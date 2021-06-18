Все о DLNA и Airplay в телевизорах LG

Или, как вывести контент с компьютера или смартфона на ТВ

Замечали, как в рекламе телевизоров периодически показывают человека, который смотрит футбол или слушает музыку на смартфоне и это повторяется на телевизоре? Так вот – это так называемая технология DLNA в действии. С ее помощью вы можете смотреть на экране телевизора фильмы и сериалы, слушать музыку или просматривать фото, которые фактически находятся на компьютере, планшете или смартфоне.







Технология DLNA (Digital Living Network Alliance) позволяет объединять разные продукты, которые поддерживают эту опцию, в локальные сети для быстрого обмена информацией. Например, можно смотреть фильм, скачанный из интернета на ноутбук, на большом экране телевизора или отправлять фотографии на принтер сразу с фотоаппарата, не загружая их на компьютер.

Чтобы облегчить вам процесс подключения, мы подготовили небольшую инструкцию, как подключать разные устройства к телевизорам LG Smart TV, и начнем с компьютера. Первое, что вам нужно сделать — это настроить DLNA с помощью программы Smart Share.

Что для этого нужно:

1. Убедитесь, что телевизор и компьютер, который вы собираетесь синхронизировать, подключены к одному Wi-Fi; 2. Скачайте программу Smart Share на компьютер. Скачивать рекомендуется с официального сайта (https://www.lg.com/kz/support/smart-share); 3. Установите программу следуя инструкциям. После установки, Smart Share будет автоматически запускаться при каждом включении компьютера; 4. После завершения установки нажмите на появившуюся пиктограмму Smart Share правой кнопкой мыши и выберите раздел «Настройка программы Smart Share». Чтобы предоставить телевизору доступ к фильмам, музыке и фото, хранящимся на компьютере, активируйте режим «Вкл»; 5. Чтобы вручную выбирать, к каким папкам открывать доступ, зайдите в раздел «Мои общие файлы» и добавьте туда дополнительные папки. Чтобы завершить настройку, нажмите «Применить»; 6. В разделе «Разрешить/Заблокировать другие устройства» вы увидите свой телевизор LG, если он подключен к DLNA. В этом же разделе вы можете заблокировать другие устройства, если, например, у вас больше одного телевизора и вы не хотите открывать доступ к информации для всех.

Если с настройкой более-менее понятно, то как запустить фильм с компьютера на телевизоре LG?

Здесь все просто. Следуйте инструкции:

1. На пульте дистанционного управления нажмите на кнопку Smart TV; 2. Выберите пункт Smart Share; 3. Откройте папку «Подключенные устройства» и выберите виртуальный сервер, созданный на компьютере; 4. В разделе «Все папки» вы увидите свой контент, к которому открыли доступ на компьютере; 5. Готово. Осталось только запустить нужный фильм или сериал.

Это были инструкции по настройке и подключению компьютера. А теперь можно перейти к смартфонам. За подключение iPhone к телевизору отвечает функция AirPlay.

Как ее использовать на iPhone:

1. Подключите телевизор и смартфон к одному Wi-Fi;

2. В зависимости от модели iPhone, откройте дополнительное меню свайпом сверху (для моделей iPhone Х и более поздних) или снизу (для моделей, ранее iPhone Х);

3. Выберите «Повтор Экрана»:





4. Выберите подходящее устройство:











5. Введите код с экрана телевизора:













Готово, теперь вы можете показывать друзьям фотографии и видео с отпуска или просто дублировать экран смартфона на телевизор LG.

В смартфонах с операционной системой Android принцип практически тот же, только для подключения к телевизору нужно на смартфоне нажать "Трансляция". После этого проявится возможность дублировать контент на экран телевизора.

Предположим, вы ехали домой и смотрели стрим или последнюю серию любимого сериала. Придя домой, вы можете подключить смартфон к телевизору и продолжить просмотр с высоким качеством на широкоформатном телевизоре LG.

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