Что такое ThinQ AI на телевизорах LG

Современный телевизор – это интеллектуальное устройство, способное подстраиваться под пользователя, облегчать навигацию и даже управлять другими приборами в доме. В телевизорах LG за эти функции отвечает собственная AI-платформа ThinQ AI, интегрированная в операционную систему webOS. В данной статье на примере модели LG OLED55C4RLA рассмотрим, как работает ThinQ AI и какие реальные преимущества она даёт в повседневном использовании.

Что такое LG ThinQ AI

ThinQ AI – это интеллектуальная платформа LG, встроенная в операционную систему webOS, которая анализирует контент, поведение пользователя и внешние условия, чтобы сделать взаимодействие с телевизором максимально удобным.

Ключевые функции включают:

Голосовое управление,

Персонализированные рекомендации,

Управление умным домом,

Интеграция с Google Assistant и Alexa,

Автоматическая оптимизация изображения и звука.

Как это работает на практике: пример LG OLED55C4RLA

Модель OLED55C4RLA оснащена обновлённым процессором α9 AI Processor 4K Gen7, который анализирует как сам видеоконтент, так и условия в комнате – тип освещения, расстояние до зрителя, акустику. Всё это делает изображение и звук по-настоящему адаптивными.

Персональные рекомендации и быстрый доступ

ThinQ AI запоминает, какие жанры, сервисы и приложения вы чаще всего используете, и выстраивает интерфейс вокруг ваших предпочтений. Например, если вы часто смотрите триллеры на Netflix и слушаете музыку через YouTube, именно они будут в фокусе домашнего экрана.

Голосовое управление

С пульта Magic Remote можно задать команду голосом: найти фильм, переключить вход, уменьшить яркость, включить субтитры – всё это работает без необходимости прокручивать меню вручную.

AI Picture Pro и AI Sound Pro

Благодаря искусственному интеллекту телевизор распознаёт тип контента – будь то спортивная трансляция, фильм или видеоигра – и автоматически подстраивает параметры изображения и звука. При этом OLED55C4RLA предлагает Dolby Vision и Dolby Atmos, которые ещё больше усиливают эффект погружения.

Современный подход к контенту

ThinQ AI делает телевизор LG не просто экраном для просмотра, а полноценной экосистемой – адаптивной, умной и персонализированной. В модели LG OLED55C4RLA эта технология работает особенно эффективно благодаря OLED-матрице с самоподсвечивающимися пикселями, высокому процессингу и поддержке новейших стандартов.

ThinQ AI – это не просто «умная надстройка» над телевизором. Это способ взаимодействия, который меняет сценарии использования: меньше ручного поиска, больше автоматизации, точнее картинка и звук. В модели LG OLED55C4RLA всё это реализовано в полной мере – от первоклассного изображения до интуитивного интерфейса. Если вы ищете телевизор, который понимает вас и адаптируется под вас, а не наоборот – это один из лучших вариантов в линейке LG.

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