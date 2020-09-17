Наслаждайтесь зрелищными картинками и мощным звуком с LG Monitor и LG XBOOM

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Компания LG Electronics (LG) совершенствует технику, каждый раз поднимая планку качества на абсолютно новый уровень. К примеру, монитор LG UltraWide порадует глаз потрясающей картинкой, большим 29'' экраном и невероятной точностью цветопередачи. IPS матрица – идеальное решение, если Вы долгое время проводите у монитора, она славится отсутствием мерцания и переизбытка синего свечения, что гораздо меньше напрягает глаза и не вызывает усталости. Поддержка технологии sRGB позволяет отображать безупречную точность цвета и обеспечивает 99% охват цветового спектра цветового пространства. Широкий экран дает возможность выводить большее количество информации, просто откройте до 4 окон для максимально удобной работы. OnScreen Control – простой доступ к универсальным настройкам монитора, настраивайте под свои задачи и требования практически в одно действие. Технология AMD FreeSync™ обеспечивает плавные движения в активных играх в высоком разрешении. А FreeSync практически исключает разрыв и задержки изображения.
Отличный звук – лучший компаньон прекрасного изображения. Для таких целей существует целая линейка музыкальных систем LG XBOOM. Одна из самых универсальных и мощных – LG XBOOM CL87. Она обладает отличными качествами как самостоятельное устройство, которым можно украсить любую домашнюю вечеринку, а также она станет отличным дополнением к компьютеру, особенно если Вы увлекаетесь созданием видео, аудио контента или же просто любите играть с отличным звуком. Из ключевых особенностей – мощнейший звук 2350 Ватт и громкий бас. Разноцветная подсветкой движется под ритм музыки, меняя атмосферу и добавляя азарта. С музыкальной системой LG XBOOM CL87 Вы сможете почувствовать себя настоящим диджеем. Добавьте вечеринке незабываемых звуковых эффектов одним касанием со смартфона. Вы можете увеличить мощность звука благодаря Wireless Party Link – соедините две системы LG XBOOM CL87 вместе по беспроводной связи, чтобы увеличить мощность до 4700 Ватт. А множество возможностей подключения дают невероятную свободу выбора.
Монитор LG UltraWide 29'' в паре с LG XBOOM CL87 подарят незабываемые эмоции и ощущения в каждодневном использовании.