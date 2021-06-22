УСТОЙЧИВОЕ БУДУЩЕЕ С ПРОДУКТАМИ LG

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Компания демонстрирует приверженность планете с экологичной бытовой техникой
В марте текущего года Европейским Союзом (ЕС) была введена новая энергетическая маркировка в рамках усилий ЕС по сокращению потребления энергии на 32,5% к 2030 году, основываясь на прогнозируемых уровнях, установленных в 2007 году. Маркировка энергоэффективности ЕС, или E-label, означает трансформацию системы классификации энергопотребления от A+++ до D в пользу более простой системы от A до G.
Чтобы узнать основные показатели энергетического класса продукта в рамках системы ЕС, потребители должны внимательно изучить электронную этикетку устройства. Уровень потребления энергии, эффективность отжима, потребление воды и уровень шума являются важными факторами, которые следует учитывать при покупке стиральной или сушильной машины, а если говорить о холодильнике, то уровень шума и потребление энергии по отношению к объему всех отсеков для хранения продуктов – это ключевые показатели при выборе нового холодильника.
Новая электронная этикетка отображает всю эту информацию и имеет встроенный QR-код, который позволяет потребителям получать доступ к дополнительным данным о продукте из базы данных Европейской комиссии.
Благодаря технологическому лидерству и ориентации на достижение устойчивого будущего для планеты, компания LG Electronics (LG) и ее высокоэффективные продукты полностью соответствуют строгим стандартам новой маркировки E-label.
Так как LG серьезно относится к охране окружающей среды, компанией было реализован ряд ESG-программ (Environmental, Social and corporate Governance), которые помогут защитить ресурсы Земли и уменьшить образование загрязняющих веществ. В 2019 году LG объявила о своей инициативе Zero Carbon to 2030, взяв на себя обязательство к 2030 году достичь нулевых выбросов углерода от всех глобальных производств. Компания стремится достичь своей цели благодаря последовательному и систематическому подходу во всех сферах деятельности.
Один из способов, с помощью которого LG продвигает стремление к устойчивому будущему – это кампания #CareForWhatYouWear, направленная на повышение осведомленности потребителей об экологической проблеме отходов одежды. Кампания предлагает потребителям внести свой вклад в улучшение экологии, покупая прочную, экологически чистую одежду или передавая ненужные вещи тем, кто будет их ценить. В рамках #CareForWhatYouWear LG сотрудничает с NET-A-PORTER, чтобы создать линию одежды из натуральных материалов, пригодных для машинной стирки, которая при правильном уходе прослужит не один год.
Решения LG для стирки помогают потребителям достичь большего баланса с природой как с помощью уменьшения повреждений ткани и продления срока службы одежды, так и с помощью использования меньшего количества электроэнергии и воды, в сравнении с большинством аналогичных продуктов.
Например, стиральная машина LG AI DD™1 подбирает оптимальный режим стирки и необходимое количество моющего средства, определяя вес и мягкость ткани, обеспечивая на 18% меньше повреждений ткани2, продлевая срок службы одежды. А благодаря TurboWash™ 3603 стиральная машина снижает потребление электроэнергии на 28% и сокращает время цикла на 38% по сравнению с обычными стиральными машинами, без ущерба для производительности и ухода за тканью4.
Сушильная машина DUAL Inverter Heat Pump™ также помогает поддерживать одежду в хорошем состоянии, используя низкотемпературную сушку для предотвращения износа. Кроме того, учитывая минимальное воздействие на окружающую среду, сушильная машина LG стала первой в мире, которая получила сертификат экологически чистой продукции от TÜV Rheinland5. Оснащенная собственной технологией LG Eco Hybrid™6, сушильная машина может сократить потребление энергии на 15% в экономичном режиме и сократить время цикла до 18% в быстром режиме.
Между тем, паровая система по уходу за одеждой LG Styler идеально подходит для освежения вещей, требующих деликатного ухода. Используя горячий пар, он может удалять запахи, уменьшать количество складок7 и удалять до 99,9% пылевых клещей, бактерий и вирусов.8 Styler во время работы использует только воду и не использует вредных химикатов, а благодаря инверторному тепловому насосу LG Inverter Heat Pump™ он обеспечивает отличную энергоэффективность, сокращая потребление энергии с помощью рециркуляции тепла горячего влажного воздуха, образующегося внутри шкафа.
Помимо прочего, LG помогает потребителям вести более экологичный образ жизни на кухне с помощью инновационных холодильников, соответствующих требованиям E-label. Благодаря использованию инверторного линейного компрессора™, срок эксплуатации которого подтвержден Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) для работы в течение 20 лет,9 передовые холодильники LG обеспечивают исключительную долговечность и снижают потребление энергии на 32 %.10
Важно отметить, что системы холодильников LG InstaView™ Door-in-Door™, LINEARCooling™ и DoorCooling+™ помогают дольше сохранять продукты свежими, сокращая количество пищевых отходов в домашних условиях. В то время как LINEARCooling сводит к минимуму перепады температуры, которые можно назвать основной причиной порчи продуктов11, DoorCooling+ обеспечивает быстрое охлаждение дверной зоны холодильника, равномерно распределяя воздушный поток из специального вентиляционного отверстия12.
Благодаря глобальной стратегии, основанной на философии ESG и разработке эффективных технологий, LG вносит свой вклад в защиту планеты и обеспечение лучшего будущего для следующих поколений.
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1 Функция AI Direct Drive доступна в трех циклах (хлопок, смешанные ткани, простой уход).
2 Протестировано компанией Intertek в марте 2019 г. при сравнении цикла Хлопок с 2 кг нижнего белья и обычного цикла Хлопок (F4V9RWP2W против FC1450S2W). Результаты могут отличаться в зависимости от состава нагрузки и факторов окружающей среды.
3 Доступно в цикле TurboWash39.
4 Протестировано Intertek на основе IEC 60456: редакция 5.0. Цикл TurboWash39 с загрузкой 5 кг IEC по сравнению с обычным циклом Хлопок с TurboWash (F4V9RWP2W против FC1450S2W). Результаты могут отличаться в реальных условиях использования.
5 Сертификация экологической продукции TUV. Требования к сертификату «Зеленая продукция» включают социальное соответствие, безопасность продукции, ограничение использования опасных веществ и рациональное использование ресурсов. Применимые сушилки используют только R290.
6 Eco Hybrid: протестировано Intertek, 9 кг стандартной загрузки IEC, цикл Хлопок на сушилке с хладагентом R290, сравнение режимов Time и Energy.
7 Сертифицировано Корейским научно-исследовательским институтом одежды (KATRI) по сравнению до и после использования цикла обновления.
8 Сертифицирован Британским фондом аллергии (BAF) на снижение 99,9% клещей домашней пыли с нормальным санитарным циклом, бактерий (Escherichia coli и Staphylococcus aureus) и вирусов (H3N2, H1N1, PEV, IBRV, ICHV, PEDV, MHV и hCoV) -229E) с санитарным циклом для тяжелых условий эксплуатации.
9 На основе испытаний VDE, сравнивающих среднюю скорость инверторного линейного компрессора LG FLA150NBMA и поршневого компрессора LG CMA121NAEM. Тестирование проводилось в соответствии с внутренним протоколом ускоренных 20-летних ресурсных испытаний LG. Скорость износа является результатом среднего износа внутренних компонентов каждого типа компрессора.
10 По сравнению с холодильником с обычным поршневым компрессором LG. На основе тестирования VDE, сравнивающего энергопотребление моделей LG GBB530NSCXE и GBB530NSQWB. Тест энергопотребления согласно стандарту ISO 15502.
11 На основе результатов испытаний UL с использованием внутреннего метода тестирования LG, измеряющего средние колебания температуры от пика до пика в отделении для свежих продуктов между разными моделями LG. Холодильник с нижней морозильная камерой GBB72NSDFN (±0,5C°), French Door GF-L570PL (±0,5C°), модель J811NS35 (±0,5C°) и модели с верхней морозильной камерой B607S (±0,5С°) и B606S (±1,0C°) без нагрузки и при нормальной температуре. Результаты могут отличаться от фактического использования.
12 На основе результатов испытаний UL с использованием внутреннего метода тестирования LG, сравнивающего время, необходимое для снижения температуры воды в верхней корзине между моделями DoorCooling+ и Non-DoorCooling+. DoorCooling+ приостанавливается при открытии двери.