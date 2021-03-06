Дисплеи LG выходят на сцену виртуального шоурума

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У большинства людей цифровые дисплеи часто ассоциируются с гигантскими тaбло на стадионах и рекламными щитами в центре города. Однако применение современных цифровых дисплеев гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Например, их часто можно встретить в кабинетах врачей с отображением времени, возле обменных пунктов с курсами валют, в разных частях города с погодой, а сейчас они используются даже для отображения анимированных произведений искусства.
Ведущие производители в этой области продолжают расширять и улучшать свои предложения, повышая качество изображения, предоставляя большую универсальность и упрощая процесс установки. Более того, с начала пандемии к отрасли наблюдается всплеск интереса, так как многие компании ищут способы передачи информации и привлечения клиентов и сотрудников, ограничивая личное общение.
Компания LG, как надежный поставщик инновационных решений в области цифровых дисплеев, представила полностью виртуальный шоурум LG Digital Connect (DC). Он дает потенциальным клиентам и заинтересованным посетителям интуитивно понятный интерактивный способ познакомиться со сценариями использования, характеристиками, особенностями и техническими спецификациями дисплеев LG.
При входе в LG DC 2021, посетители попадают в зал, где продукты со схожими характеристиками сгруппированы в секции. В каждом разделе есть виртуальная зона, где можно просматривать 3D-изображения продуктов в различных типах настроек. В дополнение к существующим жилым, образовательным и гостиничным виртуальным турам, в 2021 году были добавлены новые сценарии, включая студию вещания, презентационное пространство, студию создания контента, розничный магазин премиум-класса, спортивный стадион и метро.
Цель виртуального выставочного зала – показать, как цифровые дисплеи LG могут использоваться в разных областях применения и как они могут повысить ценность передачи информации практически в каждой сфере. Например, LG предлагает дисплеи для каждого сценария использования для высокотехнологичного стадиона, которые будут подключаться и управляться с помощью комплексного решения на облачной основе. Будь то общая зрительская секция, вестибюль, клубный зал или корпоративная ложа, у LG есть подходящие продукты для каждого помещения: сенсорные, изогнутые и прозрачные OLED-дисплеи или светодиодные блочные и модульные дисплеи.
Прозрачный OLED-дисплей LG идеально подходит для трансляций спортивных мероприятий в прямом эфире или во время перерыва, поскольку он может отображать соответствующую статистику и профили игроков в фоновом режиме, не перекрывая происходящие действия. Светодиодный дисплей LG LED Bloc идеально подходит для показа повторов болельщикам на стадионе благодаря шагу пикселя 1,25 мм и интеллектуальному процессору α (Alpha) 7 для четких изображений с реалистичными цветами и контрастом.
Цифровые решения LG также идеально подходят для брифинг-центров – специальных пространств, где компания может напрямую взаимодействовать с клиентами, демонстрируя свои продукты и услуги. Автоматические раздвижные двери, интегрированные с прозрачными OLED-дисплеями LG, производят незабываемое первое впечатление на гостей, когда они подходят к дверям помещения и видят персонализированные сообщения. LG MAGNIT и LG LED Bloc, которые, помимо высокого качества изображения предлагают легкую установку и управление, также являются отличными вариантами для визуального общения с клиентами.
Инновационные цифровые дисплеи LG могут усилить ощущение эксклюзивности у посетителей магазинов люкс-класса и предоставить новый формат рекламной платформы, которая будет привлекать внимание пассажиров в течение всей поездки.
Благодаря высококачественным дисплеям, подходящим для различных помещений и простоте установки и настройки, LG остается на шаг впереди развивающегося рынка цифровых дисплеев. На LG Digital Connect 2021 посетители могут совершить виртуальный тур и узнать, какие решения лучше подходят для их нужд.