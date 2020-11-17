Бережная стирка, советы для того, чтобы вещи прослужили дольше

Волокна ткани, из которых состоит одежда, деформируются в процессе стирки от различных воздействий: при высоких температурах, при взаимодействии со стиральными порошками и другими моющими средствами. Поэтому, любая вещь имеет свой срок службы и, в конце концов, теряет форму и первоначальный внешний вид. Что же делать, чтобы продлить жизнь любимым вещам? Ведь без стирки обойтись нельзя.

Хорошим решением вопроса является покупка стиральной машины с искусственным интеллектом LG AI DD от компании LG Electronics (LG).

Технология AI DD™, разработанная на основе анализа большого объема данных о стирках с различными условиями, обеспечивает оптимальный ход барабана машины для бережной стирки ваших вещей. Стиральная машина получает исчерпывающее количество информации о загруженном белье, и благодаря базе данных из 20,000 возможных сочетаний тканей, заложенной в память позволяет ей подобрать свой алгоритм стирки для каждого типа белья. Как результат - высокое качество стирки и на 18% меньше повреждений ткани.1 Для достижения максимального качества стирки ваших вещей, важно сортировать белье не только по цвету, а и по составу ткани. Не следует загружать вместе вещи из грубых или синтетических тканей с тонкими или натуральными типами изделий, чтобы предотвратить преждевременный износ.

Перед стиркой следует проверять карманы, чтобы не испортить и вещи, и стиральную машину. Нужно застегивать все молнии, чтобы они не повредили другие вещи и не поцарапали барабан. Пуговицы, наоборот, надо расстегнуть, они могут отлететь во время стирки или отжима.

Небольшое количество слабозагрязненного белья из цветных тканей можно стирать в режиме быстрой стирки. Стиральная машина LG AI DD обладает и такой функцией.

Для стирки вещей из деликатных тканей, нижнего белья, колготок можно использовать специальные мешки, которые позволят надолго сохранить их внешний вид.

Программа «Шерсть» позволит с легкостью позаботиться о самых капризных в уходе вещах, которые при неправильном уходе могут потерять форму. В этом режиме стирки стиральная машина программно ограничивает нагрев воды, скорость отжима, сохраняя мягкость шерсти и предотвращая появления торчащих волокон и катышков. Не стоит опять же забывать, что шерсть намокая становится многократно тяжелее, поэтому для стирки таких типов изделий предусмотрено ограничение по загрузке в 2 кг, что помогает не навредить как самой стиральной машине, так и стирающимся в ней изделиям.

Очень важно при стирке правильно подобрать стиральный порошок. Неплохо иметь несколько порошков для разных типов ткани, так вещи дольше сохранят форму и цвет. Для стирки деликатных тканей, трикотажа, микрофибры и кружевных предметов одежды лучше использовать жидкие средства со смягчителями. Они стирают в щадящем режиме и не портят тонкую ткань.

Белые вещи необходимо стирать отдельно от остальной одежды. При этом, не стоит увлекаться отбеливателями, они могут сильнее разрушать волокна ткани, что уменьшает срок службы вещей.

Следуя данным советам и стирая одежду и белье в интеллектуальной стиральной машине LG AI DD, любимые предметы вашего гардероба будут долго оставаться в хорошем состоянии и продолжат радовать вас на протяжении долгого времени.

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1 Повреждение ткани уменьшилось на 18% благодаря AI DD™. При испытании компанией Intertek на хлопчатобумажном цикле с нагрузкой в 2 кг (нижнего белья) в обычной стиральной машине LG, модели FC1450S2W и стиральной машине LG AI DD, модели F4V9RWP2W - результаты могут отличаться в зависимости от состава, нагрузки и факторов окружающей среды.