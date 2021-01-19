Работу сделает робот

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Или как роботы становятся незаменимыми помощниками в обыденной жизни
Прошло всего несколько десятилетий, как роботы стали частью нашей жизни. Несмотря на то, что их чаще можно встретить на каком-нибудь производстве, есть ещё одна сфера, в которой быть роботом, а не человеком – неоспоримое преимущество. Это сфера обслуживания, так как робот не способен заболеть.
В Южной Корее, компания LG Electronics добилась значительных успехов, ведь ее умные роботы уже активно помогают людям в больницах, ресторанах и отелях. И пусть эти машины не похожи внешне на людей, у них есть некоторые характеристики, которые очень напоминают человеческие, например – выражение эмоций с помощью экранного «выражения лица». А также, что гораздо важнее внешности – роботы помогают в работе, без увеличения риска передачи новых заболеваний.
Говоря о роботах, нельзя не сказать пару слов о LG CLOi ServeBot. Он способен перевозить до 15 кг предметов в трех ящиках и доставлять их к месту назначения без дистанционного управления с соблюдением всех санитарных норм. Этим летом, робот-ассистент был размещен в больнице Сеульского национального университета, где его задачей было собирать и доставлять оборудование, образцы крови, рецептурные лекарства и другие предметы, освобождая персонал от механической работы для концентрации на состоянии пациентов.
Служебные роботы в ресторанах и кафе могут стать обыденностью, если текущие требования социального дистанцирования сохранятся в ближайшем будущем. CLOi ServeBot оборудован четырьмя полками, способными выдержать до 20 кг. Конструкция позволяет роботу легко перемещаться между столами и посетителями, чтобы подавать еду и возвращать посуду на кухню без звона разбитого стекла. Важный нюанс: CLOi ServeBot предназначен не для замены официантов, а для дополнительной помощи, сводя живое взаимодействие между персоналом и клиентами к минимуму.
А как роботы помогут в сфере отелей? И на этот вопрос есть решение. LG CLOi ServeBot может доставлять багаж и разные принадлежности в номера гостей отеля без необходимости взаимодействия человека с человеком. Такое предложение уже оценили гости и персонал курортного отеля Konjiam, где гости могут быть уверены, что находясь в отеле, они смогут продолжить соблюдение социальной дистанции.
Робот LG не только оперативно доставляет предметы, он ещё может быть полезен на кухне в должности повара. LG ChefBot готовит блюда из лапши в ресторанах Южной Кореи, которыми управляет CJ Foodville. В специальном меню посетители могут выбрать любые ингредиенты, которые ChefBot превратит в блюдо уровня мишленовских ресторанов меньше чем за минуту.
Также нельзя пройти мимо нового робота CLOi, который LG презентовала на выставке CES-2021. Он будет дезинфицировать школы, отели и розничные магазины ультрафиолетовым светом.
Благодаря своей конструкции, CLOi может легко перемещаться вокруг столов, стульев и другой мебели, уничтожая бактерии и вирусы за 15–30 минут на часто затрагиваемых поверхностях. Для тех, кто любит технические детали, UVC излучение CLOi охватывает спектр волн от 100 до 280 нанометров (одна миллиардная часть метра), а датчики обнаружения движения работают в радиусе до пяти метров. Встроенная блокировка безопасности активируется датчиками движения, и автоматически выключает робота, чтобы исключить воздействие УФ-лучей на человека.
LG успешно демонстрирует, что роботы готовы помочь людям уже сегодня и вскоре могут стать привычной частью нашей повседневной жизни.