Color Low Blue Light, которая минимизирует воздействие синего света на глаза, обеспечивая комфортную и продолжительную игру.

Кроме того, LG продемонстрировала смарт-монитор LG MyView 32" Full HD IPS. «Умный» монитор на базе платформы webOS 23 создан для удобного и простого взаимодействия с контентом, будь то работа в домашнем офисе или развлечения. Платформа отличается высокой скоростью, стабильностью и интуитивно понятным интерфейсом. Постоянные обновления системы гарантируют защиту от потенциальных угроз, обеспечивая безопасность и надежность. WebOS 23 объединяет все функции Smart TV, предоставляя доступ к интернету, стриминговым сервисам и онлайн-телевидению для комфортного просмотра.

Монитор также оборудован IPS-панелью, обеспечивающей высокую точность цветопередачи благодаря расширенному цветовому охвату и широкому углу обзора до 178° как по вертикали, так и по горизонтали, и предлагает разнообразные возможности подключения, включая поддержку AirPlay 2, Screen Share и Bluetooth.

Все гости Azure AI Day получили уникальную возможность поучаствовать в конкурсе от LG и выиграть LG MyView 32SR50F-W! Следите за нашими новостями, чтобы не упустить новые увлекательные активности и розыгрыши призов от LG.