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Кто сказал, что любовь нельзя почувствовать на вкус?
Кухня - это прекрасное место для того, чтобы побаловать себя, а также своих любимых и близких. Это место, где создаются воспоминания, где деликатесы превращаются в произведения искусства. Для того чтобы создать на кухне необходимую атмосферу, важно не только уделять внимание декору, а и использовать модели бытовой техники, которые обладают наиболее инновационными технологиями и могут помочь вам в приготовлении кулинарных шедевров.
Предлагаем вашему вниманию несколько блюд, которые помогут создать легкое романтическое настроение и в приготовлении которых вам особенно поможет микроволновая печь LG NeoChef, которая объединяет в себе не только умные технологии, а и элегантный дизайн помогая вам создавать рецепты, которые порадуют дорогих вам людей и наполнят атмосферу вашей кухни теплом и чудесными ароматами.
Закуска - брускетта с печеным перцем и сыром фета
Основные ингредиенты: красный болгарский перец 3–4 штуки, сыр фета – 100 гр, оливковое масло, багет, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
1. Смазать оливковым маслом перцы, сложить в форму для запекания и готовить в микроволновой печи LG в режиме «запекания» «1-6 овощи». Благодаря системе контроля мощности в микроволновой печи LG NeoChef распределение тепла в продуктах происходит в 1,5 раза быстрее.
2. После запекания очистить перцы от семян и кожицы, нарезать крупными полосками.
3. Багет нарезать на небольшие ломтики, полить оливковым масло и поджарить с двух сторон.
4. На ломтики багета выложить перцы и нарезанные кубиками сыр фета. Посолить и поперчить по желанию.
Основное блюдо – капрезе с индейкой
Основные ингредиенты: филе грудки индейки – 1 кг., моцарелла – 250 гр., базилик. Для маринада: оливковое масло - 3-4 ст.л., соль, перец, паприка, сухой чеснок, тимьян по вкусу.
Приготовление:
1. Грудку помыть и обсушить бумажным полотенцем. Поделить на крупные куски. Замариновать в смеси трав, специй и оливкового масла. Убрать в холодильник на 2–3 часа.
2. На сковороде обжарить куски индейки с обеих сторон по 1 минуте, чтобы сок остался в мясе.
3. Обжареное филе положить в форму для запекания. Установить режим «Запекание» «1-3 Курица» - 15 минут в микроволновой печи LG. Все блюда будут готовиться быстро и равномерно, ведь внутри имеется устойчивый поворотный столик на 6 опорах и яркая LED подсветка, с которой можно контролировать и видеть приготовление вашего изумительного блюда.
4. Моцареллу и помидоры нарезать кружочками, выложить на готовое филе. Поставить в микроволновую печь на 2 минуты, чтобы моцарелла слегла расплавилась.
5. Готовое капрезе сбрызнуть бальзамическим уксусом и украсить листиками базилика.
Десерт – шоколадный пирог
Основные ингредиенты: мука – 125 гр., какао – 25 гр., сода – 0,5 ч.л., маргарин – 150 гр., сахар – 150 гр., яйца – 3 шт., молоко – 3 ст.л.
Для глазури вам понадобится: вода – 4 ст.л., какао – 3 ст.л. , сахар – 2 ст.л., растительное масло – 1 ст.л.
Приготовление:
1. Муку, какао и соду просеять через сито.
2. Маргарин растопить, добавить сахар, яйца и все взбить миксером. Соединить две полученные смеси, затем добавить молоко.
3. Посуду смазать растительным маслом и выложить тесто.
4. Выпекать при 80% уровне мощности 10 минут, накрыв бумажной салфеткой в микроволновой печи LG.
5. Все ингредиенты для глазури смешать и готовить при максимальной мощности 40-60 секунд.
6. Залить шоколадной глазурью пирог после приготовления.
Функция EasyClean™ позволяет быстро и удобно очистить микроволновую печь изнутриот капель жира или кусочков еды всего в пару движений. Для этого не нужны моющие средства или растворы – достаточно обычной влажной салфетки. К тому же, такое покрытие препятствует распространению бактерий и устойчиво к механическим повреждениям.
Подарите близким людям возможность насладиться вашими кулинарными умениями и провести больше времени вместе. Предлагаем вам расслабиться, отключить на один вечер мобильные телефоны и наслаждаться вкусами чудесных блюд, создавая воспоминания вместе с LG, которые останутся с вами на всю жизнь.