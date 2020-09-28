Вкусный шоколадный кекс за 5 минут с LG NeoChef ™

Практически в каждом доме на кухне есть микроволновая печь. Не все используют максимум возможностей этого кухонного компаньона. Компания LG Electronics (LG) создала уникальную микроволновую печь – LG NeoChef ТМ. Такое название выбрано не случайно. Микроволновая печь LG NeoChef ТМ расширяет границы для приготовления разных и вкусных блюд. Предлагаем вам легкий и интересный рецепт для приготовления в LG NeoChef ТМ.







Данный рецепт можно считать вегетарианским, однако он ничуть не уступает своему знаменитому оригиналу с добавлением яиц и молочных продуктов. Без сомнения, его оценят все члены вашей семьи.

Вам понадобится:

мука – 1, 5 стакана;

вода – 1 стакан;

сахарная пудра – 1 стакан;

масло растительное – 5 столовых ложек;

какао – 3 столовые ложки;

сода – 1 чайная ложка;

ваниль – 1 чайная ложка;

уксус яблочный – 1 чайная ложка;

соль – 1 щепотка.

Смешиваем в миске сначала все сухие ингредиенты: муку, сахар, какао, соду, ваниль и соль, а потом вливаем воду и масло, добавляем уксус и перемешиваем до однородности. Маслом смазываем форму, вливаем туда тесто и отправляем в микроволновую печь. Высокая мощность в 1000Вт LG NeoChef ТМ позволит приготовить кексы всего за 5 минут. Если серединка схватилась, блюдо готово. Если нет, то еще на 30 секунд включите режим приготовления. При подаче посыпьте сахарной пудрой.





Приятного аппетита!

LG NeoChef ТМ переосмысливает привычные способы приготовления любимых блюд. А удобство, которое может предложить микроволновая печь от LG, позволит готовить с удовольствием.