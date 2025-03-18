Генеральная уборка перед праздником Наурыз

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Наурыз — один из самых значимых праздников в культуре Казахстана, символизирующий обновление, весну и старт с чистого листа. В традициях праздника особое место занимает генеральная уборка: согласно поверью, навести порядок в доме — значит «вычистить» все, что мешает двигаться вперед. Однако уборка всего дома не всегда кажется легкой задачей. К счастью, современные технологии делают этот процесс проще и эффективнее. Сегодня расскажем, как беспроводной пылесос LG A9N-PRIME и стирально-сушильная машина LG WashTower помогут вам быстро и качественно подготовить дом к главному празднику весны.
Подготовка к генеральной уборке
Грамотный подход к уборке — залог успеха. Начните с составления плана и разделите процесс на этапы. Например, приступить к уборке можно, очистив пыль с таких поверхностей, как полки, мебель и зеркала. Далее можно пропылесосить ковры и напольные покрытия, постирать текстиль (шторы, покрывала, подушки), а в конце украсить дом. Такой подход поможет вам избежать хаоса и ускорит процесс.
Чистота во всем доме с LG A9N-PRIME
Один из ключевых этапов уборки — избавление от пыли и грязи на всех поверхностях. Беспроводной пылесос LG A9N-PRIME — ваш лучший помощник в этом деле. Его мощный двигатель и многоступенчатая система фильтрации позволяют эффективно очищать воздух от пыли, а многофункциональные насадки помогают добраться до самых труднодоступных мест.
Что делает LG A9N-PRIME незаменимым:
высокая мощность всасывания для глубокой очистки ковров и полов;
эргономичная ручка Opti-balanced Handle™, снижающая нагрузку на запястья;
насадка Power Drive Nozzle™ со встроенным мотором с прямым приводом.
С таким помощником уборка займет минимум времени, а результат превзойдет ожидания.
Идеальная свежесть текстиля с LG WashTower
В подготовке к празднику важно не только навести порядок – стоит также освежить домашний текстиль. Шторы, покрывала и диванные подушки накапливают пыль и требуют тщательной очистки. LG WashTower значительно облегчает этот процесс.
Преимущества LG WashTower:
экономия места благодаря вертикальной конструкции;
технология AI DD, автоматически подбирающая оптимальный алгоритм стирки для каждого типа ткани;
функция TurboWash, сокращающая время стирки без потери качества, бережно и тщательно очищает белье всего за 39 минут;
сушильная машина, позволяющая моментально вернуть текстиль в интерьер без ожидания.
Теперь можно не переживать, что текстиль не успеет высохнуть к празднику!
Завершающий этап: создание уюта
Когда уборка закончена, самое время добавить финальные штрихи:
используйте натуральные освежители воздуха, например, цитрусовые или эфирные масла;
расставьте праздничные украшения, символизирующие весну и обновление;
подготовьте праздничный стол, чтобы встречать гостей в атмосфере уюта и тепла.
Генеральная уборка перед праздником Наурыз — это не просто ритуал, а возможность начать год с чистого листа. Благодаря современной технике LG этот процесс становится быстрым, легким и даже приятным. Пусть ваш дом будет наполнен чистотой, свежестью и радостью, а праздник пройдет в атмосфере уюта и благополучия. Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мерекесі құтты болсын!
Подготовьте свой дом к праздникам с бытовой техникой LG – заказывайте в официальном интернет-магазине LG.kz и наслаждайтесь удобством покупок! Сделайте уборку быстрее и эффективнее с инновационными решениями, а выгодные условия покупки сделают процесс еще приятнее. Присоединяйтесь к клубу LG и получите еще больше преимуществ: приветственный купон на 5%, постоянную скидку 2%, бесплатную доставку и установку[1] некоторых моделей, удобные способы оплаты — картой, Kaspi QR, Apple Pay или наличными[2] при получении, а также рассрочка до 24 месяцев без переплат. Делайте покупки с комфортом и встречайте праздник в чистоте и уюте!
[1] Узнать, доступна ли бесплатная установка для вашего вида техники и получить более подробную информацию можно в разделе “Часто задаваемые вопросы” на сайте интернет-магазина LG.kz.
[2] Оплата наличными доступна только в городах Алматы, Астана и Шымкент и возможна для заказов на сумму не более 300 000 тенге.