Как правильно хранить зимние вещи в теплое время года

Весной приходит время убирать теплые вещи подальше в шкаф до наступления следующего холодного сезона. Знаете ли вы как хранить зимние вещи правильно, чтобы они могли служить вам как можно дольше?

Постирать, вывести пятна и тщательно просушить.

Стирка

Вы планируете убрать одежду минимум на полгода, а значит, она должна быть максимально чистой. В вопросах стирки поможет новая линейка интеллектуальных стиральных машин LG AI DD™ с технологией Steam™. Стиральные машины LG AI DD оснащены гипоаллергенным циклом, во время которого происходит удаление до 99,9% аллергенов и пылевых клещей.1 Пар помогает расщепить даже глубокие загрязнения намного быстрее, чем при стандартном замачивании, делая процесс стирки более эффективным.

Чтобы не подвергать любимые вещи глажке без острой необходимости включите функцию «Без складок», она поможет сократить количество заломов во время стирки за 30% процентов2, благодаря паровой технологии. После вы сможете просто аккуратно просушить и убрать вещь.

Сушка

Очень важно тщательно просушить вещи перед тем, как они отправятся «в дальний угол». Как правило, хозяйки выделяют один или два дня для того, чтобы провести ревизию гардероба, выстирать, просушить и убрать зимнюю одежду. Сушильная машина LG DUAL Inverter Heat Pump™ поможет ускорить процесс и избавит вас от необходимости расставлять в квартире раскладные сушилки. Благодаря тепловому насосу DUAL Inverter температура сушки была снижена на 27 процентов, то есть теперь вещи можно сушить не при 75°, а при 55°. Это очень хорошо для шерстяных и других деликатных тканей. Будьте уверены, что ваш любимый кардиган не «сядет» во время сушки. Еще один важный момент – все вещи можно сушить в сложенном виде на специальной полке, которая идет в комплекте с машиной, и не бояться, что они растянутся.

Процесс сушки стал намного деликатнее и в то же время эффективнее: новая технология Allergy Care удаляет 99,9% пылевых клещей, являющихся причиной возникновения аллергии и респираторных заболеваний.1

Зимняя одежда постирана, обработана и тщательно просохла? Теперь ее можно уложить в специальные мешки для хранения и убрать в отдельный шкаф. Все шерстяные вещи следует держать на полках в сложенном виде, плотные брюки, платья, зимние пиджаки – на вешалках.

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1 Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF).

2 Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий. Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.