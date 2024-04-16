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27'' UltraGear™ OLED игровой монитор | DisplayHDR True black 400, 240 Гц, 0,03 мс (GtG)

Функции

Галерея

Характеристики

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27'' UltraGear™ OLED игровой монитор | DisplayHDR True black 400, 240 Гц, 0,03 мс (GtG)

27GS95QE-B

27'' UltraGear™ OLED игровой монитор | DisplayHDR True black 400, 240 Гц, 0,03 мс (GtG)

вид спереди
Игровой монитор UltraGear™ OLED.

Создан для игры

Дисплей

27-дюймовый QHD (2560 x 1440) OLED-дисплей

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%**

Антибликовое покрытие и низкий уровень отражения

Скорость

Частота обновления 240Hz

Время отклика 0.03ms (GtG)

QHD@240Hz от HDMI 2.1

Технология

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

AdaptiveSync сертифицирован VESA

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.

*Яркость монитора сравнивается с предыдущей моделью LG UltraGear 27GR95QE.

**DCI-P3 типично 98,5%, минимум 90%.

Более яркий OLED

Яркий OLED
для великолепной игры

Великолепный OLED-дисплей выводит цвета на новый уровень яркости. Благодаря стандартной яркости 275 нит и пиковой яркости 1300 нит этот монитор обеспечивает насыщенное и динамичное изображение, гарантируя, что вы никогда не будете играть в темноте.

Яркая OLED-панель.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Яркость монитора сравнивается с предыдущей моделью, LG UltraGear™ 27GR95QE.

*Яркость: 250 нит (мин.), 275 нит (стандарт).

Технология Micro Lens Array+

Эволюция OLED

Наш UltraGear™ OLED с технологией Micro Lens Array+ обеспечивает на 37,5% более высокую яркость (SDR) по сравнению с MLA.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%

Взрыв красок

VESA DisplayHDR True black 400 оживляет каждую сцену, яркую или темную, благодаря реалистичным деталям и коэффициенту контрастности 1,5 млн. Погрузитесь в игру с более ярким миром, созданным DCI-P3 98,5% (тип.).

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.

*Истинный черный 400 соответствует 10% среднему уровню изображения, а 1,5м:1 — коэффициент контрастности при 25% среднем уровне изображения.

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 1] Отключите режим интеллектуального энергосбережения.

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 2] Установите игровой режим «Геймер 1».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 3] Установите яркость на 100.

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 4] Установите пиковую яркость как высокую.

Изображение настройки ГИП «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ».
Изображение настройки ГИП «Режим геймера».
Изображение настройки ГИП «Яркость».
Изображение настройки ГИП «Пиковая яркость».
Изображение настройки ГИП «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ».
Изображение настройки ГИП «Режим геймера».
Изображение настройки ГИП «Яркость».
Изображение настройки ГИП «Пиковая яркость».
Изображение настройки ГИП «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 1] Отключите режим интеллектуального энергосбережения.

Изображение настройки ГИП «Режим геймера».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 2] Установите игровой режим «Геймер 1».

Изображение настройки ГИП «Яркость».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 3] Установите яркость на 100.

Изображение настройки ГИП «Пиковая яркость».

Быстрые настройки для более яркого OLED

[Вариант 4] Установите пиковую яркость как высокую.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Энергопотребление может увеличиться при выборе вышеуказанных вариантов.

*Выгорание дисплея может произойти в более ярком режиме.

Антибликовое покрытие и низкий уровень отражения

Антибликовое покрытие и низкий уровень отражения

Покажите только свою игру

Технология антибликового покрытия и низкого уровня отражения обеспечивает более приятные впечатления от просмотра, уменьшая отвлечение от экрана даже в условиях недостаточного освещения.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Комфортный и яркий

Играйте с удовольствием и не напрягайте глаза благодаря технологии Live Color Low Blue Light от LG.

*Панели LG OLED сертифицированы UL как Flicker-Free, Discomfort Glare Free и Low Blue Light.

*Номер сертификата: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (условия UGR менее 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*Указанные выше характеристики могут варьироваться в зависимости от пользовательской среды или условий эксплуатации.

OLED-дисплей с частотой 240Hz и временем 0.03ms (GtG).

OLED-дисплей с частотой 240Hz и временем 0.03ms (GtG).

OLED со скоростью молнии

Новый монитор LG UltraGear™ обеспечивает сверхбыструю частоту обновления 240 Гц и время отклика 0,03 мс (GtG) на OLED-дисплее.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Невероятная скорость,
частота обновления OLED 240 Гц

Высокая скорость 240 Гц позволяет геймерам быстро видеть следующий кадр и делает изображение плавным. Геймеры могут быстро реагировать на противников и легко целиться в цель.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

Чрезвычайно быстрое время отклика 0.03ms

Благодаря времени отклика 0.03ms (GtG), уменьшению гостинга и четкому отображению объектов вы сможете наслаждаться игрой с более плавными движениями.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

QHD OLED@240 Гц от HDMI 2.1.

QHD OLED@240 Гц от HDMI 2.1

Расширьте возможности игрового процесса с помощью OLED-дисплея

27GS95QE поддерживает частоту обновления до 240 Гц от HDMI 2.1. Это означает, что геймеры могут в полной мере насладиться разрешением QHD и 240 Гц как через DisplayPort, так и через HDMI.

*Поддерживает частоту обновления до 240 Гц. Для правильной работы требуется графическая карта с поддержкой HDMI 2.1 и кабель HDMI 2.1 (входит в комплект).

*Графическая карта продается отдельно.

Технологии, ориентированные на плавный игровой процесс

Технологии, ориентированные на плавный игровой процесс.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

27GS95QE — это протестированный NVIDIA и официально одобренный монитор с поддержкой G-SYNC®, который обеспечит приятные игровые ощущения со значительно меньшим количеством разрывов изображении или задержек.

AMD FreeSync™ Premium Pro

С технологией FreeSync™ Premium Pro геймеры могут наслаждаться плавным движением в играх с высоким разрешением и быстрым темпом. Она значительно уменьшает разрывы изображения и задержки экрана.

VESA certified AdaptiveSync

Обладая сертификацией по программе VESA AdaptiveSync Display, он предназначен для игр с заметно более высокой частотой обновления и низкой задержкой.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия.

*Эффективность функции сравнивается с моделями, в которых не применяется технология синхронизации.

*В зависимости от сетевого подключения могут возникать ошибки или задержки.

Дизайн, созданный для геймеров

Улучшите свой игровой опыт с новой подсветкой Hexagon и 4-сторонним практически безрамочным дизайном. Регулируемая база поддерживает поворот, наклон, высоту и вращение, что позволяет вам играть более комфортно.

Дизайн, созданный для геймеров

Поворотный регулируемый монитор.

Шарнир

Монитор с регулировкой наклона и высоты.

Наклон/Высота

Монитор с регулируемым углом наклона.

Поворот

Монитор с безрамочным дизайном.

Конструкция с незаметной рамкой

Пульт дистанционного управления UltraGear™

Настройте и управляйте одновременно

С помощью пульта дистанционного управления UltraGear™ вы можете удобно настраивать и управлять монитором, включая и выключая его, настраивая звук, меняя режим и т. д.

*Пульт дистанционного управления входит в комплект поставки.

4-контактный выход для наушников

4-контактный выход для наушников

Подключение для эффекта погружения в звук

Наслаждайтесь играми, общаясь в голосовом чате, легко подключаясь с помощью 4-полюсного выхода для наушников. Кроме того, вы можете почувствовать еще большее погружение с виртуальным 3D-звуком с DTS Headphone :X.

*Гарнитуры продаются отдельно.

Игровой ГИП

Получивший награды игровой ГИП

Геймеры могут использовать приложения On-Screen Display и OnScreen Control для легкой настройки: от регулировки основных параметров монитора до регистрации определяемой пользователем клавиши, с помощью которой можно задать быструю команду.

*Чтобы загрузить последнюю версию OnScreen Control, посетите LG.COM.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.

Защитите свой дисплей с помощью OLED Care

Функция OLED Care помогает предотвратить появление остаточного изображения и выгорание дисплея, возникающее при замене изображения на новое после того, как в течение длительного времени отображалось статическое высококонтрастное изображение.

*Эта функция доступна только при наличии пульта дистанционного управления, входящего в комплект поставки.

Dynamic Action Sync

Благодаря Dynamic Action Sync геймеры могут улавливать критические моменты в реальном времени, сокращать задержки ввода и быстро реагировать на своих противников.

Функция Black Stabilizer

Функция Black Stabilizer помогает геймерам обнаруживать снайперов, скрывающихся в самых темных местах, и быстро выходить из опасных ситуаций при взрыве вспышек.

Отображение прицела

Точка прицеливания фиксируется в центре для повышения точности стрельбы.

Счетчик FPS

Счетчик FPS позволит вам увидеть, насколько хорошо все загружается. При редактировании, играх или просмотре фильма важен каждый кадр, и со счетчиком FPS вы получите данные в режиме реального времени.

*Изображения смоделированы для улучшения понимания функций. Они могут отличаться от фактического использования.

*Функция перекрестия недоступна, пока активирован счетчик кадров в секунду.

*Счетчик кадров в секунду может отображать значение, превышающее максимальную частоту обновления монитора.

LG Calibration Studio
LG Calibration Studio

Высокая точность цветопередачи

Оптимизируйте цветопередачу, используя аппаратную калибровку с помощью LG Calibration Studio, максимально используя широкий цветовой спектр и однородность цветопередачи дисплея LG QHD OLED.

*Изображения смоделированы для лучшего понимания функций. В реальном использовании возможны отличия. 

*Программное обеспечение и датчик калибровки НЕ входят в комплект. Для загрузки последней версии программного обеспечения LG Calibration Studio посетите сайт LG.COM.

2 ГОДА ГАРАНТИИ ОТ ВЫГОРАНИЯ для игрового монитора UltraGear OLED.

2 ГОДА ГАРАНТИИ ОТ ВЫГОРАНИЯ
для игрового монитора UltraGear OLED

*Ограниченная гарантия. Условия могут различаться в зависимости от страны.

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Все характеристики

ГАБАРИТЫ/ВЕС

  • Вес без Подставки [кг]

    5.05

  • Вес с Подставкой [кг]

    7.35

  • Вес в Упаковке [кг]

    11

  • Габариты без Подставки (Ш x В x Г) [мм]

    604.4 x 350.6 x 45.3

  • Габариты с Подставкой (Ш x В x Г) [мм]

    604.4 x 574.4 x 258 (UP) / 604.4 x 464.4 x 258 (DOWN)

  • Габариты при Транспортировке (Ш х В х Г) [мм]

    808 x 181 x 532

ИНФОРМАЦИЯ

  • Наименование товара

    UltraGear

  • Год

    Y24

ЭКРАН

  • Диагональ [дюймы]

    26.5

  • Соотношение сторон

    16:9

  • Тип Панели

    OLED

  • Разрешение

    2560 x 1440

  • Шаг Пикселя [мм]

    0.2292 x 0.2292mm

  • Цветовая Гамма (Тип.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Глубина Цвета (Количество Цветов)

    1.07B

  • Яркость (Мин.) [Кд/м²]

    250cd/m²

  • Угол Обзора (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Яркость (Тип.) [Кд/м²]

    275cd/m²

  • Частота Обновления (Макс.) [Гц]

    240

  • Коэффициент контрастности (Тип.)

    1500000:1

  • Время Отклика

    0.03ms (GTG)

  • Цветовая Гамма (Мин.)

    DCI-P3 90.0% (CIE1976)

  • Коэффициент контрастности (Мин.)

    1200000:1

  • Диагональ [см]

    67.3

ФУНКЦИИ

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ TRUE BLACK 400

  • Отсутствие Мерцания

    Да

  • HDR 10

    Да

  • HDR Effect

    Да

  • Режим Чтения

    Да

  • Заводская Калибровка Цвета

    Да

  • HW Калибровка

    Готов

  • VRR

    Да

  • Снижение Цветовой Чувствительности

    Да

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Подсветка

    Hexagon Lighting

  • Стабилизатор Черного Цвета

    Да

  • Динамическая Синхронизация Действий

    Да

  • Прицел

    Да

  • FPS Счетчик

    Да

  • Клавиша Программируемая Пользователем

    Да

  • Автоматический Переключатель Источника Ввода

    Да

  • Светодиодная RGB-подсветка

    Hexagon Lighting

  • Умное Энергосбережение

    Да

SW APPLICATION

  • Студия Калибровки LG (True Color Pro)

    Да

  • OnScreen Control (Диспетчер Экрана LG)

    Да

СОВМЕСТИМОСТЬ

  • HDMI

    Да(2ед)

  • DisplayPort

    Да(1ед)

  • Версия DP

    1.4

  • USB Upstream Порт

    Да(1ед/ver3.0)

  • USB Downstream Порт

    Да(2ед/ver3.0)

  • Выход Наушники

    4-Pole(Sound+Mic)

ЗВУК

  • DTS HP:X

    Да

ПИТАНИЕ

  • AC Вход

    100~240V (50/60Hz)

  • Энергопотребление (Тип.)

    37.7Вт

  • Энергопотребление (Макс.)

    37.7Вт

  • Энергопотребление (Energy Star)

    25Вт

  • Тип

    Внешнее питание (адаптер)

  • Энергопотребление (Режим Сна)

    Менее 0.5Вт

  • Энергопотребление (DC Off)

    Менее 0.3Вт

МЕХАНИЧЕСКИЙ

  • Возможность Настенного Монтажа [мм]

    100 x 100 mm

  • OneClick Стенд

    Да

  • Настройка Положения Дисплея

    Наклон/Высота/Поворот/Вращение

АКСЕССУАРЫ

  • HDMI

    Да (ver 2.1)

  • HDMI (Цвет/Длина)

    Да

  • Кабель питания

    Да

  • Display Port

    Да

  • USB A к B

    Да

  • Пульт ДУ

    Да

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