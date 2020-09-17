Наслаждайтесь зрелищными картинками и мощным звуком с LG Monitor и LG XBOOM

Отличный звук – лучший компаньон прекрасного изображения. Для таких целей существует целая линейка музыкальных систем LG XBOOM. Одна из самых универсальных и мощных – LG XBOOM CL87. Она обладает отличными качествами как самостоятельное устройство, которым можно украсить любую домашнюю вечеринку, а также она станет отличным дополнением к компьютеру, особенно если Вы увлекаетесь созданием видео, аудио контента или же просто любите играть с отличным звуком. Из ключевых особенностей – мощнейший звук 2350 Ватт и громкий бас. Разноцветная подсветкой движется под ритм музыки, меняя атмосферу и добавляя азарта. С музыкальной системой LG XBOOM CL87 Вы сможете почувствовать себя настоящим диджеем. Добавьте вечеринке незабываемых звуковых эффектов одним касанием со смартфона. Вы можете увеличить мощность звука благодаря Wireless Party Link – соедините две системы LG XBOOM CL87 вместе по беспроводной связи, чтобы увеличить мощность до 4700 Ватт. А множество возможностей подключения дают невероятную свободу выбора.