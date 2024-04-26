Эргономичная организация пространства на кухне

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Кухня – это место, где мы готовим еду, а также проводим время с семьей и друзьями и создаем теплые воспоминания. Правильная организация пространства на кухне поможет создать комфортную и функциональную среду. В этой статье мы поделимся идеями для хранения и советами о том, как навести порядок на кухне.
Оптимизация пространства
Прежде чем приступить к организации кухни, важно провести анализ доступного пространства. Учитывайте размеры помещения и выбирайте мебель и оборудование соответствующих габаритов. Определите зоны хранения на кухне, используйте также вертикальное пространство, установив полки и шкафы для расширения доступного места.
Для оптимизации пространства и организации хранения на кухне необходимо также определить, каких предметов на Вашей кухне больше всего – например, если Вы часто готовите, у Вас может быть много баночек со специями, а если приходите на кухню только сделать тост и выпить кофе, то скорее всего у Вас преобладает мелкая бытовая техника. Системы хранения на кухне, соответственно, следует организовать по-разному.
Функциональность кухонной мебели
Особое внимание следует уделить подбору мебели. Делайте выбор в пользу удобных ящиков и полок, а также выдвижных систем и раздвижных столешниц. Многофункциональные модульные системы помогут использовать каждый квадратный сантиметр вашей кухни с максимальной эффективностью. Если же в Ваших шкафах большое расстояние между горизонтальными полками, можно докупить специальные конструкции, которые позволят эффективно использовать пространство.
Удобство использования
Распределите кухню на зоны для приготовления пищи, хранения и мытья. Наиболее используемые предметы рекомендуется разместить на удобном расстоянии. Учитывайте эргономические принципы при выборе оборудования и мебели, чтобы каждодневные задачи выполнялись без труда и с удовольствием. Мелкую бытовую технику стоит выбирать так, чтобы она была удобной и функциональной. Например, обратите внимание на микроволновую печь LG NeoChef™ MS2595DIS – благодаря своему минималистичному дизайну она отлично впишется в интерьер любой кухни, а разнообразие функций, включая режимы размораживания, растапливания и медленной готовки, с легкостью сможет заменить несколько приборов. Это освободит пространство на полках, что поможет оптимизировать хранение на кухне.
Максимизация хранения
Эффективное использование шкафов и ящиков, а также применение органайзеров и контейнеров для разделения и упорядочивания содержимого позволят максимально раскрыть потенциал кухни. Используйте ниши и скрытые пространства для дополнительного хранения – например, за цоколем можно разместить что-то плоское, что Вы используете реже, а в зоне под раковиной можно сложить средства для уборки.
Что касается хранения продуктов, для бакалеи можно определить отдельный шкафчик. Размещать сыпучие продукты рекомендуется в специальных контейнерах, в которые вмещается вся упаковка (например, пачка макарон, риса или булгура). Свежие продукты можно разместить в холодильнике LG Objet GR-A24FQAKM , в котором они не будут портиться до 7 дней благодаря технологии LinearCooling™. А с помощью технологии InstaView™ последнего поколения Вы всегда можете проверить, какие продукты еще есть в запасе, постучав дважды по дверце холодильника.
Безопасное хранение на кухне
Важно, чтобы кухня была и функциональной, и безопасной для Вас и Вашей семьи. Не перегружайте шкафчики посудой и не складывайте громоздкие предметы друг на друга. Острые предметы желательно хранить в нижней части шкафов, чтобы даже при падении они не повредили Ваши глаза, лицо и голову. Организация хранения на кухне должна быть построена так, чтобы не было рисков пораниться у всех членов Вашей семьи, от старших до самых маленьких.
Итак, подытожим наши практические советы и идеи:
• Приобретайте мебель и оборудование с учетом размеров вашей кухни.
• Разделяйте кухонное пространство на зоны для различных задач.
• Используйте органайзеры и контейнеры для эффективного хранения мелочей.
• Помните о принципах безопасности на кухне.
Создание эргономичной кухни – это инвестиция в Ваше комфортное проживание дома. Помните о принципах организации пространства и выбирайте решения, которые подходят именно Вам. Чтобы приобрести технику, которая поможет Вам обустроить кухню, заходите в интернет-магазин LG . Став участником Клуба LG , Вы также получите целый ряд бонусов, включая Приветственный купон на скидку 5%, постоянную скидку 2%, а также бесплатную доставку всей техники и установку некоторых моделей. Доступны опции покупок c оплатой как картами, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, а также опция оплаты наличными при получении товара, бесплатная доставка и установка в удобное для Вас время.