Чистые мысли – чистый дом

Любому человеку важно жить в гармонии с самим собой, иметь ясность в собственных мыслях и чувствовать себя комфортно в своем окружении. Также верно сказано, что гигиена тела и разума являются залогом здоровья, а чистота ума и опрятность окружения взаимосвязаны. Имеется очень много средств для того, чтобы содержать в чистоте свое окружение и место своего проживания. Хорошим выбором для этих целей является бытовая техника компании LG Electronics (LG).







Чистый воздух является неотъемлемой составляющей комфортной обстановки дома. Кондиционер LG DUALCOOL справляется с функцией очистки воздуха на профессиональной основе. Он оснащен системой 3-в-1 (охлаждение, обогрев и очистка воздуха), которая может отфильтровывать мелкую пыль, микробы и аллергены. Инновационный датчик PM 1.0 определяет концентрацию пыли и отображает на дисплее уровень загрязнения воздуха одним из четырех цветов - от красного (загрязненный воздух) к зеленому (чистый воздух). Ионный диффузор кондиционера генерирует более пяти миллионов отрицательных ионов, которые присоединяются к вредным частицам, а микро-пылевой фильтр легко задерживает отрицательно заряженные частицы, включая аллергены и бактерии.







Приложение для смартфонов LG ThinQ ™ позволит Вам настраивать параметры работы кондиционера в соответствии со своим образом жизни, установив желаемую температуру, график работы и предпочтительный режим согласно прогнозу погоды на неделю.

Поддерживать чистоту в доме и сделать процесс уборки проще и удобнее позволит пылесос LG Kompressor. В пылесосе используется уникальная компрессионная лопасть, которая спрессовывает попадающую в контейнер пыль в компактные брикеты, что позволяет вместить гораздо больше пыли, чем обычно, и при этом очистка контейнера производится очень легко и гигиенично. Система «Турбоциклон», которой также оснащена эта модель пылесоса, обеспечивает более эффективный процесс фильтрации. Воздушно-пылевой поток, попадая в «Турбоциклон», делится на два потока: пыль отделяется от воздуха. Затем поток пыли попадает в отдельный контейнер, где она прессуется в брикеты, а воздушный поток свободно проходит дальше через систему фильтрации, обеспечивая чистый воздух на выходе.







Человеку также важно обращать внимание на то, как он одет и следить за тем, чтобы его окружал безупречный аромат свежести и чистоты. Этого не трудно достичь с помощью стиральной машины LG AI DDТМ. Эта стиральная машина эффективно и бережно удаляет самые трудновыводимые пятна даже на деликатных тканях. Благодаря интеллектуальной технологии AI DD™ стиральная машина оценивает различные параметры вашей одежды и подбирает оптимальный алгоритм стирки и движений барабана для каждого типа ткани. При помощи функции пара Steam+ уничтожаются аллергены — живые пылевые клещи.

Безупречная чистота гарантирована. А долгий срок работы стиральной машины обеспечивается инверторным мотором с прямым приводом.

Как бы человек не ухаживал за собой, пока в его разуме будет твориться хаос, истинной чистоты не добиться. Чистый и светлый ум влияет на душу: она очищается от плохих эмоций. Не нужно концентрироваться на отрицательных эмоциях, в жизни достаточно позитивных моментов, стремитесь к ним. А техника LG с удовольствием поможет Вам в этом.