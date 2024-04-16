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27'' UltraGear™ OLED игровой монитор | DisplayHDR True black 400, 240 Гц, 0,03 мс (GtG)
27'' UltraGear™ OLED игровой монитор | DisplayHDR True black 400, 240 Гц, 0,03 мс (GtG)
Дисплей
27-дюймовый QHD (2560 x 1440) OLED-дисплей
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%**
Антибликовое покрытие и низкий уровень отражения
Скорость
Частота обновления 240Hz
Время отклика 0.03ms (GtG)
QHD@240Hz от HDMI 2.1
Технология
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
AdaptiveSync сертифицирован VESA
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
*Яркость монитора сравнивается с предыдущей моделью LG UltraGear 27GR95QE.
**DCI-P3 типично 98,5%, минимум 90%.
Более яркий OLED
Яркий OLED
для великолепной игры
Великолепный OLED-дисплей выводит цвета на новый уровень яркости. Благодаря стандартной яркости 275 нит и пиковой яркости 1300 нит этот монитор обеспечивает насыщенное и динамичное изображение, гарантируя, что вы никогда не будете играть в темноте.
Яркая OLED-панель.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Яркость монитора сравнивается с предыдущей моделью, LG UltraGear™ 27GR95QE.
*Яркость: 250 нит (мин.), 275 нит (стандарт).
Технология Micro Lens Array+
Эволюция OLED
Наш UltraGear™ OLED с технологией Micro Lens Array+ обеспечивает на 37,5% более высокую яркость (SDR) по сравнению с MLA.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
*Истинный черный 400 соответствует 10% среднему уровню изображения, а 1,5м:1 — коэффициент контрастности при 25% среднем уровне изображения.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 1] Отключите режим интеллектуального энергосбережения.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 2] Установите игровой режим «Геймер 1».
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 3] Установите яркость на 100.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 4] Установите пиковую яркость как высокую.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 1] Отключите режим интеллектуального энергосбережения.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 2] Установите игровой режим «Геймер 1».
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 3] Установите яркость на 100.
Быстрые настройки для более яркого OLED
[Вариант 4] Установите пиковую яркость как высокую.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Энергопотребление может увеличиться при выборе вышеуказанных вариантов.
*Выгорание дисплея может произойти в более ярком режиме.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Панели LG OLED сертифицированы UL как Flicker-Free, Discomfort Glare Free и Low Blue Light.
*Номер сертификата: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (условия UGR менее 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*Указанные выше характеристики могут варьироваться в зависимости от пользовательской среды или условий эксплуатации.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
Невероятная скорость,
частота обновления OLED 240 Гц
Высокая скорость 240 Гц позволяет геймерам быстро видеть следующий кадр и делает изображение плавным. Геймеры могут быстро реагировать на противников и легко целиться в цель.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Поддерживает частоту обновления до 240 Гц. Для правильной работы требуется графическая карта с поддержкой HDMI 2.1 и кабель HDMI 2.1 (входит в комплект).
*Графическая карта продается отдельно.
Технологии, ориентированные на плавный игровой процесс
Технологии, ориентированные на плавный игровой процесс.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.
*В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.
Дизайн, созданный для геймеров
Улучшите свой игровой опыт с новой подсветкой Hexagon и 4-сторонним практически безрамочным дизайном. Регулируемая база поддерживает поворот, наклон, высоту и вращение, что позволяет вам играть более комфортно.
Дизайн, созданный для геймеров
Пульт дистанционного управления UltraGear™
Настройте и управляйте одновременно
С помощью пульта дистанционного управления UltraGear™ вы можете удобно настраивать и управлять монитором, включая и выключая его, настраивая звук, меняя режим и т. д.
*Гарнитуры продаются отдельно.
*Чтобы загрузить последнюю версию OnScreen Control, посетите LG.COM.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
*Эта функция доступна только при наличии пульта дистанционного управления, входящего в комплект поставки.
Dynamic Action Sync
Благодаря Dynamic Action Sync геймеры могут улавливать критические моменты в реальном времени, сокращать задержки ввода и быстро реагировать на своих противников.
Функция Black Stabilizer
Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, скрывающихся в самых темных местах, и быстро выходить из опасных ситуаций при взрыве вспышек.
*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.
*Функция перекрестия недоступна, пока активирован счетчик кадров в секунду.
*Счетчик кадров в секунду может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.
*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.
*Программное обеспечение и датчик калибровки НЕ входят в комплект. Для загрузки последней версии программного обеспечения LG Calibration Studio посетите сайт LG.COM.
*Ограниченная гарантия. Условия могут различаться в зависимости от страны.
Все характеристики
ГАБАРИТЫ/ВЕС
-
Вес без Подставки [кг]
5.05
-
Вес с Подставкой [кг]
7.35
-
Вес в Упаковке [кг]
11
-
Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]
604.4 x 350.6 x 45.3
-
Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]
604.4 x 574.4 x 258 (UP) / 604.4 x 464.4 x 258 (DOWN)
-
Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]
808 x 181 x 532
ИНФОРМАЦИЯ
-
Наименование товара
UltraGear
-
Год
Y24
ЭКРАН
-
Диагональ [дюймы]
26.5
-
Соотношение сторон
16:9
-
Тип Панели
OLED
-
Разрешение
2560 x 1440
-
Шаг Пикселя [мм]
0.2292 x 0.2292mm
-
Цветовая Гамма (Тип.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
-
Глубина Цвета (Количество Цветов)
1.07B
-
Яркость (Мин.) [Кд/м²]
250cd/m²
-
Угол Обзора (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Яркость (Тип.) [Кд/м²]
275cd/m²
-
Частота Обновления (Макс.) [Гц]
240
-
Коэффициент контрастности (Тип.)
1500000:1
-
Время Отклика
0.03ms (GTG)
-
Цветовая Гамма (Мин.)
DCI-P3 90.0% (CIE1976)
-
Коэффициент контрастности (Мин.)
1200000:1
-
Диагональ [см]
67.3
ФУНКЦИИ
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ TRUE BLACK 400
-
Отсутствие Мерцания
Да
-
HDR 10
Да
-
HDR Effect
Да
-
Режим Чтения
Да
-
Заводская Калибровка Цвета
Да
-
HW Калибровка
Готов
-
VRR
Да
-
Снижение Цветовой Чувствительности
Да
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
Подсветка
Hexagon Lighting
-
Стабилизатор Черного Цвета
Да
-
Динамическая Синхронизация Действий
Да
-
Прицел
Да
-
FPS Счетчик
Да
-
Клавиша Программируемая Пользователем
Да
-
Автоматический Переключатель Источника Ввода
Да
-
Светодиодная RGB-подсветка
Hexagon Lighting
-
Умное Энергосбережение
Да
SW APPLICATION
-
Студия Калибровки LG (True Color Pro)
Да
-
OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)
Да
СОВМЕСТИМОСТЬ
-
HDMI
Да(2ед)
-
DisplayPort
Да(1ед)
-
Версия DP
1.4
-
USB Upstream Порт
Да(1ед/ver3.0)
-
USB Downstream Порт
Да(2ед/ver3.0)
-
Выход Наушники
4-Pole(Sound+Mic)
ЗВУК
-
DTS HP:X
Да
ПИТАНИЕ
-
AC Вход
100~240V (50/60Hz)
-
Энергопотребление (Тип.)
37.7Вт
-
Энергопотребление (Макс.)
37.7Вт
-
Энергопотребление (Energy Star)
25Вт
-
Тип
Внешнее питание (адаптер)
-
Энергопотребление (Режим Сна)
Менее 0.5Вт
-
Энергопотребление (DC Off)
Менее 0.3Вт
МЕХАНИЧЕСКИЙ
-
Возможность Настенного Монтажа [мм]
100 x 100 mm
-
OneClick Стенд
Да
-
Настройка Положения Дисплея
Наклон/Высота/Поворот/Вращение
АКСЕССУАРЫ
-
HDMI
Да (ver 2.1)
-
HDMI (Цвет/Длина)
Да
-
Кабель питания
Да
-
Display Port
Да
-
USB A к B
Да
-
Пульт ДУ
Да
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