Выбираем бытовую технику под разные стили кухни

Кухня, пожалуй, сердце любого дома. Там происходит волшебство домашней гастрономии – манящие запахи, сводящие с ума вкусы, невероятные сочетания самых разных ингредиентов, рождающих самые неожиданные блюда, которые в последствии могут стать семейным наследием, передаваемым из поколения в поколение. Компания LG Electronics (LG) всегда с уважением относится к семейным ценностям и создает бытовую технику, которая всегда поможет Вам быть лучшим в своих начинаниях.





Компоновка кухни задача сложная и не менее интересная. В первую очередь нужно учитывать площадь кухни, которая станет центром семейного уюта. Даже самые компактные кухни могут не уступать по своей технологичности самым просторным. Подумайте, какой формат Вы хотите. Cуществует три основных типа кухонных гарнитуров: Г-образный, П-образный и прямой. После того как выбор сделан, можно приступить к распределению основных элементов, таких как варочная поверхность, духовка, микроволновая печь, холодильник. Так же на начальном этапе стоит подобрать цвет кухни, который будет приятен и не будет отвлекать от приготовления блюд или же простого чаепития с семьей.

Приступим к подбору техники. Встраиваемая варочная поверхность делится на несколько основных типов: индукционная варочная поверхность и газовая варочная поверхность. По большей мере выбор обусловлен этажностью дома и наличием газопровода.

Газовая варочная поверхность LG STUDIO очень технологична по ряду причин. Наличие детектора затухания пламени делает ее крайне безопасной, убежало молоко или суп перекипел, она автоматически отключит подачу газа на залитую конфорку. Автоподжиг конфорок делает процесс готовки легче, Вам не придется подносить спички для поджога конфорки, что делает газовую варочную поверхность LG STUDIO удобной в использовании. Управление спереди дает простой доступ к регулировке интенсивности пламени. Вы когда-нибудь обращали внимание, что многие талантливые повара все делают на глаз? Они с удивительной точностью смешивают ингредиенты, а также безошибочно подстраивают интенсивность огня. Вы точно будете отличным поваром на своей кухне. А долговечные материалы, используемые для создания газовой варочной поверхности LG STUDIO, прослужат много лет.

Индукционная варочная поверхность LG STUDIO прекрасно подойдет на кухню, поскольку своими возможностями не уступает другим типам встраиваемых поверхностей. Уровень мощности и все функции регулируются простым прикосновением к электронной сенсорной панели управления на керамической поверхности. Поэтому ей очень легко управлять, а также очищать после использования. Все зоны приготовления индукционной варочной поверхности LG STUDIO могут быть автоматически отключены с помощью встроенного таймера приготовления блюда. Вы можете выбрать время от 1 до 99 минут для каждой индукционной зоны. По истечению времени они автоматически отключатся. Такой таймер позволяет готовить удобно, безопасно и легко. Функция Power Boost позволяет быстрее нагреть необходимую зону индукционной плиты до определенной температуры, подавая на нее большую мощность. Эта функция экономит ваше время на приготовление блюда. А индикатор остаточного тепла, сообщит, что температура поверхности слишком высока для касания. После выключения панели знак отображается до тех пор, пока она не остынет и ее можно будет безопасно касаться.

Духовой шкаф LG STUDIO незаменимый элемент вашей кухни. Множество потрясающих блюд невозможно приготовить без духовки. Технология "Точная конвекция" от LG STUDIO – это усовершенствованная система нагрева и распределения тепла. За конвекционным вентилятором в духовых шкафах LG STUDIO установлен нагревательный элемент в форме кольца, что обеспечивает более мощную конвекцию. Поэтому нагрев духового шкафа проходит быстрее и равномернее на всех уровнях. С программами автоприготовления каждый сможет готовить как профессиональный шеф-повар. А после приготовления просто распылите воду внутри духовки, нажмите на кнопку EasyClean, включите режим "Легкой очистки" для удаления загрязнений за 15 минут.

А вот холодильник необходимо подбирать вдумчиво, исходя из таких параметров как: размер, вместительность, тип, расположение морозильной камеры. У компании LG широкий модельный ряд холодильников, легко подобрать идеальный для себя, от самого компактного до вместительного. Холодильники оснащены инновационными решениями. Например, технология LG DoorCooling+TM обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение. Поток холодного воздуха из верхней части холодильника на 32% быстрее охлаждает продукты, чтобы сохранять их свежими еще дольше. Благодаря технологии Linear Cooling перепад температуры не будет превышать ± 0,5°C, что позволит продлить срок хранения продуктов. А Инверторный Линейный Компрессор в холодильниках LG DoorCooling+TM сэкономит энергию, снизит уровень шума. На него дается гарантия сроком на 10 лет.





Микроволновая печь LG NeoChefTM станет вашим идеальным ассистентом в приготовлении вкуснейших блюд. В микроволновой печи LG NeoChefTM размораживание продуктов происходит инновационным способом, система регулирования мощности микроволн обеспечивает более равномерное и быстрое размораживание продуктов, сохраняя их вкус и структуру. Вы можете быстро разморозить продукты, сохранив их прежний вид и вкусовые качества. В режиме гриль сокращается время приготовления пищи. Комбинация функции гриля и микроволн позволяет получать блюда сочные внутри и c аппетитной хрустящей корочкой снаружи. Специальное антибактериальное легкоочищаемое внутреннее покрытие EasyClean препятствует распространению бактерий на 99.99% и устойчиво к механическим повреждениям, впитыванию жира, благодаря чему частички пищи не прилипают к стенкам печи и легко очищаются.

Кухонная техника LG создана для комфорта и идеального результата.